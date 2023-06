Galilea Montijo brilla con su look más glamouroso durante la primera eliminación en La Casa de los Famosos

Aunque Galilea Montijo tiene acostumbrados a sus seguidores a sus mejores looks, la presentadora siempre logra superarse, sorprendiendo a todos con su estilo. Algo que ha quedado en claro durante la última emisión de La Casa de los Famosos, en donde pudimos verla enfundada en un increíble vestido dorado con el que lució como toda una diva, haciendo gala de su belleza, pero también de su buen gusto para vestir, dejando en claro que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

Un look ganador

Al ser una gala especial para todos los que hacen La Casa de los Famosos, pues durante esta emisión tuvieron que decirle adiós por primera vez a uno de los habitantes, la presentadora optó por un increíble vestido dorado ceñido al cuerpo, de hombros descubiertos, escote tipo corazón y mangas largas, con el que resaltó sus curvas y lució espectacular, tal y como lo ameritaba la ocasión. Galilea complementó su look con unas sandalias altas al mismo tono de su vestido.

En cuanto a su beauty look, la presentadora optó por tones de maquillaje en tonos más oscuros, los cuales llevó en mejillas y sombras, decantándose por el rosa tenue para los labios. Además, Gali llevó el pelo suelto, peinado de raya en medio y con unas ligeras indas en las puntas, sellando todo su atuendo con unos increíbles aretes largos geométricos, y varios anillos en una de sus manos, cerrando así el que sin duda es uno de los mejores looks que la también actriz ha mostrado en sus apariciones públicas.

Los 50 nunca lucieron tan bien

En medio de una etapa de cambios y de nuevas oportunidades, Galilea Montijo ha celebrado su cumpleaños número 50, una edad que ha recibido con los brazos abiertos y que ha asumido con total ilusión. “Yo creo que el número es eso, un número. Yo creo que puedes tener 80 años y seguir siendo el mismo niño y divertirte…”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación a las afueras de Televisa, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Sobre las situaciones de su entorno personal que han acaparado el interés público, y los comentarios a raíz de estos acontecimientos, dijo: “Mucho contraste, pero a todo trato de sacarle lo positivo, por algo me pasan las cosas, buenas, malas, dolorosas, tristes. Trato de entender que la vida me está dando lecciones, algo tengo que aprender siempre de algo…”.

Una nueva etapa de vida

Tras su separación de Fernando Reina, Galilea Montijo se enfrenta a un horizonte muy diferente, en el que se ha abierto a todas las posibilidades, buscando experimentar nuevas facetas de su vida, así como retomar algunas otras. Algo de lo que habló durante una reciente entrevista con People en Español, en la que de lo más sincera se refirió a cómo es que ha hecho frente a esta nueva etapa de su vida. “Hoy me voy a cines, a restaurantes o sencillamente (estoy) tirada en la cama (para)ver mis series, ver películas", comentó la presentadora. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra", agregó.

De hecho, Galilea dejó en claro que para ella, en este momento, una de sus grandes prioridades es su trabajo y el explorar facetas de su persona que habían quedado en pausa por procurar otros aspectos de su vida, como su familia, por lo que ahora que el panorama es distinto, le gustaría retomarlas. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", señaló. "No es que antes no pudiera, pero sí había cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar", sentenció.