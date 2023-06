Paul Stanley recuerda su última plática con su padre y su curiosa despedida

Para Paul Stanley, la muerte de su papá, Paco Stanley, será un capítulo que no podrá cerrar del todo, pues sin duda el dolor que le provoca su ausencia y el haberlo perdido a temprana edad, son situaciones que al día de hoy continúa trabajando en terapia y procesando a nivel personal. Algo de lo que ha hablado recientemente durante su estancia en La Casa de los Famosos, en donde ha podido abrirse de capa con algunos de sus compañeros a la hora de referirse a este duro capítulo de su vida. Tal y como sucedió durante una sincera charla que sostuvo con Sofía Rivera Torres, a quien el presentador del programa Hoy le habló sobre la última conversación que sostuvo su famoso papá, la cual ocurrió una semana antes de su asesinato, y a través de la cual se despidió de él.

La última charla que tuvo con su papá

Con los sentimientos a flor de piel, Paul respondió a la pregunta de su compañera de casa, quien lo cuestionó sobre si tuvo la oportunidad de despedirse de su padre de alguna manera, así como sobre la última charla que pudo tener con él. “Fue una semana antes (de su fallecimiento). Fuimos a comer a un restaurante que nos gustaba mucho, estábamos mi mamá, él y yo”, recordó el conductor, quien relató lo curiosa que resultó aquella última plática, pues Paco se mostró más sensible de lo normal e incluso habló su muerte en ese instante. “Estaba echándose unos tragos, y así de la nada mi jefe se soltó a llorar, pero así leve, y me dice: ‘yo un día me voy a tener que ir, pero yo quiero que el día de mañana seas fuerte, que cuides a tu mamá y que yo te voy a dejar algo y ese algo quiero que lo dupliques y multipliques, y que nunca dejes sola a tu mamá, porque las mujeres te cambian y esta lágrima es para ti’, y me la embarra aquí en la mejilla”, relató conmovido.

Paul recordó también cómo fue esa última vez que vio a su padre y lo feliz que estaba en esos momentos Stanley, quien parecía atravesar por un buen momento en su vida. “Luego salí con el chofer, (mi papá) se acababa de comprar la camioneta en la que falleció, acababa de llegar Licoln a México, se acababa de comprar una casa mi papá en la Condesa, ya tenía un depa, pero se compró una casa: ‘vengan, vamos, se las voy a enseñar, hijo aquí te voy a hacer tu cuarto’, y lo disfrutó muy poco”, comentó con un semblante triste. Al escuchar a su compañero, Sofía le preguntó si es que creía que su papá se estaba despidiendo de él, a lo que el respondió: “Yo creo que sí, yo creo que sí se estaba despidiendo, no sé si sabía qué (onda), pero muy raro mi jefe, así triste, así se va la vida”, finalizó.

Paul se sincera sobre cómo ha enfrentado la ausencia de su padre

Dentro de La Casa de los Famosos, Paul ha tenido la oportunidad de intimar con algunos de sus compañeros, a quienes les ha compartido su lado más sensible y emocional. Tal y como sucedió durante un momento de interacción con Raquel Bigorra, con quien se sinceró sobre cómo ha hecho frente a la ausencia de Paco Stanley a lo largo de su vida. “Después de la muerte de mi papá también comenzó desde luego la depresión, no lo entendía porque un niño de 14 años no entiende los procesos de duelo, bueno sí entiendes”, expresó el carismático presentador, ante la mirada atenta de su compañera. “Yo tenía que hacerme el fuerte por mi mamá y todo, pero al mismo tiempo sentía miedo de que saliera a la calle y no regresara”, agregó.

Paul reconoció, que debido al impacto que le causó la noticia de la muerte de su papá, su salud mental comenzó a pasar factura, por lo que la depresión y el miedo irracional de que las cosas fueran a empeorar se convirtieron en ansiedad. “Ahí empieza a trabajar la mente y te sientes triste y no sabes por qué y lo dejas pasar, eso se convierte en ansiedad”, compartió el conductor, quien reveló, que además de tomar terapia para ayudarlo a procesar todos esos sentimientos que de niño no supo cómo enfrentar, su trabajo le ha ayudado muchísimo. “Yo creo lo más sanador hasta ahorita aparte de mi terapia es mi trabajo, porque el 5,43,2 se me olvida todo lo que he pasado, es catártico para bien”, señaló.