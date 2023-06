Lorenzo Lazo y el emotivo mensaje al recordar a Edith González: 'Está descansando en el mejor lugar'

Tal como lo anticipó Lorenzo Lazo, la memoria de Edith González fue honrada con la celebración de una misa, a cuatro años de la lamentable partida de la actriz, quien forjó una exitosa carrera en cine, teatro y televisión. Amigos y familiares de la intérprete se dieron cita en una iglesia de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, un encuentro tan especial que removió recuerdos entre los asistentes. Lazo, quien fuera su esposo hasta los últimos días de vida de la protagonista de melodramas, se sinceró sobre cómo ha sido para él enfrentar este duelo, agradecido por las muestras de afecto y el amor que él y los suyos reciben a diario.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Visiblemente tranquilo, Lorenzo se dispuso a hablar con los medios de comunicación reunidos a las afueras de la parroquia, dirigiendo algunas palabras de manera amable. “A nombre de las familias Lazo González, González Fuentes, Creel González, y de parte de la familia Lazo de la Mora y Lazo Margain, les agradecemos a todos ustedes que estén pendientes, que mantengan el recuerdo de Edith en sus corazones, en sus transmisiones, en sus publicaciones. Ella entregó su vida para eso y tanto lo dio que hoy, cuatro años después, sigue en el recuerdo de ustedes, en el recuerdo de la gente, y las muestras de cariño que hemos recibido, enorme encuentro de cariño…”, expresó el economista, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Vivir con el recuerdo de Edith

Tras referirse a la labor de los comunicadores durante este tiempo, siempre pendientes de lo relacionado con Edith y su partida, el economista explicó lo que significa para él el recuerdo que hoy atesora de su vida junto a Edith. “La vida es para adelante, y los recuerdos lo hacen a uno caminar con la satisfacción de haber dado lo mejor y de haber recibido lo mejor…”, dijo durante la charla, en la que también explicó por qué razón no le resulta complicado acudir al cementerio a visitar la tumba de la actriz. “Tenemos la conciencia en paz, porque sabemos que en todo momento la relación fue positiva, entregamos buenas cuentas y está descansando en el mejor lugar, en el lugar en el que está su padre y en el lugar en el que está la bebé que perdimos…”.

La relación con la familia de Edith

A la misa, la cual fue considerada por Lorenzo Lazo como un homenaje a Edith, también acudió el hermano de la actriz, Víctor González, con quien el economista afirma mantiene una grata relación. “Fuimos familia, somos familia y vamos a seguir siendo familia…”, explicó, para luego hacer énfasis en este punto. “Compartimos el amor, el cariño, el recuerdo y la emoción de haber compartido la vida, él como hermano y yo como marido de Edith…”, agregó en otro instante de la charla, en la que de manera puntual afirmó: “Este es el homenaje que yo le doy”. De igual manera, reconoció el trabajo de los medios de comunicación para mantener vivo el legado de Edith, quien además fue muy cercana a la prensa en todo momento.

A pregunta expresa sobre el por qué Constanza, hija de Edith, no había acudido a la misa, el economista fue directo, aunque muy discreto al responder. “Hay compromisos de trabajo, académicos por los que no pudo estar, pero hablamos. Y esas misas, recuerdos y sentimientos están permanentemente en el corazón…”, dijo sin ahondar en más detalles. Entre otras cosas, reveló si se han cumplido todos los deseos de Edith. “No me encargó nada, me hago responsable de lo que me toca y parte de eso es guardar con respeto su recuerdo…”, explicó al final de la conversación. A través de sus redes sociales, Lazo también mostró el detalle que llevó a la tumba de Edith; una corona de flores la cual lleva una cinta con su nombre, destacando así el infinito cariño que tiene por la intérprete, que en vida se destacó por ser una mujer muy cercana a los suyos, apasionada de su trabajo y dispuesta a apoyar a quienes lo necesitaban a través de labores altruistas, especialmente aquellas dedicadas a la lucha contra el cáncer, enfermedad que ella padeció.