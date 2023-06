Paul Stanley sobre cómo fue que enfrentó la partida de su padre, Paco Stanley: 'Tenía que hacerme el fuerte'

En junio de 1999, el asesinato de Paco Stanley estremeció a México, pues en aquel entonces, el presentador se había consolidado como uno de los personajes más queridos de televisión del país, además de que contaba con gran popularidad al momento de su muerte. Un acontecimiento que sin duda macaría para siempre a sus fans y por supuesto a toda si familia, muy en especial al menor de sus hijos, Paul Stanley, que en aquel entonces era un niño de 14 años. Algo de lo que el presentador del programa Hoy ha hablado durante su estancia en La Casa de los Famosos, en donde ha abierto su corazón para hablar de cómo fue que vivió este difícil capítulo de su vida y cómo fue que lo enfrentó a su corta edad.

Fue durante una sincera charla que sostuvo con Raquel Bigorra, otra de las participantes de dicho reality, que Paul se abrió de capa para revelar cómo fue que enfrentó la noticia del asesinato de su padre y de las consecuencias emocionales que tuvo para él un suceso como este. “Después de la muerte de mi papá también comenzó desde luego la depresión, no lo entendía porque un niño de 14 años no entiende los procesos de duelo, bueno sí entiendes”, expresó el carismático presentador, ante la mirada atenta de su compañera. “Yo tenía que hacerme el fuerte por mi mamá y todo, pero al mismo tiempo sentía miedo de que saliera a la calle y no regresara”, agregó.

Paul reconoció, que debido al impacto que le causó la noticia de la muerte de su papá, su salud mental comenzó a pasar factura, por lo que la depresión y el miedo irracional de que las cosas fueran a empeorar se convirtieron en ansiedad. “Ahí empieza a trabajar la mente y te sientes triste y no sabes por qué y lo dejas pasar, eso se convierte en ansiedad”, compartió el conductor, quien reveló, que además de tomar terapia para ayudarlo a procesar todos esos sentimientos que de niño no supo cómo enfrentar, su trabajo le ha ayudado muchísimo. “Yo creo lo más sanador hasta ahorita aparte de mi terapia es mi trabajo, porque el 5,43,2 se me olvida todo lo que he pasado, es catártico para bien”, señaló.

El duro momento que enfrentó Paul Stanley tras la muerte de su padre

A lo largo de su carrera, el conductor ha contado cómo vivió el duelo por su papá: “No recuerdo mucho. No me caía el 20, no entendía muchas cosas”, contó el año pasado en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado. “Había judiciales afuera de mi casa, afuera de la escuela… un caos”.

En ese mismo espacio, Paul mencionó que por un largo tiempo evadió la realidad; sin embargo, al alcanzar la madurez le fue más difícil afrontar el contexto en el que se dio la partida de su padre: “Gracias a Dios no tenía tanta conciencia de lo que realmente estaba pasando, entonces pues lo evadía y trataba de vivir un poco mi vida de niño/adolescente. Yo creo que eso fue lo que me ayudó también a que no me diera tan fuerte el golpe”, reflexionó. “Hoy, que estoy grande y que tengo conciencia del valor que tiene la vida, del valor que tienen los seres que amo, no porque no lo tuvieran antes, pero no lo entiendes, hoy es más difícil entender muchas cosas”.

Recuerda a su padre a 24 años de su partida

Con los sentimientos a flor de piel y a tan solo unos días de su ingreso a La Casa de los Famosos, el presentador dedicó un emotivo homenaje a su papá en sus redes sociales, en donde habló de lo importante que es para él seguirlo teniendo presente, aunque sea solo en sus recuerdos, a pesar de los años que ha tenido que vivir sin su presencia física. “Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra, pero no se olvida. ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón porque en cada propósito están en mí”, expresó Paul, quien acompañó su publicación de un video en el que compartió algunas de sus mejores memorias al lado del conductor. “No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras. ¡Eres eterno! Los amo, siempre en mí, Paul”, finalizó.