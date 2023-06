'Debemos de acabar con la idea de que somos un modelo a seguir', Eiza González

Eiza González está rompiéndola en Hollywood. La actriz, que se convirtió en estrella de telenovelas en México a sus 16 años y que ahora triunfa en el mundo en el cine y la televisión, tiene en puerta ambiciosos proyectos que la han llevado a convertirse en una nómada, pues mientras ahora se encuentra en Londres grabando The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por Guy Ritchie, en la que interpreta al único personaje femenino de la trama, ya la esperan en Croacia y Nueva Zelanda, donde filmara dos nuevas películas, esto además de los proyectos que ya ha terminado de grabar y que están por estrenarse, como es el caso de la serie La Máquina y Three Body Problem. Sin embargo, la actriz ha tenido que pagar el precio de la fama, pues al estar en este punto de exposición, ninguno de sus pasos pasa desapercibido, por lo que siempre habrá algo que llame la atención de sus detractores y de algunos de sus fans, desde su forma de ser, los trabajos que acepta y hasta las personas con las que sale. Algo sobre lo que la intérprete habló en una reciente entrevista, en la que de lo más sincera se refirió a las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, así como a los constantes señalamientos en los que se le pone como un modelo a seguir, dejando en claro que para nada le gusta que la pongan en esa posición.

Eiza habla de las dificultades de la fama

Fue durante una charla con la revista L’Officiel USA que la actriz habló de cómo desde el inicio de su carrera, su vida se ha visto en constante escrutinio, tal y como ha sucedido con otras estrellas infantiles, que en ocasiones suelen verse afectados ante la presión que significa ser una figura pública. “Crecí en el ojo público de la misma manera que lo hicieron muchos de estos niños de la cultura pop, lo hice en un país diferente, pero también lo hice, y la regla de tolerancia cero para los errores a una edad tan temprana, y lo difícil que puede ser, en realidad amortigua el deseo de las personas de querer seguir sus sueños; se convierte en algo aterrador…”, compartió la intérprete.

En ese mismo sentido, la protagonista de telenovelas como Lola, Érase Una Vez tomó el ejemplo de Selena Gomez, quien ha tomado la decisión de no volver a salir de gira debido a la ansiedad que padece, la cual surgió a raíz de su exposición mediática. “Necesitamos terminar con esta idea de que tenemos que mostrarnos al mundo y demostrar que somos un modelo a seguir. No importa. El mundo es desordenado y todo el mundo lo está descubriendo a medida que avanza. No tienes que mostrar todo positivamente todo el tiempo. Pero lo que tienes que hacer es honrarte a ti mismo, honrar lo que necesitas y honrar tu felicidad”, agregó.

La tajante postura de Eiza sobre su vida sentimental

Por otro lado, Eiza también se refirió a las veces en la que su vida amorosa se ha vuelto en el centro de debates y opiniones de todo tipo, algo que aseguró no siempre sucede con el sexo masculino, a quienes el hecho de mostrarse siempre abiertos al amor es celebrado, algo que con las mujeres no sucede. “Seamos realistas; les sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. Crecimos con todos estos ídolos, y cuando los hombres hacían algo loco, decían: ‘Él es genial. Él es un rudo. Es un galán’. Les gusta usar la palabra rompecorazones para los hombres cuando están rompiendo el corazón de las chicas y teniendo diferentes novias”, compartió la intérprete. “Pero si una mujer está en busca de su pareja para siempre, y no es de las que se conforman porque sabe más, porque es una mujer trabajadora y conoce su valor, y dice: ‘No me voy a conformar con lo mínimo’, y ella sigue adelante, entonces, como Taylor Swift dice todo el tiempo, te llaman p**a, te avergüenzan, te llaman ganado y te minimizan”, señaló.

Eiza ahondó más en el tema y sobre su vida amorosa dijo: “Sí, soy ambiciosa, y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir bien y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a salir con 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona”, expresó tajante. “Siempre he hecho, y siempre seguiré haciendo lo que se alinea con la mujer que realmente soy, lo que significa que continuaré tomando decisiones a lo largo de mi vida que se alinearán con los valores y la moral que tengo, y mis estándares y mis expectativas, que son bastante altas. No me voy a conformar con menos, nunca”, agregó.