Juan Pablo Medina se sincera sobre su pasada crisis de salud: 'Tuve muchas señales'

Hay un antes y después en la vida de Juan Pablo Medina, quien atravesó por una crisis de salud que lo llevó a permanecer hospitalizado por varios días debido a la gravedad de su situación. A raíz de ese evento de salud, una de sus piernas tuvo que ser amputada, por lo que desde ese momento asumió la circunstancia con toda madurez, enfocado siempre en su recuperación y contando con el apoyo de sus seres queridos, especialmente de su padre, quien es médico. A corazón abierto, el intérprete habló de lo ocurrido y cómo fue que tiempo antes comenzó a tener señales de que algo no andaba bien, aunque nunca imaginó el desenlace de esta historia que ha compartido con todos sus seguidores.

En entrevista con Adela Micha para su canal de YouTube, La Saga, el galán de cine y televisión recordó parte de los acontecimientos que vivió previo a su crisis, confesando que todavía existen cosas que permanecen bloqueadas y no recuerda con claridad. Sin embargo, está consciente de cómo transcurría su vida antes de que todo eso sucediera. “Muchas señales que no las quieres ver. Yo tuve varias, se me dormía un poco el pie, jugando futbol se me durmieron las piernas, me salí y al mismo tiempo volví a entrar, de necio, se me volvieron a dormir, no fui al hospital…”, reveló durante la conversación, en la que se dejó ver relajado.

El apoyo de su padre

Ante los inconvenientes de esos malestares, Juan Pablo decidió tomar cartas en el asunto, aunque sin tener certeza de lo que realmente pasaba en ese instante. “Pensé que era como un pellizco en la espalda. Yo no le di en ese momento la importancia. Así fue, y también tener como la visión de ir con el doctor que es pues también es difícil…”, recordó. Tiempo después, el día en que comenzó a sentirse mal, el intérprete se puso en contacto con su papá, quien es médico y lo atendió de manera inmediata. “Afortunadamente estoy aquí por mi papá, porque yo en el momento que tuve el episodio me iban a llevar a un hospital, el más cercano, me iban a llevar al Español, y dije: ‘A mí me tienes que llevar al Ángeles del Pedregal’. Le hablé a mi papá y le dije: ‘Sí me siento muy mal’ y me dijo: ‘Vente para acá’. Él hizo un grupo muy bueno y me atendieron, lo que descubrieron que yo tenía era muy grave. Ni siquiera de las piernas, era de la panza…”, explicó.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Juan Pablo narró con Adela Micha que se encontraba en el set de grabación cuando comenzó a tener algunos malestares. Conforme pasaron los minutos, los síntomas se agudizaron, por lo que tuvo que pedir autorización a la producción para parar por un instante mientras buscaba estabilizarse y recuperar fuerzas. Sin embargo, la historia dio un giro dramático cuando todo se complicó. “Hay una arteria que pasa por el intestino… que estaba infestada de coágulos y las dos piernas… Fue en el estómago, estaba en el llamado y comía y comía pechuga asada, carne, pollo, pescado, nada más porque cuando estoy trabajando me trato de cuidar…”.

En otro instante de la conversación, Juan Pablo se sinceró sobre el trabajo emocional que ha emprendido para mantenerse firme ante la adversidad, algo que no ha sido sencillo pero que ha podido lograr sintiéndose mejor consigo mismo. “Hablando de entenderlo y superarlo, es un proceso de mucho tiempo. A mí me tardó año y medio en caerme muchos veintes. Y yo creo que tiene que ver con que el cerebro, la cabeza es muy cab… y pues como que apagó una parte en mí, toda la parte emocional y me concentré en no irme para abajo. Ya se cumplió este año y medio y algo sucedió en mí que me abrí a lo que sucedió, a entender, a perdonar, a la pérdida. Me he vuelto mucho más sensible, vulnerable a mí, escucharme un poco más a mí y eso te lleva un poco a llorar…”, reveló el intérprete, quien asegura que tras enfocarse en sobrevivir, pudo trabajar con sus emociones y entender todo de mejor manera.