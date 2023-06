Sofía Rivera Torres y el mensaje a Eduardo Videgaray ante su posible eliminación de La Casa de los Famosos

La situación de Sofía Rivera Torres dentro del reality La Casa de los Famosos está por definirse, tras resultar nominada por primera vez en el concurso. Al ser una de las celebridades que pudiera salir de la casa el próximo domingo, su marido, Eduardo Videgaray, ha sumado esfuerzos para pedir al público que voten por ella y así salvarla de la eliminación. Fue a través de sus redes sociales que el comunicador hizo un llamado a sus seguidores, poco antes de llegar a la reciente gala en la que nuevamente alzó la voz por su esposa, a quien apoya y defiende por la estrategia que ha puesto en marcha, misma que incluso desató una polémica. A su vez, Sofía envió un contundente mensaje a Eduardo, haciéndole una importante petición.

Eduardo se mantiene firme en apoyar a Sofía, así lo reiteró durante la reciente transmisión del programa dedicado a La Casa de los Famosos, en el que además de poner en alto el amor que tiene por la guapa comunicadora, confirmó que es ella la que manda en su casa. “Llegó el momento, ya está abierta la votación para que se quede Sofía en La Casa de los Famosos, es momento de votar, no lo dejen para más tarde…”, dijo el presentador a través algunos videos en su cuenta de Instagram. Explicando por qué razón su esposa debe permanecer dentro. “Para siga poniendo la casa patas para arriba, para que siga revolucionando y dándole de qué hablar a todo México, ¡venga! Votemos por Sofía...”.

El mensaje de Sofía a Eduardo

En medio de la incertidumbre por lo que ocurrirá el domingo 17 de junio durante las eliminaciones, Sofía aprovechó para enviar un mensaje a su esposo, en el cual le hizo una petición muy específica. “Qué tal, mi amorcito, este giro inesperado. A que estás sorprendido, ¿verdad? Yo también, te mando besos. Sé que vas a estar por aquí afuera el domingo, no te sientas comprometido a venir, es el Día del Padre así que tú disfruta, tú goza…”, dijo la presentadora frente a una de las cámaras instaladas en la casa, luego de que se diera conocer que ella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer se encuentran nominados. “No quiero que te sientas obligado a estar aquí fuera…”, apuntó.

Por otra parte, Sofía dijo sentirse tranquila por el apoyo que ha recibido de sus seguidores, por lo que incluso instó al público del programa radiofónico La Corneta, el cual conduce su esposo Eduardo, a que sumen esfuerzos para salvarla de salir eliminada. “El mensaje que me mandaron fue muy bonito, me siento muy amada, sé que cuento con tu apoyo y bueno, a echar a andar a mi equipo esta semana, a estar activa en mis redes sociales, por favor, échame la mano con eso y pues echar a andar a todos los corneteros. Cuento con mi equipo también afuera que sé que siempre estamos el uno para el otro repito, no te sientas comprometido a venir este domingo, por favor. Tú disfruta el Día del Padre, te amo”.

La polémica que persigue a Sofía

Durante estos días, Sofía se ha convertido en una de las celebridades que ha dado de qué hablar en La Casa de los Famosos. La conductora de televisión tomó la decisión de mudarse de habitación, pues aseguró no estar cómoda con las promesas de lealtad de sus excompañeros de cuarto. Así mismo, algunos seguidores del programa acudieron a las afueras de la casa, en donde con un altavoz advirtieron a los demás participantes por los movimientos de Sofía. "Celebro el volteo que le dio Sofía a esta casa. Porque estaba de flojera, cayeron ángeles, ascendieron demonios, se movió la casa y lo volvió algo muchísimo más divertido...”, dijo Videgaray al ser cuestionado sobre el proceder de su esposa. “Lo que intuyo es que ella, metida en este entorno de testosterona, que era el cuarto del Infierno, en donde estaban solamente dos mujeres, ella y Wendy, están dos tremendos machos alfa, Poncho de Nigris al igual que mi querido Sergio Mayer… Estaba ahí rodeada de esta testosterona, de tanto ambiente masculino…”, explicó Videgaray.