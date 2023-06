Ana Brenda Contreras se compromete con su novio, Zacarías Melhem: 'Dijimos que sí'

Con total ilusión, Ana Brenda Contreras escribe un nuevo capítulo en su vida sentimental, tras anunciar su compromiso amoroso con el empresario Zacarías Melhem. Recordemos que fue en 2020 cuando las primeras pistas de este romance encendieron las alertas entre los seguidores de la actriz, quien ha preferido ser muy discreta con los detalles de este noviazgo que la tiene muy feliz. La tarde de este 13 de junio no pudo resistir las ganas de gritar al mundo lo mucho que la emociona dar este importante paso, por lo que ha recibido constantes felicitaciones tanto de los usuarios como de sus amigos famosos, quienes ahora le desean lo mejor ante lo que está por comenzar.

Tan cercana como siempre a su público, Ana Brenda dio la sorpresa a través de sus redes sociales. Fue en Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 7 millones de seguidores, que la actriz publicó la fotografía del romántico momento. En la postal blanco y negro se le puede ver compartiendo un abrazo con su prometido, al mismo tiempo en que sonríe y muestra su mano con el anillo, una imagen para el álbum de los recuerdos con la que pone en alto este instante tan anhelado por ambos. “Lo mejor ya está sucediendo. Dijimos que sí”, escribió al pie de la foto la intérprete, sin ahondar en más detalles de este acontecimiento personal que, según su breve texto, asume con total motivación.

¿Quién es Zacarías Melhem?

Aunque el prometido de Ana Brenda prefiere mantener un bajo perfil, se sabe que Zacarías Melhem es un empresario que ha radicado en Texas, estado en el que también reside la familia de la actriz. De hecho, ambos se conocen desde hace varios años, pues él es hermano de Daniela Melhem, una de las mejores amigas de la estrella de telenovelas. La intérprete ha sido muy cautelosa a lo largo de este tiempo, procurando mantener en total privacidad varios de los sucesos de su noviazgo. Sin embargo, en ocasiones esporádicas ha mostrado parte de sus vivencias junto a su galán, lo que no ha pasado desapercibido para sus fans.

En algún momento, Ana Brenda fue cuestionada sobre cómo estaban marchando las cosas en su corazón, especio en el que los reporteros quisieron saber el porqué de su decisión de no hablar de su pareja. “No quiero platicar de eso, ¿te digo por qué? Porque estoy muy feliz, estoy muy tranquila, yo siempre he sido súper franca con ustedes, no tengo un rollo en platicar mis cosas, pero también luego como que, si te soy honesta, luego siempre soy yo la que habla. En este caso pues él no es figura pública y a parte también tengo que respetar eso… Pero luego en mis relaciones siempre era yo la que hablaba… La verdad como que ya aprendí, aprendí que hay cosas que me guardo para mí, que una cosa es no andarlas poniendo ahí, no es lo mismo a no decir las cosas…”, dijo la estrella en mayo de 2021, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy.

Los famosos felices por Ana Brenda

Como era de esperarse, una ola de buenos deseos abraza en estos instantes a Ana Brenda y a Zacarías, luego de destapar la noticia de su compromiso sentimental. Angelique Boyer fue una de las primeras en reaccionar a este anuncio: “Te adoro y deseo lo mejor de lo mejor, siempre”. Zuria Vega, dijo: “Felicidades, cabri”. A las muestras de afecto también se unió Jacky Bracamontes: “Breco, estoy muy feliz por ti. Muchísimas felicidades”. Erika Zaba, expresó: “Son lo máximo. Qué gran noticia. Qué felicidad. Los adoro con todo mi corazón. Lo mejor está por venir”. Galilea Montijo, Grettell Valdez, Mane de la Parra, Julián Gil, Adriana Louvier, Sofía Castro y más celebridades se unieron en un festejo virtual, a la espera de conocer los planes a futuro de los enamorados, entre ellos el del día en que decidan celebrar su soñada boda. Así, Ana Brenda da la bienvenida a un nuevo comienzo, motivada también por sus aspiraciones profesionales.