Lucero y su emotivo mensaje a José Ron: 'Gracias por ser ese enorme compañero'

La espera está por terminar para los fans de Lucero, quienes estaban ansiosos por verla regresar a la actualización, luego de varios años enfocada en su carrera musical. Y es que la cantante es la protagonista de la serie El Gallo de Oro, un proyecto en el que comparte créditos estelares con José Ron, con quien logró hacer una magnifica mancuerna, logrando establecer una cercana y sólida relación de amistad y profesional. Algo que ha quedado en claro a través de las diferentes publicaciones que suelen dedicarse desde que comenzaron a trabajar juntos. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la intérprete dedicó un emotivo mensaje a su colega, a quien le agradeció por la increíble experiencia de trabajar juntos, reconociendo el gran talento del que es poseedor y dejando en claro su deseo de volver a coincidir con él a nivel profesional.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El mensaje de Lucero para José Ron

Fue a través de sus historias de Instagram que Lucero escribió unas palabras dedicadas a su coprotagonista en la serie que estará disponible próximamente a través de la plataforma VIX+, y la cual al parecer ya han terminado de grabar, según lo que lucero ha dejado entrever en su mensaje. “La mejor manera de disfrutar este Gallo de Oro fue entregando el alma cada día, en cada escena, en todo momento”, expresó la actriz sobre una fotografía en la que se le puede ver de lo más sonriente al lado de Ron. “Gracias José por ser ese enorme compañero en todos los aspectos: actorazo, amigo, respetuoso, entregado, talentoso, comprometido, tenaz, disciplinado, alegre y tanto más. ¡Felicidades y bravo siempre, amigo querido! ¡Hasta la próxima!”, finalizó la intérprete, reconociendo cada una de las virtudes de su amigo.

Cabe destacar, que Lucero también asistió a una de las presentaciones de la banda en la que José Ron toca la batería, Koktel, en donde la pudimos ver de lo más eufórica y emocionada, orgullosa del talento de su amigo. “Con todo en la batería, bravo”, compartió la actriz en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras de un video en donde pudimos ver a Ron dándolo todo sobre el escenario.

El mensaje de Ron para Lucero

Como era de esperarse, José Ron también dedicó unas lindas palabras para su compañera de elenco. “Esto es lo que nos llevamos en la vida, lo demás vale mad**… Lo vivido y lo compartido. Eres increíble”, expresó el actor en una historia de Instagram, la cual acompañó de un video en el que se podía ver a la cantante bailando y cantando su éxito Cuéntame, muy bien acompañada de Ron y de otros amigos, quienes no dejaron de corear el tema que tan famosa la hiciera hace algunas décadas atrás.

La condición de Lucero para volver a la televisión

Meses atrás, Lucero fue cuestionada sobre las razones por las cuales no volvía a la televisión, por lo que de manera sincera reveló que si bien era un plan que tenía contemplado, solo permanecía a la espera de recibir un proyecto que le fuera satisfactorio y que cumpliera con ciertas condiciones. “Yo como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni desnudos de cosas horrorosas, que luego enserio hay mucho público que no lo puede ver…”, contó en 2019 a People en Español durante una entrevista.