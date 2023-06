'Fui muy discriminada de niña', Cynthia Urías sobre la difícil relación con su abuela paterna

Siempre dispuesta a compartir con sus seguidores los detalles de su vida más especiales, así como los pasajes que la han marcado, Cynthia Urías se ha sincerado en su podcast titulado Mamás con Tenis, el cual comparte con Odalys Ramírez, sobre la difícil relación que mantuvo con la familia de su papá, y específicamente con su abuela paterna, con quien nunca logró generar un vínculo de cariño, por lo que su relación fue prácticamente nula. Y es que según reveló la hermosa presentadora, a lo largo de su vida recibió de parte de su familia paterna y de su abuela un mal trato, al punto de llegar a discriminarla y a dejarla fuera de la dinámica familiar. Una situación que en su momento le creo cierto conflicto, pero a través de la cual se fortaleció, pues incluso asegura no guardar ningún tipo de resentimiento en contra de ellos.

¿Cómo era la relación con su familia paterna?

Así lo compartió la hermosa sinaloense durante el más reciente capítulo de su podcast, a través del cual se sinceró respecto a cómo fue que vivió su relación con su abuela y la forma en la que logró sortear está situación sin salir lastimada. “Fui muy discriminada de niña, incluso por mi propia familia, porque, no sé, algo pasó con mi familia paterna”, reveló la conductora. “Yo sé que a mi papá le cala y quisiera que fuera un episodio en la vida que no existiera, pero pasó”, agregó Cynthia, disculpándose públicamente con su papá antes de abrirse de capa. “Algo pasó con mi abuela paterna que nunca me quiso, nunca me quiso”, señaló. “No sé por qué… dicen que porque estaba muy morena cuando nací, dicen que porque (tenía los ojos rasgados), dicen que porque ella no quería a mi mamá y que por ende no me quería a mí, y como muchas cosas así”, compartió la también conductora del programa ¡Cuéntamelo Ya!

En ese mismo sentido, Cynthia habló de cómo fue que durante su infancia hizo frente al rechazo de su abuela y de su familia, algo a lo que su papá nunca supo enfrentarse. “Entonces me acostumbré como en cierta manera a tratar de pasar una parte de mi vida como invisible, entonces yo creo que por eso como que me recuerdo como sola, creando un mundo, porque, aunque ella no vivía con nosotros, no vivía en Los Mochis, ella vivía en Estados Unidos, mi papá cuando iba a visitarla nada más llevaba a mis hermanos…. Para evitarme a mí también el que me fuera a hacer sentir mal”, explicó la comunicadora. “Son esas cosas que de niño no te das cuenta, pero lo percibes desde otro lugar. O sea, yo no me daba cuenta, pero era de: ‘¿por qué yo no voy (a ver a mi abuela)?’, o ‘¿por qué no me invitaron?’, ‘ah, ¿por qué en esa foto no salgo?’, o ‘¿por qué me recortaron?’”, agregó.

El día que finalmente fue consciente del rechazo de su familia

En esa misma charla, Cynthia se sinceró sobre cómo fue el momento en el que entendió que su abuela no la quería y cómo asumió esta situación. “Un día crezco, evidentemente, y me doy cuenta y fue como: ‘¿por qué no me quieren? ¿qué hice?’. Entonces voy con mi mamá y ella es la que me dice: ‘bueno, es que no me quiere a mí, y no es que no te quiera, pero es diferente el amor…’, pero para mí fue un golpe de realidad superfuerte, entonces de mi parte decir: ‘ok, yo no existí para ellos, no existen para mí’”, reveló.

A pesar de esto, Cynthia detalló que a la fecha mantiene cierta relación con algunos miembros de su familia paterna, y que a pesar de que su abuela al final reconoció su lugar dentro de la familia, ella tomó la decisión de no asistir a su funeral, dejando en claro que no le guarda ningún tipo de resentimiento. “En alguna ocasión mi abuela, ya grande me dijo: ‘Qué increíble que hayas sido la nieta que más les da a tus papás en lugar de quitarles’, una cosa así, como que siento que fue su reconocimiento hacia a mí, ya que yo trabajaba, que salía en la tele, que había hecho una mini carrera”, compartió. “Ni siquiera tuve un rencor…”, finalizó.