Omar Chaparro a corazón abierto: 'Ya me perdoné por todas las cosas en las que no me fue tan bien' El intérprete se sinceró durante una charla personal con Hola.com México, en la que habló de sus anhelos, sus sueños conquistados y de su esposa Lucy

Responder a sus más fervientes pasiones permitió a Omar Chaparro descubrir que la vida tenía reservado algo muy grande para él. Con esa certeza, desde pequeño, soñar fue su motor en todo momento, lo que le permitió vislumbrar un futuro colmado de gratas experiencias más allá de lo complejo que resulta para cualquier persona alcanzar la realización en todos los sentidos. Desde España, en el Hotel InterContinental Madrid, el intérprete concedió una de sus entrevistas más personales para la portada digital de Hola.com México, espacio en el que se abrió de capa sobre sus emociones, sus anhelos el ímpetu con el que asume la vida, una satisfacción que comparte de la mano de su esposa Lucy, así como de sus hijos.

En retrospectiva, Omar habló de cómo ha vivido este tiempo los constantes cambios por los que ha transitado su vida, así como de la manera en que interpreta y logra dar explicación a su existencia. Después de todo, está seguro de que para él no existen límites, pues si por algo se caracteriza es por ser una persona que apuesta todo por emprender y probar suerte en cualquier terreno. Además de ser padre de familia, en lo profesional ha sido actor, cantante, conductor de programas televisivos y productor, lo que le ha permitido internacionalizar su carrera y nunca perder la motivación.

La entrevista con Omar

Después de haber conseguido el éxito tanto como conductor, actor e incluso cantante, ¿cómo marcha todo para ti en estos momentos?

“Estoy mejor que nunca. Realmente estoy mejor que nunca, sobre todo aquí (en la mente), que es a veces tan poco fácil tanto ruido afuera, y más que uno se dedica a esto del entretenimiento. Pero sí estoy muy tranquilo conmigo mismo y con mi familia, con mi profesión, muy contento”.

¿Cómo has vivido el hecho de internacionalizar tu carrera con proyectos en países como España o Estados Unidos?

“Vi el documental de David Bowie y dije: ‘Quiero ser como él’. Él decía: ‘quiero expandir la conciencia, quiero irme a lugares…’. Quiero ponerme a prueba, porque creo que nos rige a nosotros el ego y el ego es el que se encarga de programar, el ego es nuestra vida, nuestro día a día, nuestros padres, nuestros maestros, nos van generando un programa, una manera de pensar. Y ese tipo de programas que tenemos nubla lo que nuestra alma quiere, nubla lo que venimos a hacer… estamos destinados a la grandeza, venimos a vivir y a expandir la conciencia y a alcanzar todos nuestros sueños, eso es lo que yo creo…”.

La búsqueda del éxito no ha sido fácil para ti…

“Ha sido toda una aventura, pero yo creo que algo muy importantes es que no debe uno de dejarse de ponerse retos, de tener metas y ahorita te repito, estoy en una etapa en la que me encuentro muy tranquilo por todo lo que hice; ya me perdoné por todas las cosas en las que no me fueron tan bien… Es donde yo creo que la ley de las compensaciones, la madurez y la edad te permite estar tranquilo con lo que hiciste… Estoy muy joven todavía para seguir expandiéndome como actor y haciendo nuevos retos…”.

En los inicios de tu carrera en tu natal Chihuahua, ¿alguna vez imaginaste que llegarías a donde estás?

"Yo creo que sí, yo creo que no sucede de otra manera. Las cosas suceden siempre dos veces, primero en nuestra mente y después en la vida real. Yo no creo en las personas que de repente se volvieron exitosas, o las personas que son inmensamente felices y viven en plenitud sin haber cruzado un infierno… Tiene que haber muchísima imaginación de lo que quieres, de tus sueños. Entonces evidentemente sí lo había pensado…”.

Háblanos del objetivo que te fijaste al incursionar en la música

“Es bien curioso… estoy en una etapa de mi vida en este momento porque llegué a pesar en tirar la toalla, en renunciar a esto. Primero renunciar en la música porque como he hecho tantas cosas y luego pensaba: ‘¿Será que si sigo enfocándome en la música voy a descuidar la actuación?, qué pasa si Dios tiene para mí solamente para mí el plan de la actuación…’. Una lucha para saber lo que uno realmente quiere y una mañana me desperté y dije: ‘Dios es maravilloso’… He tenido un viaje espiritual muy interesante, estudié cábala y me encanta leer de budismo, metafísica, filosofía y caí en la cuenta de algo que me dio muchísima tranquilidad, cuando dices: ‘Si Dios quiere’, descubrí que Dios siempre quiere… Ahí fue mágico para mí…”.

Lucy, su gran amor, inspiración y compañera

La vida de Omar Chaparro no sería la misma sin la compañía de su esposa Lucy Ruiz. Desde que lograron quedar flechados en su etapa como estudiantes, nunca se apartaron, sin imaginar que lo suyo cobraría fuerza con el tiempo, no solo convirtiéndose en un sólido matrimonio con tres hijos en común; Andrea, Sofía Natalia y Emiliano, sino también forjando lazos como socios, amigos y cómplices, así lo contó en nuestra entrevista.

Sabemos lo que Lucy es para ti, háblanos del apoyo que te ha brindado tu esposa a lo largo de estos años.

“Tengo más pasión con mi mujer ahorita, después de 27 años de estar juntos que cuando estábamos recién casados o que cuando éramos novios. Hemos ido en contra precisamente de estos tabús o creencias que tenemos, de que con el tiempo uno se hace viejo o que se va el amor, son creencias, son programas… Yo creo que eso nos ha ayudado mucho a nosotros como pareja, siempre nos hemos hecho esa pregunta, cuando hay desafíos o que las cosas no están tan bien, siempre nos volteaos a ver y nos decimos: ‘¿Cómo puede mejorar esto?’. Y sí, nos llevamos muy bien, mi amiga, mi compañera, mi coach”.

