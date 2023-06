Conmovido hasta las lágrimas, Daniel Bisogno habla con Pati Chapoy de su reciente crisis de salud

A finales de mayo, la ausencia de Daniel Bisogno en la alineación de conductores de Ventaneando alertó a los televidentes. Para evitar especulaciones, fue la misma Pati Chapoy quien en su programa dio a conocer que su colaborador había sido internado de emergencia en un hospital, a raíz de haber presentado un cuadro hepático y una complicación por várices en el esófago. A varios días de ese reporte y tras su alta médica, finalmente Bisogno reapareció a cuadro, desde su casa, para conceder una profunda entrevista a Chapoy, con quien se sinceró sobre la odisea que vivió cuando tuvo que someterse a una serie de estudios médicos, mientras los problemas de salud comenzaron a aquejarlo, una situación que se agravó con el paso de los días.

“Les voy a platicar una historia de un joven que hace casi 30 años conozco, y que recibo una noticia en relación a él hace unos días, y esa noticia era que estaba en terapia intensiva y que había llegado al hospital perdiendo prácticamente dos litros de sangre y que lo iban a intubar…”, dijo Pati al inicio de la charla, dando pie al testimonio de Bisogno, quien sin ningún filtro narró los acontecimientos desde su origen, remontándose a los días en que se obsesionó por bajar de peso realizando una dieta guiada por una especialista, una subida considerable de glucosa a raíz de un robo en su domicilio y otra serie de cambios, entre ellos, el divorcio de la madre de su hija que, asegura, no se dio en los mejores términos.

El estremecedor relato de Daniel

Con total apertura, Daniel contó que su reciente episodio de salud ocurrió mientras trabajaba en la puesta en escena de Lagunilla Mi Barrio, pues en varias ocasiones estuvo a punto de desmayarse de la debilidad. “No sabía qué era y me hice pruebas de todo. Salieron tan bajas las defensas que primero pensaron que eran amibas y eran, le atinaron. Pero el tratamiento fue tremendo, vuelvo a hacerme estudios y seguían las defensas bajísimas hasta que el doctor me dice: ‘Hay que hacerse exámenes de todo’. Me hicieron ultrasonido de hígado, me pidió el doctor que me hiciera prueba de todo, incluida VIH...”, contó el conductor televisivo, quien asegura que se mantuvo en total incertidumbre, pues una primera prueba de VIH que se realizó había dado positivo. “Era de ínfima categoría…”, agregó al referirse al test, por lo que de inmediato, al comunicarle a sus médicos el resultado, ellos le pidieron someterse a pruebas de mayor certeza científica, con lo que finalmente pudo conocer que era negativo al virus. “No reactivo desde el inicio, no tenía nada…”.

Sin embargo, la tempestad no había pasado para Bisogno, pues según reveló, sus defensas seguían tan bajas que su médico le solicitó más estudios: “Ahí ya me entró el terror…”, dijo, sentimiento que se volvió más crudo, pues confiesa que comenzó a hacer búsquedas de sus síntomas en Google, algo que de inmediato lo sugestionó. Entrado en la charla, abordó qué fue lo que vivió al inicio de su reciente crisis de salud, por la cual fue internado de emergencia. “Me había empezado a sentir mal un poquito desde el jueves, me sentía débil y no muy atinado mentalmente, el viernes hacemos Ventaneando y me sentía medio mal, entonces iba a ir a comer y dije: ‘Mejor me voy directo al teatro’… voy al baño y veo como un coágulo y me preocupé… Voy al baño y otra vez igual… nada (me dolía) …”.

A través de su exmujer, quien contactó al pediatra de su hija Micaela, pusieron al tanto al especialista sobre lo que estaba ocurriendo, quien le asignó una cita a Bisogno para una inspección médica. “En la mañana me baño, a la hora de lavarme los dientes vuelvo el estómago y lo mismo que había visto en el wáter vomité en el lavamanos… No sabía exactamente qué era pero sabía que venía algo difícil…”.

El conmovedor mensaje a su hija

Entre lágrimas, Daniel contó que debido a la hemorragia interna que sufría tuvo que ser ingresado de emergencia al hospital, por lo que se hizo acompañar de su familia en ese duro instante en el que dedicó unas palabras a su hija Micaela, de siete años. “En cuanto entramos a urgencias, veníamos Cristina, Micaela y yo, yo iba a dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor no volvía a salir… en lo primero que pensé fue en Micaela y tuve el tiempo de decirle: ‘Ven gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar a una persona que te ame tanto como te he amado yo, y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo’…”, recordó en su estremecedor relato sin poder contener el llanto. “Ese momento la abracé y le dije: ‘Te amo con todo mi corazón, mi nena, papito va a estar contigo siempre, así que pase lo que pase, nunca te olvides de mí’… Me llevaron en la camilla y yo la veía a lo lejos con su muñequita… En ese momento, entré al quirófano”.