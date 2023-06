Jorge Salinas habla del gran momento que vive a lado de Elizabeth Álvarez: 'Estoy muy enamorado'

A la par de sus exitosas carreras en la televisión, Jorge Salinas ha construido a lado de Elizabeth Álvarez un sólido matrimonio en el que prevalece la estabilidad y, por supuesto, un profundo amor, el cual se ha fortalecido a través de los años desde la llegada de los dos hijos que comparten, Máxima y León, de 7 años. Agradecido por lo que le ha brindado la vida, el actor ha hablado de la plenitud con la que abraza el presente, pues además del enriquecedor momento que atraviesa a nivel profesional tras su regreso a la pantalla chica con el melodrama Perdona nuestros pecados, también pasa por una gran etapa a nivel sentimental, así lo dejó saber la estrella de las telenovelas en una entrevista para el programa De primera mano, en donde confesó estar más enamorado que nunca de su esposa.

Jorge Salinas, agradecido por el presente y su matrimonio

Reflexivo, el actor compartió un profundo pensamiento sobre el carácter volátil de la existencia humana y aconsejó al público aprovechar cada instante y oportunidad, ya que, desde su punto de vista, el tiempo nunca se puede recuperar: “Lo único que no puedes comprar en la vida es tiempo ni con todo el dinero del mundo compras un minuto de vida. Aprovecha el hoy, el mañana todavía es incierto”. Más adelante, Jorge habló de lo dichoso que está con su matrimonio y lo mucho que ama a su esposa:“Lo más importante es el hoy, no sé si el mañana llegue, pero hoy estoy muy enamorado, soy feliz, estoy contento como la Luna”, mencionó citando una de las obras más conocidas de William Shakespeare, “era una línea de Sueño de una Noche de Verano, me acordé hasta ahorita de eso”.

El protagonista de telenovelas como Fuego en la Sangre y Mi corazón es tuyo alentó al público a tomarse la vida desde el humor y una perspectiva positiva, pero siempre haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos: “¿Hay que reírse de la desgracia? No. Hay que reírse de nosotros mismos, hay que tomar la comedia de nuestra vida, pero no quiere decir que seamos irresponsables con ella, seamos más responsables y exijamos a quién tengamos que exigirle”. Consciente del contexto actual, Jorge mencionó: “Nos hace falta tomarnos la vida más en serio, pero riéndonos. Tampoco nos olvidemos de las tragedias que viven muchas familias y menos en estos tiempos tan violentos”.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, un matrimonio de apoyo mutuo

Siempre admirando la belleza de su esposa, el actor elogió el nuevo look de Elizabeth, quien cambió el pelirrojo de su melena por un sensacional rubio, esto debido al personaje que interpretará en Nadie como tú, donde será la villana de la historia: “Mi mujer con ese rostro… mira el alma se refleja a través de los ojos y mi mujer es una linda persona. Ella es buena mujer”, dijo Jorge hace unos días en entrevista para Televisa Espectáculos, en la que señaló que estará apoyando al cien por ciento a su esposa en las labores del hogar y el cuidado de sus mellizos ahora que será ella quien retome su carrera en la televisión: “Siempre (apoyándonos), hay que darles calidad de vida a nuestros chamacos”.

El actor también se refirió al papel antagónico que tuvo en Perdona nuestros pecados, telenovela que llegó a su final el pasado 2 de junio, destacando que su personaje, como cualquier humano, comete errores: “He recibido muchas flores por ese trabajo y yo, a través de tus cámaras le quiero agradecer a la señora Lucero Suárez (la productora), muchas gracias, pero sobre todo a la señora Sabina Moussier, a la señora Erika Buenfil, en función al trabajo de mis compañeros es que Armando Quiroga pudo ser del agrado del público. Todos los seres humanos tenemos pecados capitales, todos, hay que hablar, hay que sacar nuestra frustración en el hogar, con la pareja, hay frustraciones”.