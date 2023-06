El gesto de Daniel Arenas con el que parece haber confirmado su ruptura con Daniella Álvarez

Desde hace unas semanas, la relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez ha estado en la mira de sus seguidores, pues a pesar de la discreción con la que el actor suele manejar su vida privada, era común que en redes sociales compartiera algunos de los instantes más especiales que vivía al lado de su novia, sobre todo cuando se trataba de momentos o fechas especiales, como en sus respectivos cumpleaños. Algo que desde hace unos meses ha dejado de suceder, lo que ha encendido las armas entre sus fans, quienes no han dejado de preguntarles acerca de su romance y si es que su noviazgo sigue en pie. Y aunque ambos han declarado recientemente que su amor sigue vigente, el gesto que el también presentador tuvo durante una emisión del programa Hoy Día, del que es conductor, parece haber confirmado las sospechas de todos, por lo que todo podría indicar que la relación de Daniel y Daniella ha terminado.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Todo sucedió durante un segmento del matutino de Telemundo, en el que todos los presentadores debatían y compartían sus experiencias sobre sus relaciones de pareja y el amor, en compañía del cantante Jorge Medina, quien no dudó en preguntar a los presentadores sobre su estatus sentimental. "Levante la mano: ¿Quién tiene pareja ahorita?", expresó el Intérprete, a lo que la mayoría de los presentadores levantaron la mano. Para sorpresa de sus fans, Daniel, que se encontraba sentado al lado de Jorge, solo se limitó a sonreír, mientras miraba atento al cantante, sin levantar la mano, algo que fue interpretado por los seguidores del programa como una clara confirmación de que su relación con Daniella ha llegado a su fin.

La razón por la que dejó de publicar cosas sobre su relación

En abril de este año, Daniel Arenas respondió contundente a la hora de ser cuestionado sobre su relación con Daniella Álvarez, específicamente sobre los rumores que apuntaban a una separación. “La relación es de dos, no de 10, ni de 20, ni de miles, ni de millones, mi recomendación es mantengan su relación privada y segundo, no la estén publicando, porque en el momento en el que la publican y la hacen de muchos, todo mundo tiene derecho a interferir, a meterse y opinar, entonces, mi humilde apreciación y consejo es, si la relación es verdadera, de amor verdadero manténgala de dos. Dos con Dios”, puntualizó el galán de telenovelas durante una emisión de Hoy Día.

Daniella niega una ruptura

También en abril de este año, Daniella concedió una entrevista al programa de espectáculos colombiano Lo Sé Todo, en la que fue cuestionada de manera directa sobre cómo se encontraba su corazón en esos instantes, a lo que respondió visiblemente tranquila y sonriente. “Bien, súper bien, gracias a Dios. El corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual a como se nota, con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas que hacen falta en mi vida…”, explicó ante las cámaras, tratando de ser muy discreta al abordar aspectos de lo que ocurría en su entorno personal.

Pero la incertidumbre del reportero que la entrevistaba fue tal, que no dudó en preguntarle si todavía es novia de Daniel Arenas, dando una contundente respuesta. “Sí, claro…”, dijo. En otro momento de la charla, se refirió a la manera en que algunas parejas prefieren llevar sus romances, específicamente sobre la exposición en las redes sociales. “Simplemente pienso que cada quien decide cómo quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y pues yo creo que eso es muy respetable y por eso pues cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y es la manera en cómo hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las prioridades de uno…”, dijo.