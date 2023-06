'Eres el mejor sueño hecho realidad', Michelle Renaud a Matías Novoa por su cumpleaños 43

Desde que Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su romance, a través de las páginas de ¡HOLA!, pareciera que la pareja vive en una eterna luna de miel, pues cada día lucen más enamorados. Algo de lo que han dado muestra en sus redes sociales, donde suelen compartir algunos de los instantes más especiales de su relación, sobre todo cuando se trata de fechas importantes o muy significativas. Tal y como ha sucedido este 14 de junio, día en el que el actor celebra su cumpleaños número 43, una ocasión que la actriz ha aprovechado para gritar a los cuatro vientos el gran amor que tiene por él, celebrando la vida de Matías y el hecho de poder compartir su vida a su lado.

El romántico gesto de Michelle para Matías

A través de su perfil de Instagram, la intérprete compartió un video en el que recopiló algunos de los instantes que ha vivido al lado de Matías, en donde ha quedado en claro la gran sintonía que el guapo chileno tiene con su hijo Marcelo y lo bien que se han acoplado como familia. Al pie del reel, Renaud compartió un emotivo mensaje en el que habló de lo mucho que significa el poder compartir su vida con él, deshaciéndose en halagos y buenos deseos para su novio. “¡Feliz cumpleaños, Matías! Eres el mejor sueño hecho realidad, todavía no puedo creer todo lo que hemos construido juntos y ¡lo que estamos viviendo!”, expresó la interprete conmovida en las primeras líneas de su mensaje.

Michelle continuó destacando cada una de las virtudes de su amado, reiterando lo importante que es para ella tenerlo a su lado. “Festejo tu vida en grande porque eres un hombre admirable, generoso, inteligente, sexy, impecable, maduro, guapo, buena onda, cariñoso… ¡y todo lo precioso que existe! ¡Te amo! Ya te quiero festejar en forma. Eres mi persona favorita en esta tierra”, agregó, para finalizar con una romántica felicitación en la que dejó en claro lo mucho que desea poder pasar el resto de sus días con él. “Espero que estemos a la mitad de tu vida y sigamos festejando hasta que seamos unas pasitas, y seamos dos viejitos muertos de risa, recordando la increíble vida que vivimos juntos… Lo mejor está por venir”, finalizó la actriz.

Como era de esperarse, la publicación de Michelle se ha llenado de cientos de felicitaciones para el actor de parte de sus fans, quienes han celebrado también el amor de la pareja. Entre los mensajes de los fans destacó el de Matías, quien emocionado ante el gesto de su amada respondió: “¡Gracias por esas palabras mi amor! ¡Gracias por todo lo que nos das! Así es, lo mejor está por venir”, expresó el intérprete conmovido.

¿Habrá boda próximamente?

Sin duda alguna, la relación de Matías Novoa y Michelle Renaud ha evolucionado a pasos agigantados. Tanto así, que el intérprete considera que su vida ha quedado unida a la de su novia desde el primer momento y sin necesidad de pasar por el altar. Sin embargo, Matías y Michelle no están cerrados a la posibilidad de celebrar su unión con una fiesta en la que se dejen rodear por sus seres queridos. “Por supuesto, no estoy cerrado. Yo ya estoy casado, pero si tenemos que celebrarlo con nuestra gente más querida, en algún momento será…”, dijo sonriente a las cámaras de Televisa Espectáculos. Fue así que el intérprete deja claro el gran cariño que lo une a Renaud, un romance que fue destapado el otoño de 2022 a través de las páginas de ¡HOLA!

Hace unas semanas, Michelle y Matías festejaron por todo lo alto seis meses de amor, un tiempo en el que la pareja ha logrado conocerse cada día más, felices de tener mucho en común, no solo en lo que respecta a su profesión, pues en lo personal ambos tienen deseos de formar una familia. La intérprete se sintió tan conmovida que dedicó un mensaje a su galán, con quien recientemente viajó a Chile. “Seis meses pololeando. Me siento muy contenta de compartir con mi amor @matlechat que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas aventuras. Te amo pololo. Deseo tengamos la madurez y amor de crecer estar relación día a día hasta envejecer juntos. PD. Me encantan tus canas”, finalizó la actriz, que de inmediato recibió la respuesta de su novio: “Mi polola, eternos tú y yo”.