La sincera reflexión de Yordi Rosado sobre las lecciones que le dejó su entrevista a Luis de Llano

A lo largo de su carrera, Yordi Rosado ha sabido aprovechar cada una de las lecciones, buenas y malas, que la vida le ha dado, las cuales sin duda lo han ayudado a convertirse en un mejor ser humano y un profesional más capacitado. Tal y como sucedió tras la polémica entrevista que le realizó a Luis de Llano para su canal de YouTube, en la que el productor se refirió a la relación sentimental que sostuvo en el pasado con Sasha Sokol, cuando ella tenía 14 años y él 39, pues derivado de esta charla, la cantante tomó la decisión de alzar la voz y denunciar ante la justicia a de Llano, quien fue acusado de haber dañado la integridad psicológica y moral de quien para ese entonces era una menor de edad. Una experiencia que para Yordi ha sido de lo más aleccionadora, pues sin duda, esta entrevista lo ha marcado a nivel profesional y personal, pues ahora procura ser aún más empático y cuidadoso ante las declaraciones de sus entrevistados, algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que con total honestidad reflexionó sobre este caso en específico.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, que Yordi fue cuestionado acerca de todo el revuelo que causó su entrevista a Luis de Llano y de las consecuencias en las que derivaron las declaraciones del productor, un tema del que el presentador prefirió hablar con mesura, al tratarse de un asunto delicado. “Como ya esto está en una parte legal, yo trato de ya no tocar tanto el tema por obvias razones, porque es algo muy serio que conlleva muchas implicaciones”, comentó Yordi.

Eso sí, el conductor no dudó en hablar acerca de todo lo que ha aprendido sobre este proceso, dejando en claro que todo lo que este caso en específico le ha enseñado le ha servido para ser un profesional más preparado. “Pero siempre las entrevistas, el platicar, destapará de repente ciertas cosas que quizás no conocíamos, otras que sí conocemos, pero creo yo he tratado de tener mucho cuidado de ser muy delicado y cada vez más responsable y más empático con esas situaciones”, compartió.

En ese mismo sentido, Yordi fue cuestionado sobre si en algún momento ha recibido algún tipo de reclamo de parte de Luis de Llano, dejando en claro que, hasta el momento, ninguna de las dos partes involucradas en este caso lo han increpado, refrendando su postura dentro de este tema. “No, no, en ningún momento ha habido ningún reclamo por ninguno de los lados, mi papel no es opinar, sino solamente estar ahí”, finalizó.

La disculpa de Yordi para Sasha

Luego del revuelo que causó la entrevista que le realizó a Luis de Llano y de que Sasha Sokol levantara la voz ante las declaraciones del productor, Yordi Rosado no dudó en lanzar un comunicado en el que reflexionó sobre lo sucedido, dedicándole una sincera disculpa a la cantante. “A ti amiga, perdón por mi falta de sensibilidad y de comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también muy preocupante también el de ahora, así es que te ofrezco una disculpa. Jamás es ni ha sido ni será mi intención lastimar absolutamente a nadie…”, señaló el presentador en un mensaje en video que compartió en su perfil de YouTube.

La postura de Sasha tras haber ganado la demanda

Para Sasha Sokol, el paso del tiempo no fue un impedimento para alzar la voz y hablar de la relación que sostuvo con Luis de Llano, cuando ella tenía tan solo 14 años y él 39. De hecho, la también actriz tomó la decisión de iniciar acciones legales en contra del productor hace algunos meses, obteniendo una resolución positiva para ella de parte de las autoridades, quienes determinaron que aquel entonces sí hubo una relación asimétrica e ilícita. Sobre este proceso, Sasha ha reflexionado sobre lo importante que ha sido para ella y para otras personas el hecho de que haya decidido sentar un precedente, para así demostrarle a la gente que ha pasado por algo similar, que no están solos y que sin importar el tiempo, se pueden lograr grandes cambios. “Porque es lo único que tengo, mi causa penal prescribió hace muchos años. Yo tenía que haberme dado cuenta dos años después de que la relación terminó y haberlo denunciado, o sea, antes de cumplir 19. Yo me pregunto, si el dolor no prescribe, ¿por qué prescribe la ley? Por lo menos ahora las leyes reconocen que las víctimas podemos tardar décadas en entender lo que nos pasó y por eso a partir del 2021, casos como el mío ya no prescriben y se penan hasta con 24 años de cárcel…”, dijo en entrevista con el diario El País.