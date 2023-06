Omar Chaparro y su esposa Lucy se abren de capa sobre su vida en matrimonio

A lo largo de 27 años, Omar Chaparro y Lucy Ruiz han conformado un sólido matrimonio que ha sabido hacer frente la complejidad, echando abajo las convenciones para dar muestra de que lo suyo es a prueba de todo. Unidos por un mismo fin, no solo han logrado sacar adelante a su familia, sino también emprender nuevas aventuras, como el hecho de compartir en un podcast titulado Escucho Borroso, aspectos de su vida personal poco conocidos. En entrevista con Hola.com México, el matrimonio habló de sus logros como pareja, de lo que ha implicado quitarse las máscaras frente al micrófono y el hecho de redescubrirse a sí mismos a través de este espacio, el cual ha estrenado su segunda temporada y que puedes encontrar a través de la plataforma Podimo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La entrevista

¿Cómo surge la idea de colaborar juntos en su podcast titulado Escucho Borroso?

Omar: “Siempre hemos colaborado desde novios… así ha sido esta relación donde yo soy el creativo, el locochón, un poco distraído, disperso… Este podcast llegó para ponerle pimienta a nuestra relación, el decirnos unas cuantas verdades que no nos habíamos dicho y fue algo que le dejó muchos frutos a nuestro matrimonio”.

Lucy: “Fue como una dinámica de comunicación donde empezó grabándonos, porque yo quería pruebas de lo que decía… dije: ‘Esto lo guardo’. Y de escucharnos dijimos: ‘¿Habrá más gente tan loca como nosotros, o que esté viviendo así o que de repente tenga fantasmas en su casa, se pelee en un viaje o los hijos tengan las crisis que tienen los nuestros?’”.

¿Contar su vida personal al micrófono ha tenido algún impacto en su matrimonio?

Omar: “Fue un impacto positivo porque a lo mejor yo no hablaba de decirle: ‘Oye, qué guapa mujer…’, y ahora sí, como que con los años te llega esta madurez donde si es tu mejor amiga (tu esposa), por qué con tus cuates sí puedes hablar de todo y con ella no. Creo que cuando cruzas ese umbral de la confianza con tu pareja, cuando deja de ser tu esposa y es tu mejor amiga pues salen ganando los dos. Eso es lo que nos pasó en este podcast, fue un impacto positivo… Una de las reglas de nuestro podcast, Escucho Borroso, es: sin máscaras y sin filtros”.

¿Cuál ha sido uno de los momentos más emotivos de sus charlas en este podcast?

Lucy: “Mientras estábamos grabando el podcast a mi papi le dio un infarto, sobrevive, gracias a Dios… pero esta parte, poner en perspectiva la vida, el momento en el que estamos, el plan… sí hay que hacer, hay que estar ahí, hay que moverse, hay que evaluar qué estás haciendo con tu vida… Eso fue fuerte…”.

Omar: “Yo creo que también esta dinámica en donde bajamos las barreras, quitamos las máscaras y empezamos a decirnos cosas que normalmente no nos decíamos, nos ha ayudado a tener esta otra perspectiva de la vida. Primero el saber que la vida se va, que la vida se acaba, que los hijos crecen, que los hijos se van, que te quedas solo con tu pareja y que en cualquier momento llegan los años, llega la vejez y se acaba la vida. Lo que nos queda por obligación es disfrutarla…”.

¿Qué han descubierto el uno del otro al despojarse de las máscaras?

Lucy: “Me di cuenta que es un ser humano más reflexivo del que yo me imaginaba, que muchas veces piensa antes de reaccionar y por otro lado yo soy un cerillito, luego luego me prendo, eso me lleva (a decir): ‘Mejor me calmo tantito’, y quiero estar en su lado zen, viendo qué está pasando antes de empezar la bronca, eso me lleva a admirarlo…”.

Omar: “Yo creo que conocí a otra mujer… Pude sorprenderme al descubrir sus ganas de trascender. Este programa que tenía donde ella era… de mecha corta, por así decirlo, pero que ella se haya abierto conmigo y me haya dicho: ‘Es que yo soy así y quiero cambiarlo’, no me quedó otra mas que voltearme a ver yo y ver mis debilidades…”.

¿Cómo asumen sus hijos el hecho de que ustedes compartan aspectos de su vida personal y que en ocasiones los traigan al tema?

Lucy: “Nos tachan de chavorrucos, obvio, ellos nos ven más viejos de lo que nosotros lo sentimos. Yo creo que lo ven como algo fácil”, dice entre risas."Tampoco se lo toman tan enserio… pero fluye y me encanta que a veces entran, platican, se salen y ellos también son reales, no se ponen una careta cuando entran…”.

Omar: “Yo creo que nuestros hijos siempre lo han visto en alguna nueva aventura. Si no es el motociclismo es la marca de ropa, suplementos… Lo toman muy bien…”.

¿Hay algún otro proyecto que anhelen consolidar en el futuro?

Omar: “Mi sueño y el de ella es tener un ranchito. Mi hobby es hacerla feliz y ahí estamos… Yo quiero tener un ranchito con caballos, con árboles y con mucha paz..."

Lucy: “Mi sueños es ir a ver las auroras boreales, conocer tanto el mundo como sea posible. Yo quiero ver puestas de sol…”.

Locación: Hotel InterContinental Madrid; Fotografía: Fernando Junco; Iluminación postproducción: Beatriz Caballero; Styling: Pilar Lara; Moda: Cortefiel, Calvin Klein, Victoria, Sandro, IKKS, The Kooples, Pedro del Hierro, Otto, Springfield, Antony Morato; Video: HOLA Media, Pedro González; Producción Madrid: Ana Toro