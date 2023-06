Lidia Ávila habla del accidente por el que acabó en el hospital

Ningún cantante o agrupación que se encuentre de gira escapa a los inconvenientes que puedan presentarse en el momento. Eso lo sabe muy bien Lidia Ávila, quien durante la serie de shows que OV7 realizó por algunas ciudades de Latinoamérica, tuvo un accidente que la llevó a permanecer varias horas en el hospital. Por fortuna, la intérprete logró recuperarse de manera favorable, tanto así que no detuvo sus compromisos profesionales con la banda de música pop, aunque lo hizo tomando medidas pertinentes para evitar cualquier complicación. Abierta como suele ser con la prensa, la también empresaria conversó sobre lo que le pasó mientras se encontraba en la ciudad de Guatemala con sus compañeros, algo que la alarmó tanto que incluso tuvo que llamar por teléfono a su marido en México.

Lidia platicó para el programa televisivo Ventaneando, espacio en el que relató cómo ocurrió todo mientras se encontraba en la habitación de su hotel, instante en el que decidió levantarse de la cama al baño pero sin encender ninguna luz. “No veía nada porque estaba todo blackout, no me gusta dormir con luz y ahí voy, medio que tocando las paredes, me siento en el baño y todo bien. Cuando vengo de regreso, por 20 centímetros, no le calculo y choco contra el filo de la puerta del vestidor. Con la madera, aquí (en el ojo), lo primero que hice fue agarrarme el ojo y empiezo a sentir agua, pero era la sangre. Me veo y evidentemente así muchísima sangre. Me veo la herida y dije: ‘No, esto no se ve nada bien’…”, contó.

Estuvo en el hospital

Durante su plática en la emisión, Lidia mostró a la cámara algunas fotografías de la herida en la parte posterior de su ojo, recordando cuál fue su reacción al darse cuenta de que no se trataba de un simple golpe, sino que requería atención médica. “Le hablé a mi marido, a esa hora lo desperté, me dijo: ‘Tranquilízate’, porque yo lloraba y lloraba. Como que la verdad me da mucho miedo, se me bajó la presión, me espanté estando sola…”, reveló en otro momento, para luego contar que tuvo que trasladarse a un hospital. “Me tuvieron que dar entre cinco y seis puntadas pero sí estaba grande y profunda la herida. Estuve toda la madrugada en el hospital, en Guatemala. Ya se me bajó lo morado y la hinchazón. Todavía estoy hinchadita…”, agregó.

Continuó trabajando

Luego del incidente, Lidia tomó la decisión de cumplir con sus compromisos de trabajo, por lo que tras ser intervenida para cerrar la herida, se presentó junto a OV7 en El Salvador. Para esa noche, tomó sus precauciones y siguió al pie de la letra las indicaciones médicas, según dijo en su plática con Ventaneando. “No me maquillé este ojo, me maquillé el otro morado para que se me viera igual. Y nada, me mandaron medicamento nada más para la inflamación y para el dolor y que no moviera tanto la cabeza… porque me dolía, hice el concierto pero la cabeza no la moví tanto…”. Por ahora, Lidia se encuentra mejor, recuperándose poco a poco y asumiendo todo con calma.

Debido a que la herida es visible, Lidia también contó a sus seguidores en redes sociales lo que le había ocurrido, esto también con la finalidad de que no surgieran rumores sobre lo que le había ocurrido. “Sabían por mis historias, dije: ‘Qué hago. Lo aviso, no lo aviso. Luego va a ser peor que me vean con un parche’, y ya sabes cómo es la gente. Van a especular. Por un lado dije: ‘Qué bueno que no estaba en mi casa porque (iban a decir): ‘El doctor le dio un trancazo, o el borrachazo’. Fue trabajando, adormilada en un hotel en Guatemala…”, explicó la cantante. Mientras tanto, se enfoca de lleno en sus actividades profesionales, así como en permanecer junto a su familia, en uno de los mayores momentos de estabilidad para ella. Al mismo tiempo en que disfruta del regreso de OV7 a los escenarios, aunque la banda se despedirá de manera definitiva en diciembre, aunque sin descartar un reencuentro en el futuro, así lo confirmó Erika Zaba en días pasados.