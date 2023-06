Khloé Kardashian comparte feliz la evolución favorable en su relación con Tatum

Luego del estreno de la más reciente temporada de ‘The Kardashians’, la integrante del clan que se ha robado los reflectores dada sus actuales vivencias es Khloé. Entre lo que nos comparte destacan las primeras declaraciones sobre su nueva maternidad y la sinceridad respecto a los retos que implica la gestación subrogada, método por el cual procreó a su segundo hijo junto a su ex pareja Tristan Thompson. Pero los obstáculos no son para siempre, pues recientemente reveló de forma entusiasta y resiliente que día a día el vínculo con su bebé Tatum mejora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La cofundadora de ‘Good American’ aprovechó uno de los confesionarios del último episodio disponible para afirmar que “vincularse con su bebé definitivamente se ha vuelto más fácil”. Además, reconoció que parte de la mejora en la relación con Tatum es gracias al cariño y aceptación que la pequeña True —primogénita de apenas cinco años— tiene con su hermano. “Me encanta la relación de True con él”. Las palabras de Khloé surgen a propósito de un viaje a Milán junto a su madre Kris Jenner, con motivo del lanzamiento de la colección ‘Ciao, Kim’, en la que la mayor de las Kardashians colaboró con la firma Dolce & Gabbana.

Durante uno de los trayectos a su hotel Khloé sostiene una videollamada con sus hijos, para posteriormente admitir ante cámaras que le da FOMO (miedo a perderse una experiencia junto a ellos) cada que debe alejarse de sus pequeños. “Tengo dos pequeños humanos a los que extrañar y enloquecer (…) esto va a ser muy duro (estar sin ellos), pero la Khloé viajera siempre es divertida. Estoy decidida a pasar un buen rato y cargar buena energía”.

VER GALERÍA

Los retos de Khloé en su segunda maternidad

La buena noticia se produce luego de los comentarios vertidos por el episodio ‘Everything is my fault’ (Todo es mi culpa), en el que Khloé se sinceró sobre su sentir los primeros meses de vida de Tatum. Ahí le expresó a Kris lo complicada y diferente que fue la conexión entre ella y su segundo hijo en comparación con True. Además, en una conversación con Kim —quien también ha sido madre por este método en dos ocasiones— y Scott Disick reconoció que debido a los problemas personales que atravesaba cuando Tatum nació le costó trabajo conectarse con el bebé. Con el objetivo de orientar a otras madres que están por recibir a un hijo de esta manera, Khloé se sinceró: “Fue una locura”.

Admitió que durante el embarazo ella se mantuvo distante del proceso, sobre todo tras la demanda de paternidad que recibió su ex pareja Tristan en diciembre de 2021. “Creo que cuando fui al hospital, fue la primera vez que se registró en mi cabeza (la idea de ser madre por segunda ocasión)”.

VER GALERÍA

De forma empática dijo sentir culpa al no comprender en primer momento su realidad y la de quienes la rodeaban en el hospital. “Me sentí culpable de que esta mujer acabase de tener a mi bebé. Tomé al bebé y me fui a otra habitación y estábamos como separados. Sentí que era una experiencia tan transaccional, porque no se trata de él”, di.

Finalmente puso sobre la mesa la necesidad de brindar mayor información y acompañamiento sobre la maternidad subrogada. “Me gustaría que alguien fuera honesto sobre el tema y la diferencia que tiene. No significa que sea malo o bueno. Es genial pero es muy diferente”, concluyó.