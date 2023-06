Daniel Bisogno a su regreso a Ventaneando: 'Agradecido profundamente con la vida, con los médicos'

De vuelta a la vida, así define Daniel Bisogno su actual circunstancia, tras haber librado una crisis de salud que lo colocó en un estado crítico. Luego de varios días de permanecer alejado de las pantallas, el presentador regresó la tarde de este lunes 12 de junio al foro del programa televisivo Ventaneando, instante en el que Pati Chapoy y sus colaboradores le dieron una cálida bienvenida al comunicador, feliz de su notable mejoría y muy pendiente de su evolución. Con el sentido del humor que lo caracteriza, Bisogno expresó cómo se siente tras retomar poco a poco sus actividades profesionales, dedicado incluso a preservar un nuevo estilo de vida que implica un cuidado minucioso de su dieta, así como revisiones periódicas con sus médicos.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Agradecido, Daniel habló durante los primeros minutos de la emisión, sincerándose sobre lo que vivió al volver a su casa de trabajo. “Entrar otra vez por los pasillos cuando de repente uno veía que a lo mejor ya no, y no por irse a Televisa, sino porque mandaron una señal más lejana…”, dijo en tono simpático, para luego reiterar lo mucho que le place haber recibido los buenos deseos y las atenciones tanto del público como de sus compañeros y amigos. “Agradecido profundamente con la vida, con los médicos. El fantástico equipo de médicos que tuve la fortuna de tener… Después de 26 años, casi 27 años de estar aquí (de no faltar al programa) … saben lo que les agradezco y lo que los quiero…”.

Los cuidados médicos que debe seguir

En otro instante de la charla, Bisogno contó cómo se encuentra, luego del complicado episodio que lo llevó a permanecer ocho días hospitalizado. “Estuvo muy duro, fue una situación bastante complicada e inesperada. Pero me siento mucho mejor que lo que me sentía antes porque ya venía arrastrando desde hace un año, año y medio ciertos malestares que no sabíamos por qué eran…”, dijo, para luego revelar un poco de su rutina de cuidados, entre ellos la dieta que debe seguir. “Ahorita cinco comidas… me tengo que tomar presión, oxigenación, azúcar, todo, todo el día. Pero ahí van los niveles cada vez mejor, están encontrando la fórmula perfecta y según los doctores pues dentro de no mucho tiempo esperemos poder hacer una vida cien por ciento normal…”, confesó.

El diagnóstico de Daniel

En otro momento del programa, Pati presentó la última parte de la íntima charla que tuvo con Daniel en su casa, quien detalló parte del procedimiento que le realizaron los médicos para solucionar el problema de las várices esofágicas. “Cuando entran, que me intubaron y todo, generalmente la gente pensó que tenían que coser, no. Increíblemente levantan y es Kola Loka, pero es ese pegamento. No me sé la sustancia activa pero es Kola Loka médico. Ahora que vi el ultrasonido se ve la Kola Loka pegada y no ha habido ni el más mínimo goteo de sangre. Lo que van a hacer, durante dos semanas, durante tres o cuatro sesiones es entrar, revisar con endoscopía y ya estando adentro, tienen los aparatos para… estar viendo que no haya ninguna fuga…”.

Finalmente, Daniel habló de los estudios que le realizaron, asegurando que su padecimiento se limita a la glucosa, el asunto de las varices esofágicas y un leve daño en el hígado, aunque sin ningún asunto de gravedad. “Me hicieron examen de virus, pensaron que podría haber sido una hepatitis, me hicieron un examen que revisa hasta el último índice… ultrasonido del corazón y tomografía computarizada…”.

Preparará su testamento

Dada la situación tan dura por la que atravesó, Daniel ha reflexionado sobre las decisiones que debe tomar de ahora en adelante, una de ellas, dejar cubierta y respaldada a su hija Micaela, por lo que próximamente comenzará a preparar su testamento. “De hecho, estando en el hospital estuve a punto de mandarlo a hacer, nada más porque estaba en terapia intensiva y era muy difícil porque luego no es válido cuando estás en un caso como este. Pero ahorita que ya estoy libre de peligro, lo que sigue es hacer mi testamento. Lo que yo acabo de vivir fue muy grave pero hoy en día tengo la ilusión y alegría de que me despierto y digo: ‘¡Gracias!’… Vi tan cerca a la huesuda, la tuve tan cerca que sí me aventé un round mano a mano sin ningún tipo de artilugio para engañar. Sí dije: ‘Me está pasando esto y tengo que hacer una reflexión enorme de qué es lo que quiero y qué es lo que me pasa’…”.