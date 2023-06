Salma Hayek, orgullosa de que su hija Valentina Paloma desee seguir sus pasos: 'Ella tiene mucho talento'

Inspirada por la exitosa carrera que ha construido su mamá en Hollywood, Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, ha expresado en más de una ocasión su firme deseo de incursionar en la meca del cine. No fue hace mucho que la joven confesó que su sueño era convertirse en actriz para, posteriormente, dedicarse a la dirección, una decisión que, en un primer momento, le preocupó a Salma por los efectos que puede tener la fama a nivel emocional y, sobre todo, por los riesgos que se pueden correr al asumir el rol de una figura pública; sin embargo, la veracruzana ha dejado claro que está muy orgullosa de que su primogénita siga sus pasos, pues aunque es consciente de los retos y los sacrificios que exige esta industria, está segura de que su hija cuenta con el talento y las herramientas para hacer frente a cualquier obstáculo y hacerse de un lugar en el mundo artístico, así lo expuso la famosa en una entrevista para Good Morning America.

El pasado miércoles, la protagonista de la tercera entrega de Magic Mike’s Last Dance fue la invitada especial del popular programa de ABC que se graba cada mañana en los conocidos sets de Times Square. Tras expresar lo agradecida que está por la familia que ha formado a lado de su esposo, Salma se refirió a las aspiraciones actorales de su hija, quien el próximo mes de septiembre cumplirá 16 años. “¿Sabes lo que siento por eso?”, comentó la jarocha luego de que uno de los presentadores le preguntará qué opinaba de que Valentina Paloma quisiera seguir sus pasos: “Eso hubiera sido un desastre si estás en este negocio y tu hijo quiere hacer eso y no tiene talento, ese es ‘el beso de la muerte’, porque te van a molestar para siempre. Pero ella tiene mucho talento”, comentó la actriz.

La actriz se mostró entusiasmada por el camino profesional que ha decidido seguir su hija señalando que tiene su total apoyo en cualquier proyecto que emprenda: “Ella hace esos pequeños videos y es como, ¡whoa!, intimidante, es tan buena, tan buena, así que si quiere hacer eso (dirigir y actuar), estoy orgullosa de ella porque tiene talento, de lo contrario, estaría aterrorizada, ¿cómo le dices a tu hijo: no, amigo, ve a hacer otra cosa?”.

Para Salma ha sido una sorpresa que su hija eligiera ser directora, no obstante, señaló que está feliz con su elección, ya que ha demostrado tener las habilidades para dicha profesión desde que era una niña: “Siento que ha estado actuando y dirigiendo desde que tenía 2 años, especialmente dirigiendo”, mencionó a manera de broma refiriéndose al liderazgo que siempre ha demostrado tener su primogénita, “Quiero decir que no creía que iba a ser abogada o directora, pero creo que dirigir es mucho más interesante. Ella es increíble”.

La actriz, de 56 años, habló de lo gratificante que ha sido para ella actuar en la nueva temporada de la serie Black Mirror, en donde se interpretará a sí misma en un tono humorístico. "Me sorprendió cuando leí el guión, me sorprendió que mi nombre estuviera en él. Es como una parodia de mí... Tengo muy buen sentido del humor conmigo misma", añadió, "Tal vez no todo lo que está en la pantalla es una Salma real, pero me permitió ser la Salma real al hacer la parodia de mí misma (...) Es una lección de humildad, ¿sabes? Pero también te da la libertad de ser muy audaz con cosas que nunca harías en la vida real pero que se te han pasado por la cabeza, aquí y allá. Me dio ese permiso".