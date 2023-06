'No fue un momento, fue un proceso', Leonardo de Lozanne sobre su reconciliación con Sandra Echeverría

Luego de un periodo de transición y profunda reflexión, en el que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne decidieron tomar caminos separados, tras 11 años de relación, todo parece indicar que las cosas entre ambos famosos han mejorado y que de hecho se han dado una segunda oportunidad, pues a pesar de la separación que vivieron, el amor que existe entre ellos finalmente ha sido más fuerte. Así lo compartía Sandra hace unos días en una entrevista, en la que con total sinceridad revelaba que su relación con el padre de sus hijos seguía en pie. Algo de lo que también ha hablado el mismo Leonardo, quien a pesar de ser muy discreto a la hora de compartir los detalles de su vida privada de forma pública, abrió su corazón para hablar de esta nueva etapa en su relación con la actriz.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que el cantante de Fobia se sinceró sobre su reconciliación con Sandra, guardando cierta distancia sobre los detalles de esta decisión, pero contento de todo lo que está sucediendo en su vida a nivel sentimental. “Fue espectacular, como de telenovela”, bromeó Leonardo al ser cuestionado por el momento en el tomaron la decisión de retomar su relación de pareja, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes. “Sabes qué, no te sé contestar porque no fue un momento, fue un proceso… Ojalá que todo fuera como en las películas que todo pasa en una escena, pero la realidad es un trabajo de todos los días”, compartió el intérprete.

El también actor, ahondó en el tema y habló de cómo han hecho frente a esta nueva etapa de vida y de su relación, dejando en claro que como pareja continúan trabajando todos los días. “Sí, ahí estamos. Si estamos bien, estamos contentos obviamente trabajando, tratando de mejorar, esto no es una cosa que de un día para otro se arregla, pero echándole muchas ganas y muy contento y todo muy bien y con mucho trabajo”, detalló.

Lo que dijo sobre las razones de su separación

En esa misma charla, Leonardo fue cuestionado sobre las razones que los llevaron a tomar la decisión de separarse, hace tan solo unos meses atrás, un instante en el que el cantante se abrió de capa, mostrándose de lo más sincero. “Pasan los años, los dos trabajamos, tener hijos es bien complicado, te quita mucho tiempo y te descoloca, es muy bonito, pero también requiere de mucha organización de mucho esfuerzo, no te das cuenta y de pronto ya estas metido en una vorágine de actividades y eso de pronto hace que descuides”, compartió. “Es de dos, con que uno no quiere pues ya no hay manera, es justamente lo que estamos haciendo como los dos queremos, estamos intentándolo de la mejor voluntad, el amor nunca ha dejado de estar, cuando ya no hay amor, ya no hay nada qué hacer”, agregó.

Sandra Echeverría habla de su reconciliación

Durante un reciente encuentro con la prensa, luego de su participación en el evento de aniversario de la estación de radio La Mejor, que Sandra compartió con alegría la buena noticia. “Todo bien, la verdad es que ganó el amor. Sí, estamos juntos, bendito Dios y contentos…”, dijo sonriente. Sandra no pudo contener las ganas de hablar de lo suyo con Leonardo, por lo que ante la insistencia de los comunicadores ahondó en detalles sobre la reflexión a la que ambos llegaron, al tener presente el fuerte sentimiento que los une desde hace ya más de una década. “Cuando gana el amor, gana el amor. De repente pasó el tiempo y dijimos: ‘¿Qué estamos haciendo?’. Nos amamos, yo lo amo, él también a mí y creo que eso es lo más importante…”, explicó ,este instante en el que todo parece retomar su cauce, a la par del éxito profesional que define la vida de ambos.