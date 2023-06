Pati Chapoy celebra su cumpleaños con los mensajes más especiales de sus compañeros de Ventaneando

Sin duda alguna, Pati Chapoy atraviesa por un momento muy especial en su vida, en el que la plenitud y el éxito han sido una constante, disfrutando al máximo de la hermosa familia que ha formado al lado de su esposo, hijos y sus nietas, quienes son su adoración, mientras continúa emprendiendo proyectos que la mantienen sumamente ocupada, especialmente con el programa Ventaneando, el cual le ha dado un sinfín de satisfacciones. Es por eso que al celebrar su cumpleaños número 74, la periodista ha recibido diferentes muestras de cariño de parte de algunos de sus colegas y por supuesto, de sus compañeros del show que encabeza en TV Azteca, quienes a la distancia le han dejado en claro lo mucho que la admiran, así como el gran cariño que tiene por ella.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Las felicitaciones de sus compañeros

Durante la emisión de Ventaneando de este lunes, el programa arrancó con Las Mañanitas, a pesar de que Pati se ausentó del programa, para poder celebrar su cumpleaños en familia, por lo que el resto del equipo, encabezado por Daniel Bisogno, envió sus mejores deseos a la cumpleañera. “Es cumpleaños de nuestra patrona, jefa y amiga, Patricia Chapoy”, expresó el presentador tan pronto arrancó el programa. “Feliz cumpleaños, te queremos mucho, te mandamos muchos besos”, agregó Linet Puente. “Un beso con todo cariño, hasta donde quiera que esté en estos momentos, tomándose su descanso para festejar su cumpleaños y no hacer corajes el día de tu cumpleaños”, continuó Bisogno, justificando así la ausencia de la presentadora. “Muchas felicidades, Pati Chapoy, en tu cumpleaños el día de hoy, sabes cómo te quereos y todo lo que representas en nuestra vida”, agregó Daniel.

Por su lado, Mónica Castañeda también intervino para enviar sus mejores deseos a Pati, celebrando la vida de su colega. “Y lo mucho que celebramos que la tengamos un año más de vida”, compartió. Por su lado, Ricardo Manjarrez también se pronunció al respecto, destacando la trayectoria de la titular del show y lo vigente que se mantiene tras varias décadas de trabajo dentro del periodismo. “Además más activa que nunca profesionalmente, con más proyectos que nunca, investigándole allá, acá”, expresó emocionado.

Aunque Jimena Pérez ‘La Choco’ se retiró de Ventaneando tras su partida a España, siempre que tiene la oportunidad de volver a México, se hace presente en el programa, pues además mantiene una cercana amistad con Pati, a quien le envió sus mejores deseos a la distancia. “Hoy celebro tu vida, querida Pati, amiga y maestra. Gracias por siempre estar. Todas bendiciones para ti y ¡que vengan cosas increíbles! Te quiero”, expresó la presentadora en una historia de Instagram.

¿Ha pensado en el retiro?

En enero pasado, Ventaneando cumplió 27 años al aire, aniversario que reafirmó como uno de los programas más exitosos de su tipo en la televisión mexicana. Pati ha estado desde el principio, y aunque ha habido algunos cambios en su planilla de conductores, ella se ha mantenido como el pilar de la emisión. Sin embargo, el camino para llegar a este punto no ha sido fácil, tal como ella misma lo reconoció también en una entrevista con TVyNovelas. "No es sencillo en un medio donde lamentablemente se desprenden muchas envidias y situaciones desagradables. Sin embargo, hemos logrado llevar a buen puerto este barco que es Ventaneando, con una solidez en el equipo, que es lo que nos hace permanentes", dijo entonces.

En aquella ocasión, la periodista también se refirió a su permanencia como titular de la emisión, y aseguró que aunque el retiro es algo inevitable, ella tiene la intención de seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora. "Hasta donde el cuerpo aguante y los dueños del canal quieran. Significa también mucha solidaridad, paz y calma de saber que todo el equipo trabajamos por el mismo camino, estamos muy comprometidos con la información", comentó. "Todos nos cansamos y no tiene que ver con la edad, sino con la cantidad de trabajo que tenemos y el estrés que manejamos permanentemente, pero frente al cansancio está el descanso y hay que tomarlo para lograr un equilibrio", explicó. Pati reveló además que tiene proyectos más allá de Ventaneando, los cuales esperaba poner en marcha en algún momento. "Y, sobre si pienso hacer más cosas, la respuesta es sí, en el escritorio hay varios planes y los vamos a lograr. La parte documental me gusta mucho, ya veremos si funciona o no", detalló.