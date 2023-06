La increíble travesía de Geraldine Bazán por el Desierto del Sahara

Sin duda alguna, la vida le sonríe a Geraldine Bazán. La actriz finalmente ha encontrado el equilibrio entre su vida personal y profesional, así como una estabilidad a nivel sentimental, pues la intérprete se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Algo que se ha visto reflejado en las fotografías que la intérprete ha compartido en sus redes sociales, las cuales dan cuenta de su travesía por Marruecos, un destino que la actriz ha elegido para pasar unas merecidas vacaciones en compañía de un grupo de amigas, y desde donde se ha dejado ver de lo más guapa, con los looks más espectaculares, protagonizando los posados más especiales.

Una experiencia inolvidable

A través de su perfil de Instagram, Geraldine ha registrado los detalles más especiales de su estancia en Marruecos, específicamente en la zona del Desierto del Sahara, en donde la hemos podido observar recorriendo este impresionante lugar a camello, una experiencia única que sin duda guardará para siempre en sus memorias, y posando con looks perfectos para la ocasión, teniendo como telón de fondo los hermosos paisajes desérticos de este lugar.

Por lo que ha mostrado en los videos y fotografías que ha compartido, todo parece indicar que la experiencia en el desierto irá aún más allá que un paseo en camello, pues la actriz ha mostrado detalles de la increíble y lujosa casa de campaña en la que pasará la noche, la cual está equipada con todo tipo de amenidades y cuenta con una vista a todo el desierto, por lo que sin duda esta vivencia será de lo más especial.

Abre su corazón de nuevo al amor

Luego del turbulento momento que vivió tras su divorcio de Gabriel Soto, Geraldine Bazán atraviesa por una etapa de plenitud, en la que se ha permitido retomar algunos aspectos de su vida que había dejado en pausa, abriéndose plenamente al amor nuevamente. Algo de lo que habló durante una reciente charla con el programa Ventaneando, en la que con una sonrisa dibujada en el rostro, dejó en claro que se encuentra en un buen momento personal. “¡Estoy muy bien!”, comentó la intérprete al ser cuestionada sobre su vida amorosa. “No estoy sola, tampoco soltera”, agregó la actriz, dejando en claro así que el amor ha vuelto a tocar a su puerta.

Como era de esperarse, la respuesta de la intérprete despertó la curiosidad de la reportera que la entrevistaba, quien quiso ir un poco más allá de sus declaraciones e indagar sobre la identidad del galán que le ha devuelto la ilusión en el amor, algo a lo Geraldine decidió no contestar, dejando en claro las razones por las que no revelará, por ahora, la identidad de la persona con la que está saliendo. “Pero no tiene nada que ver dentro del espectáculo", detalló la actriz, dejando entrever que su novio no es famoso ni trabaja en el medio. "Creo que es importante también respetar la privacidad de la gente que no es parte (del medio del espectáculo)", advirtió. "Porque no crean, no es fácil", finalizó.

Geraldine, plena a sus 40

Recientemente, Geraldine Bazán celebró su cumpleaños número 40. Un acontecimiento que ha celebrado por todo lo alto, orgullosa de todo lo que ha logrado y feliz de saberse rodeada de mucho amor, segura de estar atravesando uno de sus mejores momentos. “La verdad es que me siento en la mejor etapa de mi vida, soy una mujer madura, soy una mujer con muchos aprendizajes, físicamente me siento en la mejor etapa de mi vida y sé que vendrán otras etapas también distintas y la verdad me siento muy bien, muy sana, muy contenta…”, dijo en días pasados, declaraciones retomadas por el programa Despierta América.