Eduardo Videgaray, a la defensa de Sofía Rivera Torres por la polémica en La Casa de los Famosos

A unos días del estreno del reality televisivo La Casa de los Famosos, la polémica ha envuelto a Sofía Rivera Torres, una de las integrantes de esta temporada que no ha tenido filtros al manifestar sus posturas a los demás participantes, incluso ante el público que sigue de cerca esta producción. Sus charlas frente a las cámaras son tan recurrentes, que algunos fanáticos del programa visitaron las inmediaciones de la casa para advertir con un altavoz a los demás integrantes sobre los movimientos de Sofía, quien recientemente tomó la decisión de mudarse de habitación por no estar cómoda con las promesas de lealtad de sus excompañeros de cuarto. Ante el revuelo que provocó esta situación, Eduardo Videgaray tomó la palabra para salir en defensa de su esposa, quien además resultó nominada entre quienes podrían abandonar el concurso en próximos días.

Eduardo se pronunció durante la emisión dedicada a La Casa de los Famosos, en la que habló de la estrategia que tuvo Sofía al mudarse del cuarto denominado El Infierno, -en donde compartía espacio con Sergio Mayer, Wendy Guevara y Poncho de Nigris-, para instalarse ahora en la otra habitación llamada El Cielo. "Celebro el volteo que le dio Sofía a esta casa. Porque estaba de flojera, cayeron ángeles, ascendieron demonios, se movió la casa y lo volvió algo muchísimo más divertido...", dijo Videgaray, destacando la habilidad de su esposa para poder dar marcha a su estancia en el concurso.

La fuerte razón de Sofía según Eduardo

Al ahondar en sus declaraciones, el comunicador destacó lo que según él motivó el proceder de Sofía dentro de La Casa de los Famosos, una situación que fue muy comentada entre los televidentes que siguen de cerca el reality. “Lo que intuyo es que ella, metida en este entorno de testosterona, que era el cuarto del Infierno, en donde estaban solamente dos mujeres, ella y Wendy, están dos tremendos machos alfa, Poncho de Nigris al igual que mi querido Sergio Mayer… Estaba ahí rodeada de esta testosterona, de tanto ambiente masculino…”, explicó Videgaray. "Yo siento que ella, en su interior, tiene una fuertísima conciencia de género, sintió que le estaba quedando mal a las mujeres comploteando para irlas tirando una a una, eso es lo que intuyo que sintió. Ella está realmente comprometida con acabar con la misoginia y con el machismo en México… Me pareció valiosísimo que Sofía ponga en la mesa de debate el tema del machismo, de la misoginia y de los micromachismos…”.

La nominación de Sofía

Momentos de tensión se vivieron dentro de La Casa de los Famosos durante la segunda nominación, en la que además de Sofía Rivera Torres, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Ferka están en la lista de quienes podrían ser eliminados del concurso el próximo domingo. Al respecto, Sofía fue muy sincera sobre cómo se siente tras haber sido nominada por primera vez. “Estoy muy emocionada, no me imagino que esta nominación pudo haber salido de ninguna forma más emocionante con más adrenalina que como lo estamos viviendo en estos momentos. Creo que no hubo una sola sorpresa esta noche. Tuve una plática con Raquel (Bigorra) esta noche, pensando: ‘¿A quién van a nominar?’…”, dijo durante su charla en el confesionario.

Entre otras cosas, Sofía reconoció que más allá de todo, los televidentes están disfrutando cada instante de lo que pueden apreciar a través de sus pantallas. “Creo que todo está saliendo a pedir de boca. Quiero pensar que como espectador esto está súper entretenido de ver, ahora sí se pone candente el juego…”, explicó. Así mismo, dijo estar plenamente cociente de lo que implica estar nominada. “Y pues la verdad es que aquí dentro nosotros sentimos que tenemos cierto poder porque podemos nominar, podemos señalar, podemos decidir quizá quiénes son las personas que están en peligro. Pero la realidad es que allá afuera manda Dios y manda el público y por ese motivo, lo que pase este fin de semana, será lo correcto…”.

Sofía además hizo énfasis en cómo asume este momento tras haber actuado como lo hizo, segura de que fue su mejor estrategia. “No me siento confiada, la verdad es que me siento muy en peligro pero siento en paz con mi decisión y me siento orgullosa de lo que hice. Siento que si de esta manera me toca irme de la casa, que sin duda no es lo que quiero, quiero que la gente empatice conmigo, quiero que la gente diga: ‘Ok, esta tipa corrigió el camino que estaba tomando, está tratando den hacer lo correcto. Está metiéndose en la boca del lobo por defender sus ideales y por defender los ideales de un género completo’…”, afirmó.