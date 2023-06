Tras su salida de 'Miembros al Aire', Yordi Rosado se suma a las filas de Imagen TV

A lo largo de las últimas semanas se han dado una serie de inesperados cambios en Miembros al Aire, al que se incorporaron de manera oficial Leonardo de Lozanne -que ya había formado parte del programa años atrás- y Jean Duverger, esto luego de la repentina salida de Jorge El Burro Van Rankin y, eventualmente, la de Yordi Rosado, quien el mes pasado aprovechó la emisión en la que se dieron a conocer a los nuevos integrantes para despedirse de la producción señalando que su partida se debía a su ajustada agenda de trabajo, además aclaró que no era un adiós definitivo, ya que tendría algunas apariciones en futuras transmisiones. Ahora, Yordi regresa a la televisión abierta tras unirse a las filas de Imagen Televisión, donde estará al frente de un show de concursos, una oportunidad por la que el conductor confesó estar muy emocionado porque le permitirá acercarse más al público.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el presentador explicó el concepto de su nuevo programa, el cual lleva por nombre Bingo Blitz: “Va a estar increíble el programa porque es un juego de bingo, efectivamente como el nombre lo dice, pero es un bingo gigante, o sea, no el bingo más grande de México, no el más grande de Latinoamérica, el más grande del mundo. Es una máquina impresionante, que cuando la gente la vea en su pantalla se va a verdaderamente impactar”. Uno de los detalles más llamativos de la producción, según reveló Yordi, es que los participantes estarán en el terreno de juego acompañados por una celebridad: “Algo que es muy lindo de este programa es que el concursante viene acompañado de un famoso muy famoso”.

Con una trayectoria de más de 30 años en la pantalla chica, el conductor afirmó que lo que más le entusiasma de este programa es que podrá convivir e interactuar directamente con la audiencia, una dinámica que seguía al inicio de su carrera: “Es lindísimo porque es otra vez estar con la gente, jugar con ella, ver como gana, ver como la apoyas, siendo claro imparcial porque tu eres el conductor, pero teniendo una vibra linda para que le vaya bien, que es lo que queremos”.

Dado que el programa ofrecerá atractivos premios en efectivo, Yordi indicó que le ilusiona apoyar a los concursantes en su búsqueda por la victoria: “Me encanta un juego así, un programa así, porque no hay nada más lindo que tu como conductor poder tener la oportunidad de ofrecerle a alguien que pueda ganar dinero, que se lo pueda llevar y que le puedas, o resolver un problema o ayudar con una gran ilusión, emoción o algo que deseaba o ha deseado durante muchos años”.

La despedida de Yordi Rosado en ‘Miembros al aire’

A principios de mayo, apenas una semanas después de la salida de El Burro Van Rankin, los conductores de Miembros al Aire dieron la bienvenida a sus nuevos compañeros y confirmaron la partida de Yordi, quien detalló la razón por la que se marchaba: “He estado un poco saturado de trabajo, esa es la realidad, entonces ya había habido unos meses que había podido venir menos, precisamente por esta saturación de chamba y, bueno, hoy oficialmente me despido del programa para pasar a todos esos nuevos miembros que regresan, aunque estaré, si ustedes me lo permiten y están de acuerdo, viniendo cuando de repente alguno no pueda o algo así, feliz voy a estar aquí”.

Fiel a su sentido del humor, Yordi bromeó sobre la incorporación de Leonardo de Lozanne: “Digamos que voy a ser un miembro itinerante, emergente, que voy a venir… pero también mucho de la decisión tiene que ver con que dicen que en Miembros (al Aire) sólo puede haber un guapo, entonces pues ya llegó Leo y me tengo que ir. Trato de equilibrar”, dijo entre risas para después apuntar que, además de su programa en Imagen Televisión, también estrena otro proyecto en Unicable.