Ana Brenda Contreras y su prometido celebran su compromiso en Formentera

Aunque Ana Brenda Contreras ha procurado ser muy discreta con su vida personal, especialmente a nivel sentimental, hace unos días sorprendió a sus fans al anunciar por todo lo alto su compromiso con el empresario Zacarías Melhem. Una noticia que sin duda la tiene con el corazón repleto de ilusión y completamente emocionada, lista para iniciar una nueva etapa de su vida de la mano de Zacarías. Es por eso que para celebrar este gran acontecimiento, la pareja ha emprendido increíble viaje por España, específicamente en Formentera, donde se han dejado ver disfrutando de los últimos días de la primavera a la orilla del mar y presumiendo su amor de lo más orgullosos.

Escapada romántica

Así lo ha compartido la actriz en su perfil de Instagram, donde ha compartido algunas historias y publicaciones en sus feed, en las que ha dado cuenta de su escapada romántica a una de los destinos favoritos de las celebridades. En las fotos, hemos podido ver a la pareja de lo más enamorada, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la isla, posando en sus hermosas playas y paseando por la arena. Según ha revelado el mismo Zacarias, algunas de esas fotos fueron tomadas instantes antes de que el empresario pidiera la mano de la actriz, por lo que ahora se sabe que el increíble momento en el que Ana Brenda pronunció el ‘Sí, acepto’ ocurrió en este paradisíaco lugar.

Cabe destacar, que antes de llegar a Formentera, la pareja pasó por Ibiza, donde al parecer estuvieron los primeros días de su viaje, desde donde la intérprete protagonizó los posados más espectaculares. Por otro lado, tras sus días en estos increíbles destinos, Ana Brenda y su prometido han continuado su travesía por la ‘Madre Patria’, esta vez en Barcelona, según ha compartido la actriz en sus redes sociales, donde mostrado algunos aspectos de su visita a Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

La inesperada noticia

Fue el pasado 12 de junio, cuando a través de sus redes sociales, Ana Brenda dio la sorpresa a todos sus fans. La actriz compartió una fotografía en blanco y negro, tomada instantes después del del romántico momento, pues en ella se le puede ver compartiendo un abrazo con su prometido, al mismo tiempo en que sonríe y muestra su mano con el anillo, una imagen para el álbum de los recuerdos con la que pone en alto este instante tan anhelado por ambos. “Lo mejor ya está sucediendo. Dijimos que sí”, escribió al pie de la foto la intérprete, sin ahondar en más detalles de este acontecimiento personal.

Siempre discreta

Si bien, Ana Brenda ha querido compartir con sus fans la emocionante noticia de su compromiso y los detalles del viaje que ha emprendido de la mano de su futuro esposo, la actriz ha procurado siempre ser muy prudente a la hora de compartir los detalles de su vida íntima de forma pública, algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que dejó en claro sus motivos. “No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué? Porque estoy muy feliz, estoy muy tranquila, yo siempre he sido súper franca con ustedes, no tengo un rollo en platicar mis cosas, pero también luego como que, si te soy honesta, luego siempre soy yo la que habla. En este caso pues él no es figura pública y a parte también tengo que respetar eso… Pero luego en mis relaciones siempre era yo la que hablaba… La verdad como que ya aprendí, aprendí que hay cosas que me guardo para mí, que una cosa es no andarlas poniendo ahí, no es lo mismo a no decir las cosas…”, dijo la estrella en mayo de 2021, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.