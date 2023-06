Elizabeth Gutiérrez rompe en llanto al recordar el accidente de su hijo Christopher

Con total orgullo, Elizabeth Gutiérrez y William Levy trabajan en equipo para cuidar y brindar amor a sus hijos; Christopher, de 17 años y Kailey, de 13. Juntos han podido dar lo mejor a su familia, incluso superar instantes difíciles, como la ocasión en que su primogénito se accidentó mientras circulaba en un carrito de golf por un suburbio de la ciudad de Miami. Como nunca, la actriz abrió su corazón para compartir entre lágrimas cómo vivió ese duro momento de impotencia y temor, pues el joven tuvo que ser sometido a algunas cirugías, situación que pudo truncar su prometedora carrera como beisbolista. Por fortuna, ese episodio ha quedado en el pasado, por lo que hoy se encuentra totalmente agradecida por la dicha de ver a su hijo realizarse en lo que más le apasiona.

Elizabeth conversó para E! Entertainment en el reality del que forma parte, instante tan conmovedor en el que no pudo evitar contener el llanto. "Verlo a nuestro hijo, sentir que no podíamos hacer nada por él, queríamos hacer tanto pero a la vez no podíamos hacer nada, entonces verlo ahora que eso no lo detuvo es admirable…”, expresó la intérprete, quien luego reiteró lo mucho que le place haber recobrado la estabilidad en ese sentido, pues para ella su familia es lo más importante. “Es mi orgullo verlo correr, verlo sano. No hay nada más en el mundo que quiero que ver a mis hijos hacer lo que les gusta y le doy gracias a Dios todos los días…”, explicó en la charla.

‘Fue más trauma para nosotros’

Sensible ante el relato de lo que vivió, hace un balance de lo acontecido, poniendo de frente el bienestar de Christopher, no sin dejar de recordar lo que emocionalmente vivieron ella y los suyos por aquellos días de 2020. "Tú ves qué pasó y después ya lo ves jugando entonces dices: 'No fue tan mal', pero lo que él pasó emocionalmente, físicamente fue un trauma que yo creo que fue más trauma para nosotros…”, explicó entre lágrimas durante la reveladora conversación, en la que se dejó ver como pocas veces. Recordemos que tanto ella como William suelen ser muy reservados sobre los aspectos de su vida personal, aunque en ocasiones no han dudado en hablar públicamente de ciertos acontecimientos, como lo fue el accidente.

En otro momento, Elizabeth deseó lo mejor a Christopher, quien superado ese duro episodio, retomó su actividad en el campo, dando muestra de su incontenible talento en el beisbol. “Dios lo guíe. Es una carrera muy fuerte, no es algo que es seguro porque hay mucha competencia. Pero lo que yo siempre digo que mi hijo ya tiene ganado el terreno porque él cree en sí mismo, que creo que para todos nosotros es el punto número 1; tiene mucha fe, muy disciplinado, se lo merece…”, explicó la actriz, visiblemente conmovida.

El reciente triunfo de Christopher

Recordemos que a finales de mayo, Willaim Levy y Elizabeth se unieron para apoyar a su hijo Christopher durante su reciente campeonato. Los Levy Gutiérrez fueron testigos de la victoria del American Heritage frente a los Tampa Jesuit, esto durante la final estatal disputada en el Hammond Stadium, de South Fort Myers, Florida. Tras resultar ganador, Tophy, como le dicen de cariño, recibió las felicitaciones de sus padres. “Qué orgullosa estoy de ti. Estoy tan feliz por ti y por tus compañeros de equipo. Mi amor, ustedes merecían esta victoria”, escribió la actriz en una de sus publicaciones. “¡Gracias a todos por brindarnos una temporada tan increíble. Te amo con todo mi corazón”, agregó. De igual manera, su hermana Kailey dedicó unas palabras a Christopher, enteramente orgullosa de él por este triunfo tan esperado en la familia. “¡Felicidades Thopy! Estoy tan orgullosa de ti, te ganaste la victoria, te amo tanto. ¡Siempre estaré en las gradas animándote!”. Ante tal muestra de cariño, el joven respondió de inmediato a Kailey, reiterándole el inmenso amor que tiene por ella, quien ha sido su mejor cómplice de juegos a lo largo de estos años. “¡Te quiero! Gracias por ser la mejor hermana del mundo”, escribió. De esta maneral los Levy Gutiérrez celebran la estabilidad y la armonía que prevalece en su círculo familiar.