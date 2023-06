La viuda de Julián Figueroa sobre cómo afronta el duelo tras la partida del cantante: 'Me he apoyado mucho en mi niño' Imelda Garza Tuñón habló de cómo vive su hijo la ausencia de su padre y del apoyo que le ha brindado Maribel Guardia

El repentino fallecimiento de Julián Figueroa ha significado, sin duda, un duro golpe para su familia, que, a lo largo de las últimas semanas, han honrado su memoria a través de redes sociales reviviendo videos e imágenes de algunos pasajes de su vida y su trayectoria artística. A casi dos meses de la partida del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, su viuda, Imelda Garza Tuñón, abrió su corazón para hablar del doloroso duelo por el que atraviesa, un proceso en el que se ha mantenido firme principalmente por el bienestar de su hijo, José Julián, quien se ha convertido en su principal motor para continuar: “Me he apoyado en que está el niño para no derrotarme porque no quiero que me vea así”, comentó la joven.

El duelo de Imelda Tuñón y su hijo tras la muerte de Julián Figueroa

Con el corazón en la mano, Imelda mencionó que su pequeño ha sido el pilar de donde saca las fuerzas para seguir de pie: “Me he apoyado mucho en mi niño para salir adelante”, dijo ante las cámaras del reportero Eden Dorantes dejando en claro que su prioridad ha sido mantener la dinámica familiar a la que está acostumbrado su hijo, “Le quiero dar estabilidad, no le quiero mover todo su mundo ahorita que pasó esto porque me da miedo lo que le pueda pasar en un futuro si hago algo, así como que me vea triste”.

La cantante indicó que la figura del cantante está siempre presente mientras duerme: “He soñado mucho con él, sueño cosas cotidianas, no sueño nada fuera de lo normal y en mis sueños no siento que no está, más bien, como que en mis sueños lo tengo muy presente”. La joven abordó brevemente el tema de las composiciones del hijo de Joan Sebastián señalando que ella no maneja los registros de los temas: “Eso no lo llevo yo, pero las canciones ahí siguen”.

La viuda de Julián habló de lo mucho que ha crecido su hijo y de las herramientas que le ha brindado para enfrentar la ausencia del cantante: “Está precioso, tiene seis años, ya va a entrar a primaria y, ahorita, ya lee un poquito. Trato de estar con él lo más que puedo, no dejarlo solo y pues con cuestiones de lo que pasó con su papá dejo que me pregunte todo y ya veo yo como le voy respondiendo dependiendo de si siento que lo va a entender o no, pero igual no sé qué está pasando por su cabeza ahorita porque tiene seis años, es un niño. Es completamente diferente a cómo piensan los adultos”.

Los famosos abrazan a Maribel Guardia en este duro momento

Imelda Tuñón y Maribel Guardia, unidas ante la ausencia de Julián Figueroa

Con nuevos proyectos en puerta, la joven señaló que seguirá compartiendo hogar con Maribel Guardia, junto a quien ha formado un sólido frente de confianza y apoyo para afrontar este doloroso momento: “Por el momento sí, también por la cuestión de que nos estamos apoyando mutuamente con esto que pasó”, añadió antes de enfatizar en que quiere mantener la rutina de su hijo sin cambios en medio del dolor que embarga a toda la familia, “porque el niño está acostumbrado ahorita (a que vivan juntos), no le voy a hacer otro cambio fuerte en su vida. Necesito mantenerlo estable”.

Asimismo, Imelda comentó que no han hecho ningún cambio en la habitación de Julián, además de que conservan cada una de sus pertenencias: “La recámara en la que él falleció sigue intacta y sus cosas también (...) Yo tengo su ropa en mi clóset, todavía todas sus cosas están acomodadas en donde estaban y pues así va a seguir yo creo que un buen rato”. La cantante agregó que aún percibe la presencia del cantante en su casa: “Todavía se siente mucho en la habitación, todavía está muy cargado con su energía. Creo que va a estar así todavía bastante tiempo. No creo que nos deje su energía muy pronto”, indicó señalando que su familia está muy unida: “Estar juntos y darle para adelante”.