'Me acepta como soy, con mis defectos y virtudes', Eduardo Santamarina sobre Mayrín Villanueva

Sin duda alguna, Eduardo Santamarina es considerado uno de los actores más galanes de la televisión. No en vano ha sido el protagonista de un sinfín de melodramas en donde además de hacer gala de su gran talento y carisma, ha enamorado a más de uno con su inigualable físico. Sin embargo, Eduardo tiene una percepción totalmente contraria sobre su persona, pues considera que más allá de ser un hombre preocupado siempre por su apariencia, él procura estar lo más cómodo posible con su ropa y su look en general, por lo que no cree entrar en el prototipo de hombre metrosexual en el que muchos de sus fans lo han encasillado. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que de lo más sincero se refirió a los comentarios de sus fans, aprovechando la ocasión para reconocer que Mayrín Villanueva, su esposa, lo acepta tal y como es, por lo que nunca le ha pedido que cambie algún aspecto de su arreglo personal.

Eduardo habla sobre su imagen

Así lo compartió el guapo artista en una entrevista en un reciente encuentro con la prensa, en la que de lo más abierto negó sentirse un hombre metrosexual. “La definición que yo tengo (de metrosexual) es aquel hombre que se procura mucho y yo, honestamente, debería procurarme mucho pero no lo hago, entonces por eso yo siento que no entro en esa categoría, pero es también parte de la personalidad de cada quien”, compartió el intérprete, en declaraciones retomadas por el programa de Primera Mano.

En ese mismo sentido, Eduardo describió su estilo como algo más relajado, pues más allá de buscar verse bien, para él lo más importante es sentirse cómodo en todo momento, por lo que siempre optará por aquello que lo haga sentir bien en todo momento. “A mi mujer siempre le canto la de María Teresa y Danilo, ella siempre viste de traje y yo de hilo, a ella siempre la vas a ver guapísima, así vaya al super, y yo soy una facha, ya me vieron, soy jarochito, vengo a trabajar lo más cómodo posible, con este fr'io que tenemos, vengo de chanclita, bermudita y todo”, expresó el intérprete con la simpatía que tanto lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Finalmente, Eduardo reconoció la forma en la que Mayrín, con quien lleva más de 14 años de casado, le ha dado la libertad de ser quien es y de vestirse como mejor le parezca, mostrándose agradecido por aceptarlo tal y como es. “Habrá gente que sí se fija mucho y quiere que su pareja sea así (metrosexual), yo gracias a Dios caí en blandito, porque mi mujer yo creo que no tenía de otra, pero entonces me acepta así tal cual con todos mis defectos y virtudes, entonces me acepta tal cual”, finalizó el intérprete de lo más amable.

14 años de amor

A inicios de este año, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina cumplieron 14 años de casados, una ocasión que la pareja quiso celebrar con un romántico viaje a Nueva York, desde donde se dejaron ver de lo más enamorados. Algo de lo que la presentadora habló hace unas semanas en entrevista con TVNotas, en la que con total sinceridad se refirió a cómo han sido estos años al lado de Eduardo, haciendo referencia a los comentarios de algunos fans que los consideran una pareja ejemplar. “Sí, es una responsabilidad también eso de que las personas luego te dicen que los inspiras, pues no somos la pareja perfecta, estamos muy lejos de serlo, pero elegimos cada día seguir juntos y trabajar en lo que se pueda para poder continuar compartiendo la vida”, expresó la intérprete.

Por otro lado, la actriz destacó el hecho de que el padre de su hija menor, la pequeña Julia, también sea actor y entienda a la perfección su profesión, pues eso los ha llevado a organizarse mejor como pareja y como padres, además de que pueden ser empáticos respecto a todo lo que implica dedicarse a la televisión. “¡Claro!, nos entendemos o nos entendemos, eso es a fuerza, y es algo que ya ni piensas, pues como siempre he estado aquí metida, es algo que ya ni te preocupa; o sea, eso de: ‘ay, ¿se irá a enojar por esto?’. Nos vamos a trabajar tranquilos como cualquier persona, con el mismo respeto y el valor que le das a ese trabajo”, señaló.