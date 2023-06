Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián a dos meses de su partida: 'De vez en cuando cuélate en mis sueños'

Aunque Maribel Guardia ha hecho todo lo posible por retomar su vida y seguir adelante con la frente en alto, luego de la sensible partida de su único hijo, el cantante Julián Figueroa, hay momentos en los que la intérprete suele quebrarse al traer a cuenta la vida de retoño, sobre todo cuando se trata de fechas especiales o significativas. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando se cumplieron dos meses de la inesperada partida de Julián, una ocasión en la que Maribel acudió a sus redes sociales para externar su sentir ante esta fecha.

A través de su perfil de Instagram, Maribel compartió un video en el que recapituló algunos de los instantes de la vida de Juliancito más especiales, así como algunos de los que la actriz fue partícipe, acompañando el clip de un emotivo mensaje a través del cual se mostró sumamente nostálgica ante los instantes del pasado que guarda en su corazón. “¿Cómo explicar que no es un simple video? Son imágenes de tu preciosa vida, que me hacen llorar y reír, y siempre comérmelas a besos, dándole gracias a Dios por darme el regalo inmenso de bendecir mi vida con tú presencia”, expresó la artista conmovida.

Maribel continuó con su mensaje agradeciendo por todas aquellas experiencias que pudo vivir al lado de Julián a lo largo de su vida, dejando en claro su deseo de seguir adelante, fortalecida siempre en su recuerdo. “Gracias por los recuerdos, por los besos las sonrisas, por toda la luz y el amor que dejas en mi vida. Te amaré por siempre y no te preocupes por nosotros, con tu recuerdo y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, pero de vez en cuando cuélate en mis sueños, muero por abrazarte, soy muy egoísta mi niño de Dios. (2 meses sin ti)”, finalizó.

Como era de esperarse, las muestras de cariño no se han hecho esperar de parte de sus fans y de sus amigos, resaltando entre todos los mensajes de solidaridad el que le ha dejado su nuera y madre de su nieto, Imelda Tuñón. “Él ya está feliz en un lugar más bonito, te quiero mucho, tía. Fuiste la mejor mamá que pudo tener y por eso te amaba tanto, era capaz de hacer lo que fuera por defenderte y que estuvieras bien, le dolería mucho verte sufrir, tienes que ser fuerte por él. Pase lo que pase siempre va a estar contigo”, expresó la jovencita conmovida.

Julián vive a través de la gente que él quiso

Hace unos días, la intérprete tuvo la oportunidad de reunirse con algunos de sus amigos y colegas, entre los que estuvieron Aracely Arámbula, José Alberto ‘El Güero’ Castro, Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez. De hecho, fue el actor quien dio cuenta de este encuentro a través de su perfil de Instagram, en donde compartió una fotografía en la que pudimos ver a las estrellas de lo más sonrientes. “Que gran cena de amigos”, fue el título con el que José Eduardo acompañó su fotografía, quien recibió una emotiva respuesta de Maribel: “La pasamos súper bien. Siempre me vas a recordar a mi hijo”, expresó la actriz.

‘Ya no le temo a la muerte’

En un reciente encuentro con la prensa, Maribel habló de cómo ha afrontado la partida de su único hijo, mostrándose esperanzada en que Julián se encuentra mejor que nunca. “Después de la experiencia que tuve con Julián, yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él, sino porque siento que de ahí venimos”, reveló la actriz conmovida.