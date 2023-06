Tania Rincón se despide -momentáneamente- del Programa Hoy

El Programa Hoy se ha enfrentado en las últimas semanas a un par de despedidas, que si bien, han sido momentáneas, no por eso han resultado menos significativas. Si hace unas semanas, Paul Stanley tenía que hacer maletas para poder entrar al reality La Casa de los Famosos, en el que se ha abierto de capa en las últimas semanas, para mostrar un lado más personal y cercano; ahora es Tania Rincón quien ha tenido que anunciar que dejará el matutino por un mes para cumplir con otras obligaciones que le han sido asignadas. Ha de recordarse que, a la par de su labor como una de las conductoras principales del famoso programa, Tania es también parte importante de TUDN, y con la Copa Oro a cuestas, tendrá que participar en estas transmisiones, tal como lo hizo el año pasado cuando fue parte del equipo que cubrió el Mundial de Qatar. Eso sí, esta vez, la distancia será más corta, pues el torneo de futbol se llevará a cabo en Estados Unidos, desde donde Tania estará trabajando el próximo mes, según ella misma ha dejado saber a través de sus redes sociales. Es así cómo esta mañana, el equipo de Hoy, con sus respectivas ausencias, despidieron cariñosamente a Tania antes de que emprenda este viaje.

Las despedidas

Fue al final de la transmisión del programa de este jueves cuando Andrea comenzó a comentar sobre la partida de Tania, quien tomó la palabra para contar que estará cubriendo el paso de la Selección Nacional en la Copa Oro este mes, pero que seguirá enviando algo de contenido al programa.

Al finalizar la emisión, la conductora tomó su cuenta de Instagram. Junto a una imagen en la que se le ve posando junto a Arath de la Torre, Andrea Legarreta, Andrea Rodríguez -productora del programa-, Andrea Escalona y Carlos Arenas -quien se encuentra cubriendo el lugar de Paul Stanley-, Tania escribió: “Desde ya los estoy extrañando, pero comenzamos una nueva aventura con TUDN en la Copa Oro, pero ojo, que regreso en un mes al Programa Hoy”.

Dando muestra del gran cariño que hay dentro del equipo, Andrea Legarreta fue de las primeras en responderle a Tania: “¡Te amo y estoy muy orgullosa de ti! ¡Dios te siga llenando de proyectos increíbles y todo lo bueno que mereces!”. En esta misma línea, Carlos Arenas, se sumó a los comentarios con el mensaje: “¡Mucha suerte mi Tania! ¡TQM!”. Arath escribió: “Te quiero y respeto mucho Tania, la vas a romper”; mientras que la productora del programa agregó: “Te vamos a extrañar, ¡te vemos en un mes! Tq”. El perfil del programa compartió otra imagen de esta despedida y escribió: “¡Te vamos a extrañar Tania! Mucho éxito en La Copa Oro. ¡Aquí te esperamos!”.

Por qué Hoy es tan importante para Tania

Con una exitosa carrera en la televisión y el radio, Tania ha logrado ganarse a pulso el cariño de la gente. La agenda de guapa conductora no se detiene, si no está en el matutino, se le encuentra La Caminera, en EXA FM, y los fines de semana, al pie del cañón se le puede ver en TUDN. Pero este éxito es fruto de una labora de años, de hecho, justamente poco antes de su entrada al programa Hoy, Tania tenía la intención de cambiar un poco de aires, pero ante una propuesta que no pudo rechazar, cumplió su sueño de llegar a esta producción en la que se siente muy cómoda.

“La verdad es que cuando me llama Magda Rodríguez, que en paz descanse, me llama para Guerreros, me hizo completo sentido. Era un programa, de alguna manera de deportes extremos, pero era un reality, yo iba a ser la conductora, acepté rápidamente. Magda también a su vez estaba haciendo Hoy estaba produciendo Hoy, de pronto me invitaban…y me daba mucha emoción”, nos contaba el año pasado en entrevista con HOLA.com México, al recordar que en su juventud, cuando competía en Nuestra Belleza México, le tocó visitar el matutino: “Regresar a Hoy era como un flashback a 19 años, a emocionarme cuando vi a Andrea Legarreta, a Galilea Montijo, y decía, ‘Yo algún día quiero estar ahí, donde están Gali y Andrea”.

“La verdad es que todos son tipazos, Paul, Raúl, Arath, Andrea Escalona, Gali y Andrea, todos se portaban increíble. Y yo lo veía así como algo divertido, ‘qué padre’, sentía raro la verdad, porque durante ocho años fueron mi competencia, pero no en un tema negativo, sino también de admiración, ‘qué raro se siente estar acá, pero me siento muy bien’. Para nada me sentí en un ambiente ajeno, al contrario, sentía que estaba encajando muy bien, pero no pasaba de eso”.

Cuando se puso la propuesta sobre la mesa, no lo pensó dos veces: “La verdad no me tuvo que hacer como manita de puerco, no es como que me tuviera que convencer, porque yo ya lo sentía muy natural, llegar al foro 16 y que todos me trataran increíble y que yo estaba encajando. No me tuvo que convencer, para nada. Yo estaba muy contenta, estaba muy feliz. Me sentía muy halagada, me sentía muy honrada de llegar al matutino número 1 de la televisión y además, al que está cumpliendo 24 años”.

Pero no todo ha quedado en lo profesional: “Estoy a punto de cumplir un año, me siento súper contenta, me siento de verdad súper privilegiada de ahora poder estar todos los días, no solamente compartiendo el cuadro -porque eso finalmente termina siendo lo de menos-, lo más emocionante es que tengo la fortuna de conocer día a día a Andrea, a Galilea, a Raúl, a Arath, que los he visto siempre y que ahora, pues estoy recibiendo clases. De verdad, ellos dan cátedra todos los días con lo que son, primero como profesionales, pero también como personas. Saben llevarse, saben tratarse, pero saben cuidarse. Eso es súper bonito, porque se cuidan dentro de cámaras, pero también fuera de cámaras y están todo el tiempo preocupados por tu familia, por lo que pasa, por lo que traes y cómo te sientes hoy. Eso la verdad, no tiene precio y no tengo con qué pagar esta oportunidad que estoy teniendo en Hoy”.