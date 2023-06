Kourtney Kardashian presume su pancita de embarazo por primera vez

A lo largo de las primeras dos temporadas del realty The Kardashians, ha quedado registrado el complicado proceso al que se han enfrentado Kourtney Kardashian y Travis Barker para poder embarazarse a través de la fecundación in vitro. Y aunque en repetidas ocasiones las cosas no salieron como ellos esperaban, actualmente se encuentran en plena dulce espera de su primer hijo en común. Una noticia que la hija mayor de Kris Jenner compartía hace unos días durante un concierto de Blink 182, el cual interrumpió para poderle confirmar a su amado, quien es miembro de la banda, que, en efecto, su primer bebé ya estaba en camino. A raíz del emocionante anuncio, Kourt no ha dudado en hacer partícipes a sus seguidores de esta tierna etapa de vida, la cual ha iniciado con total ilusión, dejándose ver en sus redes sociales de lo más feliz, presumiendo su pancita por todo lo alto.

Se hace realidad su anhelo

Fue a través de su perfil de Instagram donde la socialité ha compartido una serie de imágenes en donde se ha dejado ver presumiendo por todo lo alto su embarazo, muy bien acompañada de su amado Travis, quien acaricia delicadamente la pancita de Kourtney con las baquetas con las que suele tocar la batería. “Me siento realmente abrumada y sumamente agradecida y feliz por la bendición y el plan de Dios”, expresó la fundadora del blog Poosh, dejando en claro con este mensaje la felicidad que invade su corazón en estos momentos en el que su deseo de convertirse en madre de la mano del músico se ha vuelto una realidad. “Dios es grande”, respondió el baterista a la publicación de su amada.

En el álbum de fotos, se puede observar también a Kourtney preparando el enorme cartel, el cual hizo a mano, con el que anunció a Travis su embarazo, inspirándose en el videoclip de la banda de la canción All The Small Things, donde algunas fans aparecen en torno a los integrantes de la agrupación con algunas pancartas escritas a mano. Otra de las imágenes que han llamado la atención, es una en la que se puede ver a Travis besar cariñosamente el vientre de su mujer, mostrándose ilusionado ante la nueva vida que se está gestando.

La ilusión de Kourtney al ver su anhelo hecho realidad

Sin duda alguna, los últimos meses fueron un tanto complicados para Kourtney Kardashian y Travis Barker, quienes veían que su sueño de convertirse en padres en conjunto se desvanecía cada vez que recibían una respuesta negativa de parte de sus doctores. Es por eso que han comenzado con la cuenta regresiva para tener a su pequeño en brazos, la pareja no cabe de felicidad, y especialmente la empresaria. “Tenía lágrimas de felicidad cuando se lo contó a su familia. Todos lo saben desde hace tiempo, están muy felices por ella”, contó una fuente cercana a Kourt a la revista People.

En ese mismo sentido, el informante reveló al medio que los tres hijos de Kourtney, a quienes tuvo durante su relación con Scott Disick, están muy contentos con la noticias. “(Ella) está ansiosa por volver a ser madre. Sus hijos mayores también están entusiasmados con el bebé”, agregó. “Kourtney ha estado orando por esto. Ha querido tener un bebé con Travis desde que empezaron a salir. Han estado tratando de quedar embarazados durante casi dos años. Ha sido agotador”, puntualizó.