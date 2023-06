Amber Heard ha liquidado su deuda con Johnny Depp, ¿a dónde se irá el dinero?

Fue precisamente hace un año cuando la mirada del mundo se posó en una pequeña corte de Fairfax, Virginia. Los reflectores se encontraban en esta ciudad desde varias semanas atrás, pues fue precisamente ahí en donde por una particularidad que podría parecer de lo más mundana, se llevó a cabo uno de los juicios más comentados de nuestra época. Después de seis años de enfrentamientos públicos y un completo desencuentro tras su divorcio, Johnny Depp y Amber Heard se veían las caras en frente de un jurado. El actor demandaba a su exmujer por difamación tras la publicación de un artículo en el Washington Post, por su parte, Heard no se quedaba con los brazos cruzados y contrademandaba al actor por tres cargos distintos. Fue así como en un juicio único, al contar con las redes sociales a su completa disposición, el mundo pudo seguir el minuto a minuto de lo que se decía dentro de la corte. Las acusaciones que se daban eran más escandalosas de lo que cualquiera pudiera haber imaginado, las cosas que se testificaban se convertían en titulares y nadie perdía de vista a los dos actores que parecían querer acabar de una vez por todas con todas sus desavenencias. El día llegó y el jurado dio su veredicto, dando el triunfo a Johnny, quien retomaba su vida y carrera después de seis años en los que las acusaciones en su contra habían hecho mella en todo lo que lo rodeaba. A Heard se le otorgaba apenas uno de los puntos que denunciaba, y se le indicaba que tenía que pagar una deuda al actor. La suma original era de varios millones de dólares, pero ante las leyes del estado y la pequeña victoria que había obtenido las cosas quedaban en 8.5 millones de dólares. Ante su imposibilidad de pagar esa suma, en diciembre pasado, de forma discreta, sus abogados llegaban a un acuerdo con Depp, con 1 millón de dólares, las cosas quedaban atrás y ha sido hasta ahora que la actriz ha podido liquidar su deuda.

¿A dónde irá el dinero?

De acuerdo con distintos medios locales, a casi seis meses del acuerdo al que llegaron los equipos legales, Amber ha podido pagar la deuda que tenía con su exmarido. Y según se reporta, este dinero será dividido en donaciones a distintas caridades que Depp ha elegido. People apunta a que serán: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance, quienes recibirán 200,000 dólares cada una.

Ha llamado especialmente la atención la difusión de las asociaciones benéficas que recibirán estas donaciones, ante lo que sucedió en el juicio y que fue clave para el triunfo del caso legal que presentaba Depp. Ha de recordarse que en su momento, para llegar a un acuerdo de divorcio, Amber pidió 7 millones de dólares -libres de impuestos- que dijo donaría de forma íntegra a un par de caridades de su elección. De hecho, el comunicado en el que hacía referencia a su separación, lo escribiría de la mano de uno de estos organismos, y en la televisión internacional dijo haberlo donado todo. Lo que no esperaba es que en el juicio, representantes de dichas organizaciones revelaron que no habían recibido el dinero prometido, algo que Heard justificó diciendo que era una promesa, pero que todavía no había podido cumplirla.

Una decisión que no fue sencilla

A pesar de que podría parecer que Amber quedó en una buena posición al pagar únicamente un millón de los 8.5 millones de dólares que debía originalmente, al dar a conocer la noticia del arreglo al que habían llegado los abogados, la actriz emitió un comunicado en el que dejaba ver que ésta no fue una decisión sencilla. “Después de mucha deliberación he tomado la muy difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso que mi esposo levantó en mi contra en Virginia. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo, sabía que mi vida como era, se destruiría. La vilificación que he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las maneras en las que las mujeres son revictimizadas cuando alzan la voz. Ahora, finalmente, tengo la oportunidad de emanciparse de algo que intenté dejar hace seis años y en términos con los que estoy de acuerdo. No he admitido nada. Éste no es un acto de concesión. No hay restricciones ni ataduras con respecto a mi voz en adelante”, escribía en el mensaje que compartió en sus redes sociales.

Ha de recordarse que, a pesar de haber sido encontrada culpable de forma unánime por el jurado, desde el primer momento, Amber no aceptó su derrota y buscó, primero, desestimar el caso y, después, apelar la decisión del juez. Por su parte, Johnny parece haber querido dejar todo esto atrás y seguir con su vida, retomando su carrera, tanto en la actuación como en la música. Actualmente, Amber vive una vida alejada de los reflectores en Madrid, pero se espera que en los próximos días regrese a las alfombras rojas.