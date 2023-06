Los lujosos regalitos de Dior que North eligió por su 10° cumpleaños

¿Recuerdas cómo celebraste tu 10° cumpleaños? Una pijamada, fiesta con amigos, pizza, helados, algunos detalles pueden variar, pero seguramente fue un gran momento, tal como ha sucedido con North West, quien ha festejado por todo lo alto. Pero ser parte de una de las familias más famosas del mundo tiene sus particularidades y ese ha sido el caso de la fiesta de la primogénita de Kim Kardashian, quien ha tenido toda una producción alrededor de su fiesta. Sí, también hubo pijamada, pasteles de colores y algunos detalles personalizados, pero las cosas fueron un poco más allá de lo que sucede con otras niñas de su edad. Tal como se fue documentando a través de la cuenta de Tiktok que comparten North y Kim, se realizó todo un proyecto especial para conmemorar el gran día de North. Desde una pijamada en el Beverly Hills hotel, que convirtió una de sus habitaciones en un vision studio, con tipis en cada una de las camas de las invitadas, exhibidores con tenis de todos los colores y pants personalizados con el nombre de la festejada para la invitada, hasta una visita a la pop-up store de Dior en el mismo lugar, para que las niñas disfrutaran de algunos momentos de diversión. Pero, si ya estás en una tienda efímera de Dior, el comprar algún detalle es algo esperado. Es por esto que no sorprendió que sumado a sus regalos de cumpleaños, North haya elegido una que otra sorpresita de la firma francesa para conmemorar su primera década de vida. Pero, ¿qué se compró North?

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El video viral de la hija de Kim Kardashian bailando como una estrella en el escenario con Katy Perry

De Chanel a Prada y Dior, así es la impactante colección de bolsas de North West

Los regalos de Dior

A su llegada al espacio, se pudo ver que las niñas quedaron fascinadas con todos los detalles que mantenían el diseño Toile de Jouy Sauvage en rosa, característico de la más reciente colección de esta línea de la firma francesa. El bordado se veía replicado en cojines, toallas, y hasta termos de agua y paletas de ping pong, que dejaron encantadas a las pequeñas fashionistas. Pero si pasar una estilosa tarde parece suficiente, North se tomó unos minutos para elegir una compra. Lo primero con lo que se le vio posar para la lente fue una sencilla pulsera bordada. Dejando clara su edad, la pequeña se dejó encantar por uno de los brazaletes de hilo J’Adior de la firma. Por supuesto, siguiendo la temática del evento, se probó una en distintos tonos de rosa con el bordado que combina a la perfección con el Jouy Sauvage. Eso sí, porque se trate de una pulsera de hilo no quiere decir que sea especialmente accesible. Este accesorio tiene un precio de 420 dólares (poco más de $7,100 pesos mexicanos).

Pero, todo apunta a que éste no fue el único regalito que North eligió en la pop-store. En la imagen final del video se ve a la pequeña posando felizmente con su mamá, mientras sus amiguitas y su prima Penelope caminan detrás de ellas. En esta imagen se ve a North llevando una gargantilla modelo 30 Montaigne, de perlas de resina con las iniciales de la firma en dorado, hecha en Alemania y que se puede conseguir por 830 dólares (aproximadamente $14,154 pesos mexicanos).

¿Seguirá los pasos de su padre? North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, sorprende cantando

Kim, la más emocionada con el cumpleaños de North

Los festejos no acabaron ahí, unos días antes de celebrar a lo grande la primera década de North, Kim y su primogénita asistieron en solitario a la semifinal de la Western Conference entre los Lakers de Los Ángeles y los Warriors del Golden State, en la Crypto.com Arena. Precisamente, fueron las imágenes de esta aparición las que Kim eligió para escribir en su cuenta de Instagram: “Mi dulce bebé especial, no puedo creer que tengas 10 años North. Mi alma cambió el día que te conocí y amo que seas mi mejor amiga. Gracias por convertirme en mami. Te amo tanto, tanto, tanto, voy a estar a tu lado para siempre”.

Kim no fue la única que quiso dedicar unas emotivas palabras a su hija, como es costumbre, la matriarca de la familia, Kris Jenner, tomó su cuenta de Instagram para abrir su corazón y celebrar a su nieta. “¡Feliz cumpleaños a mi hermosa nieta North! ¡Eres uno de los regalos más preciosos de nuestra familia y te amo tanto, tanto! Tienes un corazón tan grande y eres una hija, nieta, sobrina, hermana, prima y amiga increíble para todos. Tu creatividad y talento me sorprenden todos los días. Eres tan inteligente y amas bailar y cantar y escribir y crear y tu amor por la moda es tan divertido de observar. Eres una espectacular artista joven en todos los sentidos. Estás tan llena de energía y tu hermosa sonrisa ilumina cada cuarto. Gracias Northie por todo el amor que nos demuestras siempre. Gracias por compartir tus dones con el mundo y no puedo esperar por verte crecer. Qué bendición eres. Agradezco a Dios cada día por elegirme y por la alegría de ser tu abuela. Eres increíble mi niña y te amo tanto. Con amor, Lovey”, firmó la empresaria con el apodo que le dicen todos sus nietos.