Paul recuerda a su padre, Paco Stanley: 'No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti' El conductor de 'Hoy' reprobó el sensacionalismo con el que se ha tratado la vida de su padre

Con una carrera de éxitos en la pantalla chica, Paco Stanley se convirtió en una de las personalidades mexicanas más populares y queridas por el público en la década de los 90, época en la que estuvo al timón de programas como ¡Pácatelas! y Una tras otra. La noticia de su trágica muerte, el 7 de junio de 1999, cuando estaba por cumplir los 57 años, conmocionó al país entero y dio pie a una extensa y compleja investigación por parte de las autoridades sobre lo acontecido aquel día en el que el presentador fue asesinado mientras abandonaba un concurrido restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México. A más de dos décadas de su fallecimiento, su hijo, Paul Stanley, quiso recordarlo con un profundo mensaje en el que expresó su admiración por su padre y lamentó el carácter mediático que ha rodeado su figura en los últimos años dejando de un lado su trayectoria y trascendencia en la televisión nacional.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Paul Stanley se conmueve hasta las lágrimas tras la emotiva despedida de su familia y sus compañeros en 'Hoy'

Paul Stanley desmiente los rumores en torno a su salud

El mensaje de Paul Stanley para recordar a su padre

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Hoy rindió un sentido homenaje a su padre en su 24 aniversario luctuoso con un nostálgico mensaje en el que señaló que la figura del conductor sigue presente cada día en su memoria pese a los muchos años que ha tenido que hacer frente a su partida: “Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra, pero no se olvida. ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón porque en cada propósito están en mí”, se lee en el texto que Paul habría dejado preparado antes de su ingreso a la residencia del reality La Casa de los Famosos México teniendo en cuenta que se acercaba la importante fecha y que permanecería aislado por varias semanas y, por lo tanto, sin contacto con el mundo exterior.

En una segunda parte de su publicación, Paul reprobó el sensacionalismo con el que se ha tratado la vida de su padre dejando en claro que el amor que siente por él es inalterable. “No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre, y lamento mucho que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras. ¡Eres eterno! Los amo, siempre en mí, Paul”. Las palabras del conductor, de 37 años, han cobrado relevancia dado el reciente estreno de la serie documental El Show: Crónica de un asesinato, que recopila entrevistas y hace una reconstrucción del complejo panorama del caso de Paco Stanley.

El conductor también acompañó su mensaje con un video que recupera un momento de su papá y su hermano mayor durante un programa en vivo. En las imágenes se observa a Paco dedicarle una felicitación a su hijo con su característico sentido del humor. En los comentarios destaca el de Joely Bernat, la novia del conductor, que hizo hincapié en lo difícil que es para Paul esta fecha: “En estos días siempre estás tan callado y aislado por lo mucho que extrañas y amas a tu papá. Me hubiera encantado abrazarte hoy. Abrazos fuertes”.

Paul Stanley y la dura confesión sobre un episodio de su pasado

El duro momento que enfrentó Paul Stanley tras la muerte de su padre

A lo largo de su carrera, el conductor ha contado cómo vivió el duelo por su papá: “No recuerdo mucho. No me caía el 20, no entendía muchas cosas”, contó el año pasado en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, “había judiciales afuera de mi casa, afuera de la escuela… un caos”.

Paul, que tenía alrededor de 12 años cuando su padre falleció, mencionó que por un largo tiempo evadió la realidad; sin embargo, al alcanzar la madurez le fue más difícil afrontar el contexto en el que se dio la partida de su padre: “Gracias a Dios no tenía tanta conciencia de lo que realmente estaba pasando, entonces pues lo evadía y trataba de vivir un poco mi vida de niño/adolescente. Yo creo que eso fue lo que me ayudó también a que no me diera tan fuerte el golpe (...) Hoy, que estoy grande y que tengo conciencia del valor que tiene la vida, del valor que tienen los seres que amo, no porque no lo tuvieran antes, pero no lo entiendes, hoy es más difícil entender muchas cosas”.