¿Qué hace Juan Soler de vuelta en el programa Sale el Sol?

Ganar el cariño del público como conductor de televisión fue para Juan Soler un reto cumplido. Tras un periodo como parte de los presentadores del programa matutino Sale El Sol, el argentino tuvo que despedirse de la emisión el pasado abril, aunque debido a la gran popularidad que logró en ese espacio gracias a su carisma, ha vuelto aunque no para quedarse, esta vez como uno de los invitados especiales del matutino. Para sorpresa de los televidentes, el galán argentino saludó como solía hacerlo cada mañana en este espacio, un instante que ha sido muy comentado entre sus seguidores, quienes incluso han pedido que regrese de manera permanente.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Soler fue recibido de manera cálida por sus excompañeros en el foro, una visita que provocó enorme felicidad especialmente en su novia, Paulina Mercado, quien es una de las conductoras de Sale El Sol. Con toda la disposición, el galán de telenovelas incluso participó en algunos segmentos del programa, como Trapitos al Sol, en el que tanto él como los demás presentadores respondieron algunas preguntas personales. Con la apertura que lo caracteriza, el intérprete recordó un penoso momento, cuando al asistir de fiesta a la casa de un amigo se quedó a dormir en una de las habitaciones de la residencia. Entre otras cosas, evocó la anécdota de cuando le quedó mal a una chica en una noche de pasión.

Recodemos que en días pasados, Soler también asistió al programa y participó en la dinámica del Personaje misterioso, por lo que al no poder ser identificado por los conductores tras haber dado varias pistas, entró al foro inmediatamente. En esa ocasión, Paulina reaccionó sonriente al ver a su galán, a quien abrazó no sin antes reconocerle su calidad actoral para no ser identificado. “No saben el gusto que me da estar con ustedes”, dijo en aquella ocasión el actor, mientras la producción le pedía a gritos que se quedara de nuevo en el programa. “Me va a dar mucho gusto quedarme, estar con ustedes con mis amigos, con mi grupo. Muchísimas gracias a la gente de la producción que me invitó el día de hoy…”, dijo.

La salida de Juan Soler de Sale El Sol

Fue en abril cuando Juan Soler se despidió de los televidentes del matutino que se transmite por Imagen Televisión. La razón de su salida, según confirmó, se debió a los proyectos de trabajo que tiene como actor, por lo que tuvo que emprender otro rumbo ante las nuevas oportunidades laborales, entre ellas la grabación de una película en Guadalajara. “Regresando de la película empiezo a grabar una serie en tono de comedia, eso va a ser para Televisa, y es una serie que me va a tomar siete semanas de trabajo duro, pues al estar dentro del elenco protagonista, ahí sí no hay tiempo, es estar permanentemente trabajando”, comentó días después de dejar Sale El Sol a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Lo que significó para Juan Soler conducir Sale El Sol

Si algo distingue a Juan Soler es el hecho de ser un hombre de muchas facetas, por lo que la conducción de un programa televisivo no podía esperar. Así, asumió este importante reto, el cual significó mucho para él, según reveló el día en el que se despidió del programa y de los televidentes. “Sale El Sol fue la oportunidad de aprender una forma nueva de comunicarse que es por medio de la conducción. Bien o mal, o regular, o creciendo, me encontré con una profesión nueva pero me encontré con una familia a la que no voy a olvidar nunca, a la que le estoy profundamente agradecido…”, dijo en aquel instante.

Por ahora, Juan disfruta de la estabilidad que prevalece en su vida, pues a la par de sus proyectos profesionales, disfruta de su romance con Paulina Mercado. De hecho, los enamorados han sido muy abiertos últimamente sobre su relación, dando muestra de lo bien que la pasan juntos y de la claridad con la que quieren llevar lo suyo. De hecho, han descartado celebrar una boda, pues lo más importante para ellos es el hecho de brindarse amor y respeto, construyendo día con día su relación, según han comentado anteriormente.