Eva Longoria ante el gran estreno de su película, Flamin' Hot: 'Es una carta de amor para la comunidad mexicana'

Con total motivación, Eva Longoria, una de las máximas figuras del entretenimieto latino, asume este instante de su vida en el que logró consolidar uno de sus mayores sueños; el de debutar como directora cinematográfica con su primera película, Flamin’ Hot, la cual cuenta la historia de un hombre mexicoestadounidense que pasó de ser conserje en una corporación, a ser el creador de una fórmula que catapultó al éxito una de las botanas más conocidas a nivel mundial. Desde el inicio, Eva, quien mantiene la cercanía con su público, supo que debía tomar el timón del barco, tan pronto conoció este inspirador relato en el que trabajó de manera ardua apoyada de un equipo de profesionales, según contó en entrevista para Hola.com México, al dar detalle de este filme, ya disponible a través de la plataforma de streaming Star+. También platicamos con los protagonistas de la película, Jessie García y Annie González, quienes se unieron a la aventura de Longoria, que inmersa en su compromiso con la comunidad latina, puso en marcha la maquinaria para hacer realidad este anhelo, el cual ha definido como “una carta de amor para la comunidad mexicana” cuyo compromiso es dar valor, visibilidad y reconocimiento a los migrantes que día con día van más allá de las dificultades para salir adelante.

Eva habló de este nuevo episodio en su vida profesional, pues si bien ha trabajado y dirigido por varios años, esta es su primera película, un proyecto que le ha merecido todas las ovaciones a nivel internacional. “Estoy tan emocionada, hemos estado con este proyecto por mucho tiempo, estamos muy emocionados, hablando al respecto… queremos que el mundo vea el genio que Richard Montañez es y fue, y también ver estas hermosas caras morenas en la pantalla de una manera hermosa y positiva…”, explicó la intérprete, quien con total certeza enalteció parte de la esencia de su largometraje. “Esta película es una carta de amor para la comunidad mexicana y cuando leí la historia de Richard, me sentí como: ‘Yo soy Richard Montañez, me han dicho: ‘No, las ideas no vienen de gente como tú, las mujeres no deberían hacer ese trabajo’…”.

Desde el primer instante, Eva supo que esta se trataba de una historia universal, el espejo en el que todos pueden encontrar una parte de sí mismos más allá de la lengua o la cultura a la que alguien pertenezca. “Creo que la gente se identifica con su viaje, independientemente de la cultura étnica. Hemos estado haciendo prensa con Alemania, Italia, Francia, España y todos entienden y aman la película y dicen: ‘Wow, no puedo creer, esta marca multimillonaria y la botana número uno en el mundo nació de este deseo de un conserje mexicano de servir a la comunidad mexicana’. Eso para mí es la historia, era la historia que valía la pena contar y estoy realmente emocionada de que el mundo finalmente lo viva con nosotros…”, explicó.

Las estrellas de Flamin’ Hot: Jessie García y Annie González

Dar vida a Richard Montañez fue un reto enorme para Jessie García, pero más allá del compromiso de llevar a la pantalla a este personaje, destaca la relevancia de traer a la luz estas historias inspiradoras. “Creo que esto le da al mundo una oportunidad de ver lo que podemos hacer, porque esta es la primera vez que puedo mostrar tantos matices. Salí de ver la película pensando: ‘Hice todo lo que quise en una película, eso muy raro, especialmente para alguien de la comunidad latina. Y ahora ver que se está proyectando al rededor del mundo y que todo el mundo se identifica y todo el mundo entiende, el humor, la trama, todo eso trasciende y es una historia muy universal. Tener un atractivo amplio y universal para la gente de todas las culturas y a la vez mostrar una historia autentica de latinos es algo sin precedentes…”.

Por su lado, Annie González, quien interpreta a Judy, la esposa de Richard, puso en alto el carácter con el que muchas mujeres pueden abrirse paso más allá de lo establecido, por lo que su personaje es capaz de dotar de inspiración a quienes atraviesan por situaciones similares. “Creo que es una carta de amor y una historia de amor y no tenemos suficiente de eso, especialmente para las latinas. Creo que es un momento de mucho orgullo, para la latina que dirige una película, la latina que escribe una película, y luego para un papel como el de Judy, para una mujer como Judy para obtener el brillo que se merece. En los medios normalmente nos representan como personajes planos y que no tenemos mucho espacio para donde hacernos. Judy es como un pilar para su familia y para su comunidad, ella es fuerte, es tierna, no permite que la maltraten y solo desea lo mejor para la gente que ama, es como Eva y como yo”.

‘La película es mi personalidad’

Si bien Eva Longoria ha dirigido en otras ocasiones, su experiencia en este terreno le permitió dar el importante paso para debutar en cine al liderar un proyecto como Flamin’ Hot. Al respecto, reflexiona y habla de cómo vivió esos instantes en el set en el que contó con el apoyo y respaldo de los profesionales. “He estado dirigiendo por un tiempo. No había un hueso en mi cuerpo que sintiera que no podía hacer esto. Tenía una visión clara de lo que debería ser y podría ser esta película y no sé, fui guiada por esta fuerza externa que me dio la energía, que me dio el talento que necesitaba y si no lo sabía, aparecía. Si no podía resolverlo había otros para apoyarme…”, afirmó.

De esta manera, Eva logró conquistar la cima guiada por su experiencia de varios años trabajando en la industria del entretenimiento, así como por el compromiso que tiene con la comunidad latina y esas historias fascinantes de éxito. “Me sentí realmente en mi elemento dirigiendo esta película particularmente con este elenco particular y este equipo en particular. No sé si hubiera tenido la misma experiencia en otra primera película, no lo sé. Todo lo que sé es que esta historia me habló y la visión fue clara, porque yo sabía que mi super poder era conocer esta comunidad y era como: ‘Esto lo sé, esto lo puedo hacer’. La película es mi personalidad. Tiene estas secuencias de fantasía, tiene energía, tiene ritmo, acción, los personajes llevan las riendas porque soy actriz y dije: ‘no, los personajes deben liderar y no la trama. Es todo lo que siempre he querido hacer como directora en una película… no es una comedia, no es un drama, no es acción pero tenemos todo eso en la película…”, contó.