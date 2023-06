Tras su dura crisis de salud, Daniel Bisogno explica a Pati Chapoy el diagnóstico que recibió

Como pocas veces, el público televidente asiduo al programa Ventaneando, pudo conocer un lado muy sensible de Daniel Bisogno, quien en confidencia con Pati Chapoy dio detalles de la crisis de salud por la que atravesó en días pasados. La situación, según recuerda, comenzó a complicarse al sufrir hemorragias internas, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia ante el crítico estado en el que se encontraba. Ante la incertidumbre, tomó la decisión de hablar con su pequeña hija Micaela, a la que le pidió ser feliz y que siempre lo recordara en caso de que algo ocurriera. En una segunda parte de este estremecedor relato, Bisogno cuenta los detalles de su diagnóstico y el instante en el que tuvo que ser intubado, un procedimiento complejo que pudo superar sintiéndose muy afortunado de volver a la vida. “Creo que es la primera vez que lloro en televisión… Esto para mí sí es algo que me ha tocado mucho…”, confesó.

Al ahondar en lo vivido tras haber ingresado al quirófano, Daniel contó cómo su vida pendió de un hilo cuando los médicos pudieron tener clara la magnitud del problema tras la revisión a la que fue sometido. “Entran con el endoscopio, me duermen, se dan cuenta que hay tal cantidad de sangre que no pueden actuar. No hay forma de que entre tanta sangre pudieran arreglar y encontrar donde estaba la fuga. El riesgo de que yo sedado broncoaspirara, era muy grande y me hubiera muerto en un segundo…”, reveló el conductor, quien desde ese momento se mentalizó para dejar todo en manos de los especialistas.

Tuvo que ser intubado

Ante la urgencia de atender la complicación a raíz de la hemorragia, los médicos tomaron la decisión de intubarlo, por lo que sus familiares fueron consultados al respecto, según comentó Bisogno. “Empieza la operación, se dan cuenta de eso, me tienen que intubar, los hacen firmar sobre mi vida a mi hermano y a Cristina por cualquier cosa, por la responsabilidad… Empiezo a escuchar yo todo lo que estaba sucediendo, primero con la endoscoppia no escuchaba mucho, pero digamos que al rato empecé a escuchar cosas como: ‘Vamos, échale ganas, tu hija te está esperando, vamos Dani…’, cosas bonitas…”, contó durante la charla.

Luego de aquel episodio crítico, Daniel tuvo una evolución favorable, por lo que tras haber sido intubado procedieron a realizar la extubación, sin olvidar las palabras de aliento que los doctores le decían en todo momento. “De repente me dicen: ‘Empuja, vamos, dale...’ y es el momento en el que extuban y me sacan el tubo. Segundos antes empezó a faltarme el aire… en cuanto me dicen: ‘Vamos, ahora’, lo logran sacar. En ese momento aplauden todos los doctores y es una emoción absoluta, ahí pude respirar. Escuché al endoscopista que me dijo: ‘Ya la libraste’…”, explicó. Para el también actor, enfrentar esta crisis de la mano de su familia fue su mayor aliciente, pues recuerda que su exesposa, así como su hermana Ivette, su hermano y la novia de este nunca se apartaron de su lado.

El diagnóstico de Daniel

En otro momento de la charla, Daniel se sinceró sobre el diagnóstico que le dieron los médicos, quienes luego de realizarse alrededor de 300 estudios, según confiesa, descartaron cirrosis hepática, VIH y otros malestares, concluyendo que su situación se debía a las várices en el esófago. “No encontraban el por qué tenía yo tan bajas las defensas, porque al parecer desde tiempo antes ya estaba sangrando pequeñamente y escasamente y entonces se bajan las plaquetas, se baja todo. Y eso fue lo que provocó al final esto. No sabían de dónde venía porque se puede originar de tres formas, las varices del esófago: una pérdida de peso estrepitosa, la otra es la cuestión del azúcar combinada y la tercera, algún daño hepático, todo parece que fue una conjunción de las tres cosas…”, dijo el comunicador, quien luego explicó que tuvo que permanecer en cama varios días en terapia intensiva.