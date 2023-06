Michelle Salas celebra su cumpleaños 34 en Punta Mita, rodeada de su toda su familia

Las celebraciones no terminan para Michelle Salas. Y es que a unas semanas de haberse comprometido con su novio Danilo Diazgranados, la hija de Stephanie Salas ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños número 34, una ocasión en la que se ha hecho rodear de su círculo más cercano, siguiendo la tradición de cada año, pues a pesar de que lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York, la influencer siempre vuelve a México para pasar esta fecha tan significativa en compañía de sus seres queridos.

Una celebración de lo más familiar

Algo de lo que ha dado muestra en sus redes sociales, donde ha compartido fotos y videos de lo que ha sido su festejo de cumpleaños, una ocasión que decidió celebrar en una increíble casa de Punta Mita, en donde ha pasado muy especiales al lado de su famosa mamá, quien iba acompañada de su amado Humberto Zurita, además de su hermana Camila Valero y, por supuesto, su guapo prometido, quienes se han encargado de hacerla sentir muy querida en su día.

En las imágenes, se puede observar a Michelle de lo más sonriente, compartiendo con su familia de días muy relajados en la playa, degustando deliciosa comida del mar y celebrando por todo lo alto, pues incluso se dejó ver justo en el momento en el que le mordió a su pastel, luego de haber cantado Las Mañanitas y soplarle a las velitas. Todo esto, después de que el reloj marcara las 12, dando inició a las celebraciones de su cumpleaños con un brindis, en el que sin duda recibió los mejores deseos para este año de vida que ha iniciado, el cual sin duda será muy especial, pues podría ser que para su cumpleaños número 35, Michelle ya se encuentre casada con Danilo.

El look de Michelle para su cumpleaños

Como era de esperarse, la bisnieta de Silvia Pinal lució espectacular en su versión más casual y relajada, pues optó por un vestido color blanco de inspiración lencera, de escote recto y holanes en la parte de la falda, el combinó a la perfección con unas plataformas color arena, llevando el pelo suelto y alaciado, peinado de raya en medio, y un maquillaje muy natural, pues optó por tonos muy tenues, entre los que destacaron el rosa y melocotón en sus labios.

La emoción de Michelle tras su compromiso

Luego de su emocionante compromiso con Danilo, Michelle, sabiendo de la expectativa que causó dicha noticia entre sus fans, acudió a sus redes sociales para compartir sus primeras impresiones respecto a los recientes acontecimientos de su vida personal. “Estas últimas 24 horas han sido una verdadera locura. Demasiado feliz y agradecida con todos y cada uno de sus hermosos deseos y mensajes positivos. Estoy que no me creo todo lo que estamos a punto de vivir y nada me emociona más que sentir su cariño y apoyo incondicional. Con ganas de contarles más. Por ahora a punto de despegar con el corazón contento. ¡Los amo familia! Hablamos en unas horas”, escribió en una de sus historias.