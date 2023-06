Britney Spears responde a los señalamientos por uso de drogas: 'Rompe mi corazón'

Luego de que Kevin Federline, exesposo y padre de los hijos de Britney Spears, se mostrara preocupado por la salud de la cantante, así como por un supuesto uso de sustancias prohibidas de parte de la también actriz, ha sido la misma Britney quien ha desmentido estos señalamientos a través de su perfil de Instagram, medio que se ha convertido en su principal plataforma a la hora de comunicar algo o informar a sus seguidores sobre lo que ocurre en su vida, especialmente después de que recuperó su libertad y logró terminar con la tutela legal bajo la que vivió durante más de 13 años y la cual era controlada por su padre, James Spears.

Britney se defiende de los señalamientos

Profundamente consternada ante las declaraciones que su exesposo y su hijo mayor, Sean Preston, dieron al diario británico The Sun, Britney no solo negó dichas acusaciones, también se mostro sorprendida ante la conducta de su retoño y un tanto desconcertada ante lo sucedido. “El hecho de que la gente afirme cosas que no son ciertas es muy triste”, escribió la ‘Princesa del Pop’ al inicio de su mensaje, tratándose de convencer así misma de que toda esta situación no es cierta. “Puede que ni siquiera sean ellos diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí que digan eso”, agregó.

La catante prosiguió con unas palabras para su hijo mayor: “Me entristece porque me esforcé mucho para que las cosas fueran agradables para ti y nunca fue lo suficientemente bueno. Así que ustedes van a mis espaldas y hablan de mí... Me rompe el corazón, los medios en ocasiones son malos, siempre me he sentido intimidada ante ellos…. Es triste porque todos se sienten y hablan de mí, como si estuviera bien inventar mentiras sobre mi vida”, agregó.

Finalmente, Britney se mostró esperanzada en que las declaraciones publicadas por el tabloide no hayan salido precisamente de la boca de su ex y de su hijo. “Espero que solo se trate de una noticia mal manejada y que Kevin o Preston nunca hayan dicho alguna de esas cosas”. Cabe destacar, que esta guerra de declaraciones se da en medio de la mudanza de Kevin y los hijos de Britney a Hawái, un movimiento por el que se vieron enfrentados hace unas semanas y ante el cual la cantante ha otorgado su consentimiento. Sin embargo, los fans de la intérprete han sido menos condescendientes con Kevin Federeline, pues han señalado que el exrapero habría solicitado la mudanza para poder extender el pago de la manutención, ya que su hijo mayor cumplirá 18 años el próximo septiembre, por lo que el pago de dicho derecho quedaría anulado; sin embargo, en el caso de Hawái, este recurso legal expira hasta los 23 años, siempre y cuando el beneficiado continue con sus estudios.

Kevin Federline niega haber declarado sobre una supuesta adicción de Britney

Casi al mismo tiempo de que Britney compartió su mensaje, Kevin Federline lanzó un comunicado a través de TMZ para negar cualquier colaboración reciente con The Sun y el Daily Mail, acusando a los creadores de la historia en la que se asegura que el cantante y sus hijos están preocupados por la integridad de Spears por un supuesto consumo de drogas, ha sido manipulado, por lo que rechazaron haber sido partícipes en los reportes recientes. “Entristece a nuestra familia que (The Sun) Daphne Barak y Erbil Gunasti hayan decidido inventar mentiras y publicar el dolor de corazón que nuestra familia ha soportado, junto con el trauma de nuestros hijos menores en el Daily Mail y The Sun. Permitimos que Daphne & Bill entraran a nuestra casa porque confiábamos en ellos, pero esa confianza se perdió y cortamos los lazos en marzo por muchas razones que elegimos no mencionar aquí”, expresó el también bailarín.

Federline continuó: “Es muy angustiante que (Barak) continúe acosando a nuestra familia cuando le hemos pedido repetidamente que nos deje en paz. Como se publicó anteriormente, nuestra familia habló con la Sra. Barak y el Sr. Gunasti varias veces, y esto se hizo de manera respetuosa con amor y compasión por Britney y la familia Spears. Sus mentiras e intentos de explotar a los menores son cebos para clics y otro ejemplo repulsivo de donde, lamentablemente, cierto periodismo se ha hundido hoy”, concluyó.