Las lágrimas del Güero Castro al ser testigo del talento de sus hijas Sofía y Fernanda en una de sus telenovelas

Sin duda alguna, José Alberto ‘El Güero’ Castro se ha convertido en uno de los productores de telenovelas más reconocidos entre el público, pues además de contar con un largo curriculum, cada uno de los proyectos que encabeza suelen ser muy exitosos, tal es el caso de melodramas como Corona de Lágrimas, Rubí y más recientemente Cabo. Algo que espera se replique con su nueva producción, Tierra de Esperanza, la cual sin duda se convertirá en uno de los emprendimientos más especiales del José Alberto, pues además de que buscará replicar el éxito de sus anteriores trabajos, esta es la primera vez en la que puede colaborar con dos de sus hijas. Se trata de Sofía y Fernanda Castro, quienes se involucrarán en esta telenovela desde diferentes frentes, pues mientras Sofía será una de las protagonistas de la historia, Fernanda será quien aporte de su talento musical a la trama, pues ha sido la encargada de componer e interpretar uno de los temas de esta producción, por lo que ‘El Güero’ Castro está que no cabe de orgullo.

La emoción del productor por sus hijas

Algo que quedó demostrado durante la presentación de Tierra de Esperanza, en la que José Alberto Castro prácticamente se quedó sin palabras al ver a sus dos hijas realizarse como artistas y siendo parte de un proyecto tan importante para él. De hecho, el productor no pudo evitar las lágrimas de felicidad y orgullo ante este instante de su vida, en el que su vida familiar y profesional han logrado fusionarse, algo que sin duda lo tiene sumamente emocionado y con los sentimientos a flor de piel. “Muy contento, muy ilusionado, pues feliz de lo que pueda pasar con todo lo que estamos trabajando”, expresó el productor a los micrófonos del programa Hoy al ser cuestionado sobre su sentir ante este proyecto.

Por su lado, Sofia Castro también se dijo feliz de poder ser parte de este melodrama y afortunada de poder trabajar de la mano de su padre, un logro del que dijo sentirse muy orgullosa. “Estoy muy contenta, muy emocionada, con mucha nostalgia de verme aquí, de verme en ese póster. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y no lo digo porque sea mi papá, al contrario, sino que 'El Güero' me dé trabajo después de muchos años de carrera y el que esté aquí por mí misma me pone de verdad la piel chinita”, comentó la intérprete durante la presentación de la telenovela, en declaraciones retomadas por People en Español. “Estoy muy agradecida con mi papá por esta oportunidad", agregó.

En ese mismo sentido, Fernanda Castro también se mostró feliz ante la oportunidad de que su papá le ha dado de poder colaborar en Tierra de Esperanza, y dar muestra de su talento. “Mi papá me dio chance de escribirle una canción y se lo agradezco en el alma", expresó Fernanda, quien en todo momento cobijo al productor, quien rebasado por las emociones, se quedó sin habla, esbozando una enorme sonrisa en el rostro, mientras las lágrimas de orgullo llenaban su rostro. Cabe destacar que esta no es la primera que Fernanda participa con su música en una telenovela de su papá, pues anteriormente lo hizo en La Desalmada y Cabo.

En una gran etapa de vida

Sin duda alguna, las cosas pintan muy bien para José Alberto ‘El Güero’ Castro, quien disfruta de una etapa de mucha plenitud en todos los sentidos, pues continúa cosechando éxitos. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que además de hablar de su trabajo, se refirió a la familia que ha formado al lado de Angélica Rivera, su exesposa y madre de sus tres hijas, y del cariño que tiene por ella, pues han logrado formar una cercana relación tras su mediático divorcio. “Me siento en una etapa de mi vida muy productiva”, comentó el productor en una charla que sostuvo con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Fue entonces que fue cuestionado por la famosa actriz y exprimera dama de México. “La quiero mucho”, respondió ‘El Güero’, haciendo evidente la buena relación que tiene con la madre de sus tres hijas.