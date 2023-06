'Para él fue muy difícil', Victoria Ruffo sobre cómo José Eduardo enfrentó la muerte de su abuela

Hace tres meses, Victoria Ruffo atravesó por uno de los instantes más dolorosos de su vida al tener que darle el último adiós a su querida madre, la señora Guadalupe Moreno Herrera, quien falleció a consecuencia de un paro cardiaco. Un acontecimiento que sin duda ha marcado a toda su familia y especialmente a su hijo José Eduardo Derbez, pues el actor tenía una cercana relación con su abuelita. Desafortunadamente, el intérprete no pudo estar en el último adiós a doña Guadalupe, debido a que se encontraba fuera del país grabando un nuevo proyecto, algo que lo afectó demasiado, pues no tuvo la oportunidad de despedirse de su abuelita.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Una triste despedida a la distancia

Así lo compartió Victoria durante una reciente charla con TVyNovelas en la que con total sinceridad habló de cómo José Eduardo vivió a la distancia la muerte de doña Guadalupe y la razón por la que fue aún más doloroso enfrentarse a esta situación. “Para él fue difícil porque mi mamita murió y él no estaba acá”, compartió la intérprete conmovida, dejando en claro el cercano vínculo que el también hijo de Eugenio Derbez logró construir con su abuela a lo largo de los años. “Le dolió mucho, mi mamá decía que era su nieto preferido, y los últimos días estuvo muy pegado a ella. Ahora pienso que hay que superar las cosas y los momentos en los que ella no va a estar físicamente, porque siempre estará con nosotros”, agregó.

Sobre cómo ha hecho frente a la ausencia de su mamá, Victoria reveló que ha sido a través de su trabajo que ha podido sanar las heridas que le dejó la partida de su mamá, así como el cariño y reconocimiento de su público. “El trabajo es muy sanador, no sé qué tan pronto puedas tomar el escenario, pero sí te cura. A mí el show me sana, más que un terapeuta; el aplauso, hacer otro personaje… Cuando la risa existe, se olvida un poco la tristeza”, compartió la actriz resignada.

En esa misma charla, la protagonista de telenovelas como Corona de Lágrimas y La Madrastra habló también de la última morada que albergará las cenizas de doña Guadalupe, señalando que hasta el momento no han sido depositadas en el lugar que han elegido como familia, pues están esperando a estar las tres hermanas Ruffo juntas para poderlo hacer. “Mi hermana Marcela no vive en México y esperamos estar juntas las tres para hacerlo. Lo más importante es estar unidos como familia, decirnos te quiero y abrazarnos”, expresó.

¿Cómo se enteró José Eduardo de la partida de su abuela?

En el momento de la partida de la señora Guadalupe, José Eduardo Derbez se encontraba filmando una película en Argentina. De hecho, el intérprete se encontraba en medio de una escena cuando recibió la inesperada llamada de su mamá, quien insistió varias veces al teléfono para poder comunicarse con él. “Estaba yo filmando una escena con casi todos los compañeros de la producción y me empezó a marcar mi mamá… Y se me hizo raro porque mi mamá sabe que cuando yo estoy trabajando, le pido que por favor no (llame), a menos que sea una emergencia, entonces se me hizo muy raro… me volvió a marcar, le contesté y se empezó a cortar y me mandó un mensaje diciéndome que se había muerto mi abuela…”, relató el artista en entrevista con Matilde Obregón.

Tras confirmar que su abuela había partido, y ante la imposibilidad de actuar de manera inmediata, tomó la decisión de concluir sus compromisos y honrar la memoria de su abuela con un detalle muy especial. “Salí corriendo, estábamos en un aeropuerto y para mí fue muy difícil porque me lo dijo, sabía que no podía hacer nada y tuve que regresar a filmar, todavía me quedaban varias escenas. Entonces fue súper duro volver a regresar a grabar esas escenas, muy duro, pero al mismo tiempo se lo dediqué a ella, le dije: ‘Abuela, te dedico este proyecto a ti, sabemos que toda la familia nos dedicamos a esto y el show tiene que continuar’…”, recordó.