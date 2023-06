A la Kate, Ivanka Trump recurre al vestido más triunfador de la Princesa de Gales

Si hay alguien que se ha convertido en un ícono de la moda en la última década, esa es la Princesa de Gales. Desde el día de su boda, Kate Middleton comenzó a inspirar cuando de estilo se trata. No solamente las royals han decidido seguir sus pasos con algunas siluetas muy específicas y un modelo de zapatos que resulta infaltable en cualquier clóset de palacio, sino que mujeres alrededor del mundo están atentas de cada pieza que lleva con la esperanza de poderla replicar. No por nada el Kate Effect sigue siendo una realidad a 12 años del matrimonio de los Príncipes de Gales, en el que cada prenda que luce la Princesa, vuela de los aparadores en cuestión de horas. Prueba de esto, han sido las fotografías que en las últimas horas ha compartido Ivanka Trump. Después de que Kate y la hija del expresidente de Estados Unidos coincidieran en la boda de Hussein y Rajwa de Jordania hace un par de semanas, la rubia ha aparecido luciendo uno de los vestidos más populares que se ha visto en la Princesa. El diseño de impacto que salió del guardarropas de Kate ha sido el que Ivanka eligió para una ocasión muy especial, el Bat Mitzvah de su primogénita.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Ivanka Trump brilló en la boda real de Hussein de Jordania con dos vibrantes vestidos de fiesta

Ivanka Trump, la invitada que nadie esperaba en la boda de Hussein y Rajwa de Jordania

La especial ocasión

Alejada de la vida política que llevó en el período presidencial de su padre y, aparentemente, buscando desligarse por completo de la polémica que envuelve en este momento a Donald Trump, Ivanka tomó sus redes sociales para compartir algunas imágenes del gran día. “Con abundante amor e inmenso orgullo, Jared y yo celebramos el Bat Mitzvah de nuestra hija Arabella el pasado fin de semana. Reflexionamos en el fin de semana con corazones llenos y una abundancia de alegría y gratitud. Desde su compromiso de alimentar a las familias hambrientas a través del Jewish Community Service Kosher Food Bank hasta a apoyar a niños con necesidades especiales a través de su trabajo como voluntaria con el Friendship Circle and Whispering Manes, el corazón bondadoso de Arabella y su compromiso con tener un impacto positivo, personifican el espíritu de este momento especial. No podríamos estar más orgullosos de la extraordinaria joven mujer en la que se ha convertido. Su amabilidad, creatividad, humor, empatía y pasión han llenado nuestras vidas con tanta alegría e inspiración. Que su Bat Mitzvah sea el inicio de un hermoso y satisfactorio capítulo en su vida”, escribió la orgullosa madre en esta publicación.

Las fastuosas vacaciones familiares de Ivanka Trump, alejada de la campaña de su padre

El vestido para las ocasiones especiales

En las imágenes, no solamente se ve a la familia formada por Ivanka y su marido posando a las afueras de la celebración, sino que también se compartieron algunas imágenes de la gran fiesta. En ellas se puede ver a la estatuesca rubia llevando un elegantísimo vestido de lentejuelas con hombreras marcadas que desembocan en una gran capa. El diseño se te puede hacer conocido, pues se trata del mismo con el que Kate Middleton robó todas las miradas durante el estreno de la más reciente entrega de James Bond en el Royal Albert Hall de Londres.

En septiembre del 2021 se vio a Kate luciendo el vestido Goldfinger de la colección cápsula que Jenny Packham realizó en colaboración con la saga del 007. Se trataba de un llamativo vestido en dorado con cuello en V, silueta sirena, enmarcada a la perfección con la dramática capa en transparencias con todo y las lentejuelas. El diseño tenía un precio original de $102,000 pesos mexicanos, pero en lugar de lucirlo en el sofisticado dorado del look de la Princesa, Ivanka lo llevó este fin de semana en un tono aguamarino que contrastaba a la perfección con su rubia cabellera, esta versión del modelo original se encuentra como Lotus Lady y tiene un precio de alrededor de $84,000 pesos mexicanos.

Mientras Kate lo lució de noche con un moño bajo, dejando todo el protagonismo a la capa, en el caso de Ivanka, al tratarse de un evento de día, se le vio con la melena suelta, peinada con raya en medio. El look brillante de la exmodelo, combinaba a la perfección con el sencillo vestido con brillos que eligió Arabella, la homenajeada de la noche.

A pesar de la cercanía que los Trump mostraron a lo largo de su campaña y el tiempo que pasaron en la Casa Blanca, en vísperas de una nueva etapa electoral, pareciera que Ivanka se quiere distanciar por completo de la imagen de su familia. No solamente dejó al final una de las fotografías con sus hermanos y cuñados, sino que su padre no apareció en las imágenes, y no se sabe si estuvo presente en el evento, ya que se encuentra en un momento bastante delicado cuando de procesos legales se trata.