Martha Debayle recuerda la crucial decisión que tomó cuando incursionó en la radio: 'Decidí salirme de la carrera’

Desde los 12 años, Martha Debayle supo que quería dedicarse a los medios de comunicación, específicamente, a la radio, un sueño que alcanzó después de recorrer un sinuoso camino de obstáculos en el que, a pesar del rechazo que enfrentó tras recibir su primera oportunidad, nunca pensó en “tirar la toalla”, así lo contó la conductora nicaragüense en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, donde relató algunos de los episodios más cruciales de su vida y las dificultades que ha tenido que sortear para cumplir sus metas. Haciendo memoria, la también empresaria habló de sus pininos en la industria radiofónica, a la que incursionó cuando tenía 19 años, edad en la que tomó la difícil decisión de abandonar su carrera universitaria para dedicarse a lo que siempre quiso.

Revisitando el pasado, la emprendedora recordó la primera audición que hizo para un puesto de locución en una popular estación. “A los 19 años me dio la oportunidad de hacer un casting un amigo de una amiga para Stereocien (...) Me acuerdo que cuando hice el casting que yo apunté en un papel, no se me fuera a olvidar, hasta mi nombre”. Una vez que consiguió el empleo, Martha renunció en ese momento a su vida académica para enfocarse en su sueño: “Me dan la chamba y ahí es donde yo decidí salirme de la carrera, estaba estudiando diseño gráfico, justamente porque pensé: ‘si soy muy creativa y soy buena con las manos, ¿por qué no estudiar algo que tenga que ver con las artes gráficas?’, y cuando me dieron el trabajo de mis sueños, que era hacer radio, decidí dejar la carrera, una decisión muy aventurada”.

Haciendo una breve pausa, la conductora advirtió que su contexto es muy diferente al actual, por lo que instó a las nuevas generaciones a no renunciar a sus estudios universitarios: “Todos los jóvenes que están oyendo este programa, estos eran los 80's, la época de hoy es diferente. Deben estudiar una carrera”. Apenas unos meses después, Martha recibió la inesperada noticia de su despido: “Para mi mala suerte a los ocho meses me manda a llamar el dueño de la estación y me dice que pues gracias por participar, que la verdad es que no soy particularmente buena para hacer radio”, contó la conductora señalando que esta situación no la hizo renunciar a su deseos de ser locutora.

Tras revivir esta experiencia, la conductora aconsejó a los jóvenes confiar en sí mismos y no tomar las opiniones de terceros como verdades absolutas: “Esto lo cuento mucho porque me parece muy importante para toda la gente joven que en esta época, en este rango de edades que tu autoestima es tan frágil y que todavía no tienes claro ni quién eres ni a dónde vas, la palabra autoconfianza es inexistente, lo importante que es no tirar la toalla, perseguir tus sueños, no darte por vencido y, aunque no entiendas de dónde agarrarte ni cómo, debes saber que tú tienes las herramientas para hacer lo necesario para que suceda lo que tú quieres en tu vida”, añadió, “Porque estás de acuerdo que a tus 19-20 años, que fue cuando se terminó mi corta carrera en radio, yo pude haber decidido haberme dedicado a algo más, sobre todo cuando gente más grande que tú, con más experiencia que tú, que ha vivido cosas que no has vivido tú, te da una opinión o emite un juicio, es muy fácil creerte lo que dicen los demás”.

La conductora mencionó que su familia, la cual siempre le ha dado prioridad al estudio, no tomó de la mejor manera el que dejara la universidad: “Esta decisión era muy importante por dos razones: yo vengo de una familia muy académica y muy estudiosa, y mi decisión de salirme de la carrera no fue popular, pero segundamente mi decisión de seguir adelante con lo que a mí más me daba ilusión hacer, que era hacer radio, tampoco era popular, si te lo está diciendo aquel con toda la experiencia del mundo, que seguramente sabe más que tú, que para eso no sirves”, dijo. Sin embargo, estas dos cuestiones que tenía en contra no la hicieron desistir de lo que realmente anhelaba: “Creo que por eso uno tiene que aferrarse a sus sueños y estar dispuesto a lo que tenga que hacer para sacar adelante lo que necesites hacer en este mundo”, agregó.

Menos de un mes después de su despido, llegó a Martha una nueva oportunidad que supuso un antes y un después para ella en el terreno profesional: “A las tres semanas, porque yo sí creo en el poder del universo y que todas las cosas se acomodan y que todo lo que te pasa es perfecto, me habla un amigo de mi hermano y me dice que tiene un amigo que está haciendo una nueva estación de radio y que le encantaría hacerme un casting y así acabó en Alfa 91.3, en 1990 habrá sido”.