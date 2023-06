'Tristeza y alegría’, Carlos Rivera se sincera sobre el momento que vive

Su próximo debut en la paternidad lo tiene muy entusiasmado, por tal motivo Carlos Rivera disfruta al máximo de este momento en el que acompaña a su esposa, Cynthia Rodríguez, quien de igual manera ha dejado saber lo mucho que la ilusiona estar embarazada. Sin embargo, una mezcla de sentimientos invade al famoso intérprete, pues en contraste con la realización del sueño de formar una familia, este ha sido su primer Día del Padre enfrentando la dura ausencia de su papá, el señor José Gonzalo Roberto Rivera, quien falleció en agosto de 2022. Con total apertura, el cantante habló de cómo asume este instante, en el que la madurez ha sido primordial para salir adelante día con día.

Cercano como suele ser con los medios de comunicación, Carlos concedió una entrevista de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que hizo énfasis en la felicidad que comparte con Cynthia al vivir este embarazo con total plenitud. De hecho, habló de cómo se encuentra su guapa esposa en estos instantes. “Está muy bien, está perfecta, ha disfrutado mucho su embarazo y está muy contenta y gracias a Dios pues todo está muy bien y pues ya en la espera, porque ya falta poquito…”, dijo durante la plática, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. “Estamos muy felices porque además es un bebé muy deseado, planeado, todo…”.

Un instante agridulce para Carlos

En medio de su éxito profesional y de la estabilidad personal que ha logrado construir a lo largo de estos meses, en la vida de Carlos también hay un dejo de tristeza, pues hace tan solo unos meses enfrentó el fallecimiento de su papá, con quien mantuvo una estrecha cercanía, así como un lazo de confianza y complicidad del que se siente muy orgulloso. Pero más allá de los sinsabores, está consciente de los giros que pueden dar las circunstancias de un momento a otro, lo cual asume como valiosas lecciones, sobre todo en fechas tan especiales como la pasada celebración del Día del Padre. “Mi primera vez, el primer Día del Padre sin papá, es fuerte. Es como lo agridulce de la tristeza por eso y la alegría por la espera, pero así es la vida. Es la vida, la muerte y uno tiene que aprender a vivir con eso…”, explicó.

Recordemos que a lo largo de este tiempo, Carlos ha sido muy abierto al expresar su sentir con respecto a la partida de su papá, el hombre que confió y creyó en él cuando siendo muy joven tomó la decisión de emprender su sueño como cantante. De hecho, en su más reciente disco, y a manera de homenaje, le dedicó uno de sus temas. “Fue muy duro, y una de las canciones muy importantes de este álbum es Siempre Estaré Aquí. Esa canción yo la escribo cuando me despido de mi familia para venirme a La Academia y es ese momento que mi papá me trae aquí a la Ciudad de México, pero esta canción me habla un poco más de la despedida cuando él ya me deja en la TAPO (terminal de autobuses) y me entrega a la producción de La Academia…”.

Su próximo debut como papá

Mientras tanto, Carlos y Cynthia se preparan para recibir a su pequeño León. La pareja hizo el anuncio de su embarazo en marzo pasado, y desde entonces no han dejado de compartir algunos detalles de lo mucho que los entusiasma este momento. “Estamos felices, la verdad que son de las cosas que uno tiene que compartir y que no te lo puedes guardar, de hecho es lo único que hemos compartido…”, dijo el intérprete en entrevista con el programa Despierta América. En ese espacio, también reveló la fecha en la que probablemente den la bienvenida a su bebé. “Se llama León, es niño… León como que aparte si Dios quiere es Leo, porque estamos esperando que llegue en agosto…”, explicó. Sobre el lugar en el que decidirán que nazca su hijo la pareja ha sido muy reservada, dejando todo a la sorpresa en estos instantes. Así, celebran día con día la realización de sus sueños, cobijados por el amor de sus seguidores y seres queridos.

