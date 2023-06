'Yo fui fiel a mi corazón', Sofía Rivera Torres defiende su participación en La Casa de los Famosos

Sin duda alguna, la salida de Sofía Rivera Torres de La Casa de los Famosos México ha dividido opiniones. Y es que mientras algunos de sus fans creen que fue injusta su expulsión, pues consideran que fue juzgada por su estrategia, para otros no había de otra, pues incluso la han llegado a considerar la villana de la historia. Sin embargo, la presentadora se siente satisfecha con su participación dentro de la casa, pues considera que tanto su estrategia como las decisiones que tomó en la competencia fueron siempre congruentes con su forma de pensar y sentir, por lo que se ha mantenido firme en su posición, defendiendo a capa y espada la forma en la que se condujo durante su estancia en La Casa los Famosos.

Así lo compartió la también actriz en una charla con Televisa Espectáculos, en la que al ser cuestionada sobre si se arrepentía de algo tras su salida del reality, se encargó de dejar en claro su postura al respecto. “Siento que sabiendo lo que sé hoy en día, lo que acabo de aprender, que ya se está uniendo el Cielo y que están tomando otras decisiones, quizá me hubiera encantado tener la oportunidad de liderar un enfrentamiento entre el Cielo y el Infierno, siento que eso hubiera sido divertido. Dicho esto, no me arrepiento absolutamente de nada, yo fui fiel a mi corazón”, dijo Rivera Torres, refiriéndose a los dos bandos que se han creado al interior de la casa.

Por otro lado, durante la transmisión de la pregala del pasado lunes 19 de junio, Sofía también se refirió al ambiente que se vivía al interior de la casa, antes de su salida, dejando en claro que durante el tiempo que ella estuvo ahí, por lo menos del lado del equipo Cielo, siempre hubo buena vibra y muy buena convivencia. “La verdad, bien bonito a ratos y bien denso en otros momentos”, dijo la presentadora. “También dependía de por qué partes de la casa te movías. Había una energía bien distinta en el Cielo, donde todo era paz y amor, y nadie hablaba de estrategias, y nadie hablaba de malas vibras, bueno ahorita ya está cambiando esa dinámica también en el Cielo, por lo que veo; pero, en el infierno todo lo contrario, cada vez que entrabas era así una vibra y una cosa de: ‘a ver y con quien, y ahora vamos a por ellos’”, señaló la intérprete, quien fue señalada por sus algunos de sus compañeros de haberlos traicionado, pues en un inicio ella pertenecía a la habitación Infierno, decidiéndose cambiar a la Cielo por considerar que sus compañeros anteriores tenían muy poco tacto para tratar con ella.

¿Qué es lo que dijo sobre su nominación?

Al ser cuestionada sobre si sentía que algunos de sus compañeros la habían defraudado al momento de nominarla y al encararla previo a su salida, Sofía habló con total sinceridad. “Sí me defraudó alguien: el ‘Apio’”, dijo de forma directa durante la gala del pasado lunes. “El ‘Apio’ se acercó a mí y me dijo, ‘quiero que sepas que no me parece justo tampoco que esto que te están haciendo, pero espero que entiendas lo que tengo que hacer…’, igual que Emi, mi compita que lo quiero mucho, y a los dos le dije: 'yo tomé mis decisiones, esta es una cruz que yo debo cargar, no quiero que nadie se ponga en una posición de riesgo por mí’, pero los dos me dieron a entender que no estaban muy de acuerdo en ciertas cosas que estaban pasando y en las formas”, agregó.

¿Quién le gustaría que ganara el reality?

Finalmente, Sofía también fijó su postura respecto a sus compañeros, dejando en claro que más allá de la buena o mala relación que pueda tener con algunos de ellos, sin duda ella ve una clara ganadora: la influencer Wendy Guevara. “Punto y aparte de cómo me caigan todos, y mira que no he visto nada y no sé qué está pasando allá afuera, esta es la casa de Wendy, Wendy no necesita a nadie para brillar, los demás la necesitan para brillar, y creo que en muchos casos la están usando para brillar”, compartió convencida. “Entonces Wendy no necesita de nadie, es fregona, es inteligente, es ocurrente, es carismática, tiene poder de improvisación, tiene el don de la palabra, se saca un show completo de la manga, tiene sangre ligera, es entretenida, o sea, esa mujer, está para llevárselo”, puntualizó.