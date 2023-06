Juan Pablo Medina confirma el fin de su relación con Paulina Dávila

En los últimos años, Juan Pablo Medina se ha convertido en todo ejemplo de superación por la forma en la que hizo frente a la crisis de salud que incluso lo llevó a perder una de sus piernas. Un acontecimiento que sin duda lo llevó a pasar por una montaña rusa de emociones, pero que aceptó enfrentar con la frente en alto y con total entereza, siempre cobijado por el amor de su familia y de quien era entonces su pareja, la actriz Paulina Dávila, quien estuvo al pie del cañón y lo apoyó en todo momento. Sin embargo, en una reciente entrevista, el guapo actor admitió que tras este fuerte golpe en su vida, atravesó por un proceso personal y sentimental que lo llevó a cerrarse por completo a sus seres queridos, lo que provocó una crisis en su relación con Paulina, que terminó por llevarlos a tomar la decisión de continuar por caminos separados.

Así como lo compartió el intérprete durante una charla que sostuvo con Adela Micha para La Saga, en donde con total honestidad se refirió a su ruptura con Paulina y al contexto en el que se dio ésta, admitiendo que tras el duro proceso que enfrentó, las cosas se complicaron a nivel personal, pues para él fue muy duro procesar todo lo que vivió. “Mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto, ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”, comentó el intérprete, luego de ser cuestionado sobre si su relación con Paulina ya había terminado, confirmando así su ruptura.

El actor relató que tras salir del hospital, sus padres decidieron llevarlo a vivir con ellos nuevamente, a pesar de que él ya vivía con Paulina; sin embargo, la actriz no soltó su mano en ningún momento y durante los instantes más duros de este proceso, siempre estuvo a su lado. “Yo no podía ni pensar... Tenía mucho miedo todavía... Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra... yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”, compartió.

Al ser cuestionado sobre los términos en los que se dio su ruptura, el intérprete dejó en claro que actualmente siguen en comunicación y que el cariño entre ellos se mantiene intacto. “Cada quien haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien”, afirmó el actor de la serie La Casa de las Flores, que a pesar de no entrar en mayores detalles, reveló que su ruptura sucedió recientemente.

¿Qué fue lo que le ocurrió?

En la misma charla, Juan Pablo relató que se encontraba en el set de grabación cuando comenzó a tener algunos malestares. Conforme pasaron los minutos, los síntomas se agudizaron, por lo que tuvo que pedir autorización a la producción para parar por un instante mientras buscaba estabilizarse y recuperar fuerzas. Sin embargo, la historia dio un giro dramático cuando todo se complicó. “Hay una arteria que pasa por el intestino… que estaba infestada de coágulos y las dos piernas… Fue en el estómago, estaba en el llamado y comía y comía pechuga asada, carne, pollo, pescado, nada más porque cuando estoy trabajando me trato de cuidar…”.

En otro instante de la conversación, Juan Pablo se sinceró sobre el trabajo emocional que ha emprendido para mantenerse firme ante la adversidad, algo que no ha sido sencillo pero que ha podido lograr sintiéndose mejor consigo mismo. “Hablando de entenderlo y superarlo, es un proceso de mucho tiempo. A mí me tardó año y medio en caerme muchos veintes. Y yo creo que tiene que ver con que el cerebro, la cabeza es muy cab… y pues como que apagó una parte en mí, toda la parte emocional y me concentré en no irme para abajo. Ya se cumplió este año y medio y algo sucedió en mí que me abrí a lo que sucedió, a entender, a perdonar, a la pérdida. Me he vuelto mucho más sensible, vulnerable a mí, escucharme un poco más a mí y eso te lleva un poco a llorar…”, reveló el intérprete, quien asegura que tras enfocarse en sobrevivir, pudo trabajar con sus emociones y entender todo de mejor manera.