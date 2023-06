Omar Chaparro se sincera sobre la paternidad: 'La lección más grande que te dan los hijos es conocer el amor infinito'

No solo es uno de los personajes del espectáculo mexicano más conocidos gracias a su trabajo en televisión, cine y diversos proyectos en los que se involucra. De manera excepcional, Omar Chaparro ha consolidado una carrera en la que ha ganado el aprecio del público también por mostrar su lado más personal, en el que destaca su faceta como padre de familia. Junto a su esposa Lucy Ruiz hizo realidad el sueño de conformar una familia integrada por tres hijos: Andrea, de 21 años; Emiliano, de 18 y Sofía Natalia, de 13, con quienes mantiene una cercana relación y complicidad, la máxima prioridad para él, siempre orgulloso de ser un padre presente. Así lo reveló en una de sus entrevistas más conmovedoras concedidas a Hola.com México en el Hotel InterContinental Madrid, esta vez durante su paso por España, país en el que ha comenzado a trazar nuevos rumbos profesionales.

MÁS NOTICIAS RELACIOADAS

Con el corazón en la mano, Omar desveló las entrañas de su rol como papá, sus mayores anhelos y la importancia de dedicar su vida al bienestar de sus hijos, a quienes educa con el ejemplo, siguiendo las enseñanzas que él tuvo de su padre, el hombre por quien tiene un respeto y admiración absoluta. Sincero, habló de los aprendizajes que ha atesorado y de la manera en que construye el día a día de la mano de sus seres queridos.

Loading the player...

La entrevista con Omar

¿Qué es lo que más disfrutas de tu faceta en la paternidad?

“Soy mucho mejor papá ahora que antes. A los 26 que fui papá uno es un tonto, ahorita todavía sigo siendo una obra en construcción, imagínate a los 26, 27 años, comete uno errores como papá. Pero creo que tengo la fortuna de que me balanceo muy bien esa parte con mi esposa, nos quedan muy claros nuestros roles. A veces cuando yo estoy viajando o algo ella está como papá y como mamá, aunque yo trato siempre de estar presente, creo que les damos mucho amor con límites. Yo creo que eso es una buena manera de llevar a los hijos, que se sientan amados, protegidos, porque esos van a ser adultos sanos cuando sienten el amor del papá. Y los limites también son sanos para que no crezcan sin rienda. Al final del día, siempre se lo comento a mi esposa, el mejor regalo que estamos dando a nuestros hijos es el ejemplo, nunca nos ven pelear…”.

¿Cómo es la convivencia con tus hijos al tener diferentes edades?

“Nos llevamos muy bien, pero me encanta que mis tres hijos tienen personalidades muy distintas. Natalia, por ejemplo, ella nuestra relación es como entre amor y odio. Ella se muere de la risa cuando me asusta, y puede estar dos horas con la luz apagada escondida detrás de un sillón para asustarme y cuando lo logra, y ya casi me da un infarto, se vuelve loca. Son muy distintos, el de en medio está estudiando en Oregón, va muy bien, quiere ser actor, estudia un poquito de actuación, batería, y la mayor, qué te digo, ya anda en las grandes ligas haciendo series y películas”.

Con Emiliano has protagonizado Chaparreando, ¿cómo fue para ti esa experiencia?

“Esa serie estuvo muy bonita y sobre todo porque sí hubo un cambio, un antes y un después en nuestra relación. De hecho, yo no quería hacer ese reality, yo quería hacer un reality con mis amigos en moto y el productor que es este socio de Eugenio Derbez me dijo: ‘¿Por qué no lo haces con tu hijo?’. Mi hijo tenía como 14 años y estábamos en esa edad complicada en la que chocábamos, le gritaba a su mamá, había una desconexión, él estaba muy hostil batallando en la escuela. Inmediatamente mi ego dijo: ‘Yo no voy, yo prefiero ir con mis amigos’. Lo pensé con más calma y dije: ‘Es una oportunidad de reconectar con mi hijo’. Fue divino el viaje porque salió un programa muy divertido… Me lo llevé a Chihuahua a la ciudad en la que nací, en moto, y lo llevé a todos los trabajos que yo hacía cuando tenía su edad… Conoció al papá que no había conocido… se volvió mi hijo pero mi amigo…”.

El día en que descubrió el amor infinito

¿Cuál es la mejor lección que tus hijos te han dado?

“No sé si sea lección, tengo muy presente el momento donde sentí este amor infinito por los hijos de dar la vida en un segundo. La primera vez que la niña se puso muy enferma y que sales a urgencias al hospital, ahí es donde dices: ‘Diosito, llévame a mí’. Ahí es donde te das cuenta de que yo ya viví lo suficiente, si tengo qué sacrificar mi vida por alguno de ellos es inmediato. Creo que la lección más grande que te dan los hijos es conocer el amor infinito que tienes como padre, y que es un súper poder y que hay que disfrutarlo…”.

Hablando de la paternidad, ¿cuál es el mayor recuerdo que tienes de tu padre mientras crecías?

“Siempre se lo digo a mi papá: ‘Los ejemplos más grandes que voy a tener de usted es la honestidad y el trabajo’, porque es un hombre super trabajador y honesto que no se robaba nada… y el amor por su familia. El ejemplo es una orden silenciosa… ¿quieres que tu hijo tanga una familia amorosa? Qué tipo de relación está viendo. ¿Quieres que tu hijo sea feliz? Sé un hombre feliz…”.

¿Cuál es la mayor enseñanza que deseas dejar a tus hijos?

“¿Tú sabes quién es Tony Robbins?, es uno de los mejores coaches y motivadores del mundo, y en la casa soy Omar Robbins… entonces si me preguntas, todos los días, cada vez que tengo la oportunidad, si veo a mi hijo medio deprimido lo siento y le digo: ‘A ver, vamos a empezar por agradecer, no puedes estar enojado y agradecido al mismo tiempo’… Trato de seguir siendo un buen padre y trato de seguir siendo un buen ser humano y un profesional en mi trabajo, porque esa es la mayor educación que les puedo dar…”.

Encuentra la tercera parte de esta entrevista aquí

Locación: Hotel InterContinental Madrid; Fotografía: Fernando Junco; Iluminación postproducción: Beatriz Caballero; Styling: Pilar Lara; Moda: Cortefiel, Calvin Klein, Victoria, Sandro, IKKS, The Kooples, Pedro del Hierro, Otto, Springfield, Antony Morato; Video: HOLA Media, Pedro González; Producción Madrid: Ana Toro