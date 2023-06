La Choco y Rafa Sarmiento celebran emocionados el cumpleaños 8 de su hijo Iñaki

Hace tres años, Jimena Pérez 'La Choco' y Rafa Sarmiento dieron un paso muy importante que cambió por completo sus vidas, pues en un acto amor, decidieron iniciar una nueva vida en Madrid, España, lugar que se ha convertido en su segundo hogar y en donde han encontrado la repuesta a todas sus preguntas, todo esto luego de que su hijo menor, Iñaki, fuera diagnosticado con trastorno del neurodesarrollo. Y aunque el cambio fue radical para todos los miembros de la familia, lo cierto es que a la distancia, las cosas pintan muy bien para el clan, pues el pequeño ha tendido grandes avances dentro de su tratamiento, mientras que Rafa y Jimena han logrado equilibrar su trabajo y vida familiar entre México y España. Algo de lo que han hablado al celebrar el cumpleaños número 8 de Iñaki, a quien los comunicadores le han dedicado los mensajes más especiales.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, la pareja ha hecho eco de esta celebración tan significativa, dedicándole a su pequeño las palabras más emotivas, reconociendo su fortaleza y la forma en la que ha hecho frente a todos los cambios que ha habido en su vida, así como el gran avance que logrado en los últimos años. De hecho, 'La Choco' compartió algunas fotografías de la increíble fiesta de cumpleaños que organizó para su pequeño, quien sin duda tuvo un día muy especial. “Ocho años de amor puro, sin filtros, sin poses, sincero, donde he aprendido que no necesito escucharte decirme te amo, para sentirlo de manera tan profunda. Gracias por tus sonrisas, besos y abrazos, por ser mi gran guía en esta vida y enseñarme tanto cada día. Orgullosos de ser una familia neurodiversa. Juntos de la mano siempre hasta el fin del mundo mi lindo. Te amo infinito y estoy muy orgullosa de ser tu mamá”, expresó emocionada.

Como era de esperarse, Rafa Sarmiento también dedicó unas emocionantes palabras a su hijo, en las que destacó sus virtudes, así como el gran amor que tiene por su pequeño, dejando en claro lo orgulloso que está de él. “Magnífico, genial y adorable Iñaki. 8 años cumplidos y una vida llena de sorpresas. La mitad de tu vida en un país, la otra mitad en otro…Tu envidiable gracia y Alegría de vivir es un motor para todos en esta familia. Cada día me tienes más intrigado, curioso y loco por ti. Te amo mi chico. Se siempre feliz. ¡Con eso estamos!”, expresó el periodista conmovido.

Las palabras de Atala Sarmiento a su sobrino

Quien también se ha sumado a las celebraciones por el cumpleaños de Iñaki ha sido Atala Sarmiento, tía del festejado, quien a través de Instagram Stories dedicó al menor las palabras más especiales. “Porque cuando me miras y me dejas entrar, el amor que me haces sentir no tiene límites. Feliz cumpleaños, mi gran sabio. Que sigas siendo nuestro gran ejemplo de cómo ser felices por encima de todo lo que sea. ¡Te amamos, Iñaki!”, expresó la comunicadora, quien tiene una conexión muy especial con los hijos de su hermano Rafa.

le decían: ‘¡Asesino! Nos vas a matar a todos’”.

La maternidad, la faceta más importante de Jimena

Fue hace poco más de 3 años que Jimena Pérez y Rafa Sarmiento decidieron dejar todo en México y comenzar una nueva vida en Madrid, ciudad a la que se trasladaron para que su hijo Iñaki recibiera las mejores terapias disponibles para tratar el trastorno del neurodesarrollo que le fue diagnosticado. A pesar de que La Choco se encontraba en un gran momento profesionalmente hablando, no dudo en hacer sus maletas y mudarse a España: “Siempre digo que amo mi profesión, pero el ser mamá es algo que me quita el aliento, que me llena de vida y lo disfruto a cada momento”, nos confesó Jimena el año pasado cuando protagonizó nuestra portada digital con motivo del Día de las madres, una charla en la que nos compartió lo especial que son para ella sus hijos.

En aquella entrevista, exclusiva para HOLA.com México, Jimena admitió que todavía hay personas que cuestionan su decisión de abandonar nuestro país para buscar un mejor estilo de vida para su pequeño Iñaki: “Todavía hay gente que me dice: ‘Pero estabas en tu mejor momento profesional, ¿cómo fuiste capaz de dejarlo todo?’ y yo digo: ‘Mil veces volvería a dejar lo que tuviera que dejar con tal de que ellos estuvieran bien’. Yo creo que cuando tu familia está bien, tus hijos están bien, es porque ya estás realizada en la vida. Para mí, ver unos niños felices, amorosos, que me busquen todo el tiempo, que sean tan familiares es como ganarme la Lotería”, nos explicó la conductora.